Смотрим вместе с детьми: лучшие фильмы для новогодних каникул

Длинные каникулы в самом разгаре, а значит, надо подумать о том, как провести время с младшими членами семьи. Это может быть и активный отдых вне дома, и походы в гости, и настольные игры. Но одним из самых уютных остается совместный просмотр новогодних фильмов. Предлагаем подборку из 7 премьер, подходящих для семейного вечера.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Чук и Гек. Большое приключение» (2022, реж. Александр Котт)

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Фильм, пронизанный атмосферой предстоящего Нового года. Создатели взяли за основу классическую историю о братьях Чуке и Геке, к которой добавили нового персонажа — Хозяйку Медной горы из сказов Бажова. Съемки картины проходили в зимних пейзажах Пермского края. Результат творческой работы будет интересен и взрослым, помнящим классическую историю, и современным детям, под которых он адаптирован. Возрастное ограничение 6+

«Гром: Трудное детство» (2022, реж. Олег Трофим)

Фильм, который будет интересен школьникам и поклонникам Майора Грома, появился на Кинопоиске 1 января в 20:23. Приквел посвящен детству будущего супергероя. Здесь, в Петербурге 90-х, Игорь пока еще простой ребенок, который любит проводить время на улице и ввязываться в сомнительные авантюры. А его отец Константин Гром на пару с коллегой Федором Прокопенко ловит преступников и охотится за главной криминального мира Анубисом. Первая премьера 2023-го года — один из тех фильмов, которые нужно смотреть всей семьей и далеко не из-за возрастного ограничения. В картине детально воспроизводится ушедшая эпоха. Книги, фильмы, игры и даже реклама по телевизору — все это взрослое поколение узнает с первого взгляда, поностальгирует о своем детстве и молодости. Не лишним будет заглянуть за неделю до событий фильма и узнать, как жил маленький Гром, его папа и другие герои фильма. Этому времени посвящена аудиокнига «Гром: Трудное детство. Восход Анубиса», которая появилась на Букмейт в день релиза фильма. Возрастное ограничение 16+

«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» (2022, реж. Василий Бедошвили, Артем Наумов)

Отличная возможность удивить самых маленьких зрителей: их любимые персонажи теперь на большом экране. Пока Медведь и другие жители леса готовятся к Новому году, непоседливая Маша знакомится с маленьким Январем, Повелителем Льда. Он покажет новой подруге другой, волшебный мир и познакомит с остальными 11-ю Месяцами. Хронометраж нового мультфильма всего 46 минут — даже малыши не успеют устать. Кстати, российский сериал про Машу и Медведя входит в мировой топ самых востребованных детских шоу. Возрастное ограничение 0+

«Приключения Тедди» (2022, реж. Андреа Экербом)

Анимационный фильм о самой известной плюшевой игрушке в Норвегии — Мишке Тедди. Действие происходит в маленьком городке, находящемся в предвкушении Рождества. На праздничной ярмарке маленькая Марианна встречает Тедди и мечтает забрать его себе. Только вот достается он другому ребенку — мальчику, который выиграл мишку. Сам Тедди оказывается гораздо большим, чем плюшевая игрушка: он живой и мечтает вернуться к Марианне. Вместе со своим новым лучшим другом ежиком Боллой он отправится в новогоднее приключение. Возрастное ограничение 6+

«Иван Царевич и Серый Волк 5» (2022. реж. Константин Феоктистов)

Уже пятая часть истории про Тридевятое царство, которая впервые появилась на экранах еще в 2012 году. На этот раз главный герой Иван попадает в очень странную ситуацию: все персонажи Тридевятого царства, кроме Серого Волка, забыли его. Теперь Ивану придется начинать все сначала и снова добиваться руки принцессы Василисы. Возрастное ограничение 6+

«Чебурашка» (2022, реж. Дмитрий Дьяченко)

Не новогодняя, но не менее волшебная и вдохновляющая история вновь вернет на экраны любимца нескольких поколений детей — Чебурашку. Правда, его добрый друг Гена в современном переосмыслении вовсе не крокодил, а садовник. Непоседливому лохматому зверьку из апельсиновой страны предстоит найти дом и друзей, а также помочь взрослым вспомнить, каково это — быть ребенком. В создании фильма поучаствовали сразу несколько крупных кинопомпаний. Роль Гены в полнометражном фильме сыграл Сергей Гармаш, компанию на съемочной площадке ему составили Полина Максимова и Федор Добронравов. Анимированного Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Также рекомендуем после просмотра фильма продолжить семейный вечер, познакомив детей с каноничным мультфильмом 1971 года. Возрастное ограничение 6+

«Друг в океане» (2022, реж. Роберт Коннолли)