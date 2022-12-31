Топ-10 фильмов с новогодней атмосферой

Новогодние фильмы усиливают новогоднее настроение и добавляют праздничной атмосферы. Надоело смотреть фильмы прошлых лет и хочется увидеть что-то новенькое? Тогда предлагаем посмотреть нашу подборку кино с новогодней тематикой.

Фото: @violet_rooms @violet_rooms

«В духе Рождества» 2022

@_b.m_records_

Комедийный музыкальный фильм. Создатели кинокартины вдохновились повестью Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» и адаптировали ее под современные реалии. Три духа Рождества в канун праздника выбирают потерянную душу, чтобы спасти ее от грешного существования. Итак, в этот раз призраки Прошлого, Настоящего и Будущего обращают внимание на успешного бизнесмена Клинт, который уже давно лишился страха и совести. Только проблема в том, что дух Настоящего, уставший от своей скучной и моральной жизни, сам начинает жить не по своим правилам.

«Жестокая ночь» 2022

@3dkayhon

Рождественский боевик с нотками черной комедии. По сюжету, богатая семья собирается отметить Рождество. Но праздник омрачаемся тем, что в дом вторгаются грабители, которые берут маленькую девочку в заложники и вымогают деньги у ее родителей. Благо у малышки есть рождественский подарок — рация, по которой можно связаться с самим Санта Клаусом. Так, Санта снова спасает Рождество, но только своими кровожадными способами. Главную роль исполняет Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела».

«Приключения Тедди» 2022

@kino_tvx

Добрый фильм, который подойдет для просмотра всей семьей. Дети точно оценят историю о том, как девочка Марианна на рождественской ярмарке заметила милого поющего медвежонка Тедди. Вот-вот ее мечта исполнится, как плюшевого медведя на ее же глазах выигрывает другой ребёнок. Так, Тедди и его друг ежик Болла отправляются на поиски Марианны.

«Ёлки 9» 2022

@junost_vrn

Фильм «Ёлки» традиционно выходит в прокат в преддверии новогодних праздников. Опять же в фильме несколько сюжетных линий. В деревне Глухарево ждут Джеки Чана, невеста из Санкт-Петербурга узанет, что ее жених мошенник, домохозяйке из тюмени необходимо выиграть пари с мужем. Самым неожиданным образом судьбы героев переплетаются. Правда, в новой части нет всеми любимых Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

«Неуловимый аромат любви» 2021

@mir_films_

Рождественская история любви с Ниной Добрев в главной роли. Журналистка Натали из Лос-Анджелеса отчаянно пытается найти свою любовь на сайтах знакомств и знакомится с идеальным парнем Джошем с Восточного побережья, в которого влюбляется без памяти. Натали срывается к нему на Рождество. По прилету она узнает, что Джош оказался не тем, за кого себя выдавал. Молодой человек отправлял фотографии своего брата, а сам далек от эталона красоты. Натали расстраивается, но Джош обещает ей помочь завоевать сердце его брата.

«Мальчик по имени Рождество» 2021

@violet_rooms

Кинокартина заинтересует как взрослых, так и детей. За основу фильма взят одноименный роман Мэтта Хейга. Маленький мальчик по имени Николас всем своим сердцем верит в чудеса. Отец главного героя во время экспедиции по поиску эльфийской деревни пропадает и Николас отправляется на его поиски. С этого момента начинается настоящее путешествие, наполненное приключениями. Юнец открывает для себя волшебный мир и старается вернуть деревне эльфов дух Рождества. А ведь он даже еще не знает, что ждет его дальше.

«Мистер Джангл и рождественское путешествие» 2020

@diamond_v24_98

Это захватывающая история об удивительном человеке, который создавал игрушки с помощью одного необычного и волшебного изобретения. Каждый год он становился самым первым по выпуску лучших новогодних игрушек. Однако в преддверии Нового года его предал помощник, который украл чертежи. Мистер Джангл впадает в депрессию, его бизнес рушится. Но спустя 30 лет к нему приезжает такая же, как и он сам когда-то, внучка.

«Пара на праздники» 2020

@kinotime_shymkent

Романтическая комедия. В главных ролях играют Эмма робертс и Люк Брейси. Главная героиня Слоун не любит праздники, так как родственники постоянно ее осуждают за то. что она никак не найдет себе пару. Однажды она встречает парня Джексона. Молодой человек не заинтересован в серьезных отношениях, но он принимает предложение Слоун быт в дружеских отношениях в течение года, а на праздники создавать видимость пары для родственников девушки. Однако в какой-то они понимают, что друг для друга быть больше, чем просто друзьями.

«Серебряные коньки» 2020

@vesta_burkot

Накануне нового столетия в Петербурге происходят настоящие чудеса. Самым случайным образом встречаются два человека, которые были предназначены друг другу судьбой. Только вот они из разных миров: Матвей — потерял работу доставщика заказов в пекарне, Алиса — дочь сановника Вяземского. Матвей узнает, что у его отца чахотка, которую могут вылечить только в Германии. Парень вступает в банду карманников, чтобы заработать много денег ради отца. Так, Матвей оказался вынужден обокрасть дом Вяземских, которые отчасти были виноваты в его увольнении. Но главный герой влюбляется в Алису.

«Обратная связь» 2020

@baranova.nataly

«Обратная связь» является продолжением фильма «Громкая связь». В загородном особняке собирается уже знакомая компания друзей — Лева и Ева, Боря и Алина, Вадик и Катя. А вот Дима как обычно в одиночестве. В конце концов, за праздничным столом пары начинают выяснять отношения. У каждого накопились недосказанности, которые в новогоднюю ночь они решили высказать друг другу. Вряд ли фильм подойдет для молодежи, так как может показаться достаточно скучным.