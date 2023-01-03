Нестандартная подборка: что посмотреть на новогодних каникулах

Новогодние каникулы — идеальный период, чтобы хоть ненадолго перестать скролить новостную ленту и потратить время на что-то более важное. Например, на просмотр шедеврального «Голого пистолета». «Секрет» подготовил список фильмов на новогодние выходные. Триллеры, ромкомы, фильмы ужасов и даже антиновогодние комедии — всё, что поможет скоротать каникулы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Голый пистолет» (все части)

Видео дня

Трилогия кинокартин о работе сотрудника «летучего отряда полиции» Фрэнка Дребина пародирует практически все культовые полицейские фильмы и сериалы. Оммаж фильмам о Джеймсе Бонде, аллюзии на эпизоды телесериала «Коломбо», а также отсылки к «Грязному Гарри» и многим другим известным работам — остаётся лишь наслаждаться тем, как режиссёр Дэвид Цукер смог создать нечто подобное.

Однако, возможно, самое важное — это то, что после просмотра фильмов становится очевидно — Фрэнк Дребин в исполнении Лесли Нильсена куда круче всех этих нарочито маскулинных героев.

«Всё везде и сразу»

Картину не назовёшь праздничной, однако фильм во многих отношениях становится празднованием самой жизни — что может быть лучше, чем встретить Новый год, размышляя о нашем существовании?

Жизнь Эвелин переворачивается с ног на голову, когда её вселенная сталкивается с альтернативной реальностью. Обретая способность ориентироваться во множестве вселенных, женщина пытается спасти мир и по пути узнаёт кое-что о своей собственной жизни.

«Отходная молитва»

Когда Микки Рурк ещё не увлекался пластикой и рекламой онлайн-казино, он снимался в настоящих шедеврах. Этот триллер — пик его творчества.

По сюжету ирландский боевик Мартин Феллон становится участником террористического акта, когда вместо бронетранспортёра на мине подрывается школьный автобус. Потрясённый этим событием, мужчина решает покончить со старой жизнью и бежать за границу. Он скрывается и от полиции и от своих бывших коллег по оружию. Но чтобы получить шанс на новую жизнь — поддельный загранпаспорт, Мартину необходимо совершить последнее заказное убийство.

«Призрачная нить»

Мастер тонких и художественно насыщенных драм Пол Томас Андерсон создал в своей работе неповторимую атмосферу XX века.

В фильме Дэниел Дэй-Льюис играет известного и свободолюбивого лондонского портного Рейнольдса Вудкока, которому приходится изменить свой образ жизни, чтобы соответствовать своей новообретённой музе. Одна из самых трогательных сцен происходит после новогодней вечеринки.

«Жестокая ночь»

Это худший и одновременно лучший фильм, который можно посмотреть на Новый год. Боевик, триллер, чёрная комедия и рождественская сказка — просмотр этой картины становится особенным опытом.

По сюжету Санта-Клаус решил, что устал от Рождества и своей работы: люди перестали верить в волшебство, а детей волнуют лишь подарки — и не книги и игрушки, а деньги. Санта объявляет это Рождество последним, но оказывается в доме состоятельной семьи, где его ждёт девочка по имени Труди. Она и её семья оказываются в заложниках у вооружённых грабителей, поэтому Санте приходится им помочь — однако в ход идёт не магия, а тяжёлые и острые предметы.

«Тёмные очки»

Своеобразная пародия на фильмы джалло, которую снял один из основоположников джалло, но снятая так, будто это не пародия, а самое настоящее джалло, только на самом деле это и не джалло вовсе, а попытка переосмыслить поджанр ужасов, используя его элементы.

Мастер ужасов Дарио Ардженто снимает фильм о маньяке-душителе, который охотится за римскими эскортницами. Девушка Диана — его новая цель. После жуткой автопогони она попадает в аварию и теряет зрение, однако маньяк продолжает охоту за беззащитной.

«Пока ты спал»

Ромком с Сандрой Буллок, Биллом Пуллманом и Питером Галлахером — достойная альтернатива «Реальной любви», «Отпуску по обмену» и «Иронии судьбы».

По сюжету кассирша метро Люси влюбляется в мужчину мечты Питера и спасает его от несчастного случая, однако он впадает в кому. Его везут в больницу, где родня Питера по ошибке принимает её за его невесту. Она знакомится с ними и находит в них именно то, чего ей так не хватало в жизни — настоящей семьи. А ещё влюбляется в брата Питера.

«Шрэк 2»

Главные герои возвращаются после медового месяца и находят письмо с приглашением в Тридевятое королевство от родителей Фионы. Вместе с Ослом счастливая пара отправляется в путешествие, однако семья девушки не подозревает, что их дочь тоже стала огром. Счастью новобрачных постараются помешать отец Фионы, Фея-крёстная и её сын принц Чарминг.

«На гребне волны»

Самый романтический фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом в главных ролях. Этим всё сказано.

Молодой агент ФБР выслеживает таинственную банду грабителей. Вскоре он узнает, что все они — профессиональные серфингисты. Он внедряется в их тусовку, однако постепенно всё больше сближается с ними. Ему становится всё труднее видеть в них преступников — особенно в харизматичном блондине Боди.

«Сирота казанская»

Дебютная работа Владимира Машкова 1997 года в стиле советского кинематографа.