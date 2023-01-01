10 новогодних фильмов, которые вы, возможно, не смотрели

«Один дома», «Рождественская история» и «Реальная любовь» — эти фильмы пересматривали не раз, и некоторым, возможно, они надоели. Мы предлагаем 10 альтернативных фильмов. Они не такие сказочные, как это принято для рождественских историй, но не менее интересные и эмоционально цепляющие.
Это не привычная вдохновляющая рождественская история, где случается чудо, это трогательным фильм о простом человеке. Главный герой — торговец елками из Бруклина парень Ноэл. Для него рождество — просто очередной день. Однако в его жизни происходит неожиданная встреча — он находит в парке девушку, потерявшую сознание.
Фильм не передает привычной рождественской атмосферы чуда — наоборот, возможно вызовет светлую грусть. Однако его стоит увидеть. Катрин Денев играет смертельно больную женщину, которая встречает праздник вместе со всеми родственниками. Но и у других участников празднования много тайн, которые в один миг раскрываются.
Это комедия о семье, переживающей большие перемены во время зимних каникул. Шарлотта и Сэм разводятся, но считают, что рассказывать своим взрослым детям об этом решении будет плохой идеей на Рождество. Конечно, эта новость в любом случае вызывает напряжение и драматизм.
Романтическая драма гонконгского мастера Вонга Карвая состоит из четырех сюжетных линий, развивающихся в четырех временных промежутках. Действие фильма разворачивается в разные кануны Рождества. Загадочный поезд времени отправляется в 2046 год. Его пассажиры хотят найти утраченное прошлое. Главный герой — писатель по имени Чоу оплакивает утрату любви всей жизни.
Это история о семье из семи детей, у которых сложные отношения с отцом, ведь он ушел от них 20 лет назад. В этом году все собираются вместе, а это значит, что предстоит пережить много эмоций, нервов и боли.
Культовый американский фильм 1984 года режиссера Чарльза Селлера младшего был отменен в связи с протестами родителей. Они были против показа Санта-Клауса на экранах в качестве убийцы.
По сюжету обычная семья едет проведать своего деда в канун Рождества. Один из детей остался наедине со стариком, который стал рассказывать внуку всякие страшные вещи про Санта-Клауса.
Седьмой фильм из серии «Мадея» затрагивает тему расизма. Также в нем играют одни из самых необычных актеров в истории кинематографа, в том числе Чад Майкл Мюррей, кабельщик Ларри, Кэти Нэджими, Тика Самптер и, конечно же, Тайлер Перри в роли Мадеи.
Это дебютный фильм Шейна Блэка в жанре черной комедии по роману Бретта Халлидея «Тела там, где ты их нашел». Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, вор Гарри Локхарт случайно нажимает на сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы. Продюсер приглашает Гарри в Голливуд.
Сюрреалистичная, фантастическая смешная история о мифическом существе из английского фольклора. В поисках идеального подарка для своего сына изобретатель создает антикварный магазин в Чайнатауне и находит там существо могвая. Но когда Гизмо — так называют существо — случайно намокает, от него отпочковываются еще несколько могваев.
Успешный менеджер Луис Уинтроп, управляющий богатейшей компанией с Уолл-Стрит, меняет свою жизнь после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно. Поэтому братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билли Рэя Валентайна, который начинает управлять компанией вместо Уинтропа.