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2 часа назад

Сказка, добро и приключения: 7 мультфильмов для просмотра на новогодних каникулах

Омск Здесь

Рассказываем об анимационных шедеврах кинематографа с волшебной атмосферой.

7 мультфильмов для просмотра на новогодних каникулах
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

Хорошее кино - то, что может согреть вас в январские вечера не хуже кружки ароматного чая или любимого пледа. А особенно дарит тепло и ощущение новогодней сказки мультипликация. "Омск Здесь" подобрал для вас семь уютных анимационных фильмов для просмотра в первые дни года, когда так приятно проводить время дома и никуда не спешить.

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"Рождественская история" (2009) 12+

Мультфильм по мотивам одной из знаменитых "Рождественских повестей" Чарльза Диккенса, да ещё и в режиссуре Роберта Земекиса. Мультипликация выполнена в очень реалистичной манере, что порой, кажется, будто мы смотрим фильм, а не мультик, и основана на технологии захвата движения. Поэтому в персонажах угадываются черты актёров, подаривших героям свои голоса и мимику. Актёрский состав у мультфильма поистине звёздный: здесь и король комедии Джим Керри, и такие маститые британские актёры, как Гари Олдман и Колин Фёрт. В центре сюжета старый и озлобленный скряга Эбенезер Скрудж, денежный меняла, который потратил всю свою жизнь, заботясь только о приумножении своего богатства. Его образ прекрасно наполнил собой неподражаемый Джим Керри. Мистер Скрудж презирает дружбу, любовь и ненавидит Рождество. Однажды в канун светлого праздника его посещают призраки, которые намерены открыть старику глаза на его жизнь, и проводят Скруджа через его прошлое, настоящее и будущее. В общем, "Рождественская история" - это сочетание роскошной анимации и завораживающего сюжета.

"Хранители снов" (2012) 0+

Анимационный фильм по мотивам серии книг американского писателя Уильяма Джойса. Лента стала лучшим мультфильмом 2013 года по версии Золотого глобуса. Хранители снов - Песчаный человек, Зубная фея, Санта Клаус и Пасхальный кролик - защищают мечты и надежды детей во всём мире и берегут ребят от плохих снов. Однажды злодей Кромешник решает украсть детские сновидения и заменить их на кошмары. Чтобы разрушить его план, на подмогу Хранителям отправляют духа зимы Ледяного Джека. Джек - беззаботный подросток, который хочет использовать свои магические силы только для развлечения. Новому участнику команды придётся "взяться за дело" и наладить отношения с опытными коллегами, ведь только объединив усилия, Хранители смогут противостоять злу и сберечь детский покой.

"Хранители снов" - это захватывающая история с истинным духом Рождества и колоритными персонажами. Например, Санта-Клаус, он же Ник Северянин, явно имеет русские корни - это можно понять по его акценту в оригинальной озвучке и восклицаниям "О, Шостакович!" или "Римский-Корсаков!". Интересно и то, что в начале мультика на фирменной заставке компании Dream Works вместо привычного мальчика, сидящего на луне с удочкой, мы видим главного героя "Хранителей" Джека.

"Полярный экспресс", (2004) 6+

Ещё один анимационный шедевр от режиссёра Роберта Земекиса. Фильм снят по небольшому детскому рассказу "Полярный Экспресс" Криса Ван Оллсбурга (автора "Джуманджи"). Невероятно сказочная история рассказывает о восьмилетнем мальчике Крисе, который растерял веру в Санта-Клауса. Однако в сочельник с ним приключается настоящее рождественское чудо: к дому мальчика подъезжает волшебный поезд, направляющийся на Северный Полюс, и Крис отправляется в самое захватывающее приключение в его жизни, в котором он встретится с главным зимним волшебником.

"Полярный экспресс" попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, где вся игра актёров передана оцифровкой реальных людей. Например, Том Хэнкс "играет" в нём сразу пять ролей: главного героя Криса, его отца, проводника поезда, Духа Рождества и Санта Клауса. Волшебство, которым наполнен мультик, словно "прорывается" сквозь экран и наполняет собой всё вокруг. Если вы так же, как и главный герой, решили, что в вашей жизни нет волшебства, "Полярный экспресс" точно заставит вас поверить, что чудеса существуют.

"Кошмара перед Рождеством" (1993) 12+

Культовый мультфильм, сценарий к которому гениальный Тим Бёртон создал по мотивам своего стихотворения, написанного в 1982 году. По сюжету король города Хэллоуин Джэк Скеллингтон случайно попадает в город Рождества, где вместо привычного мрака и чудищ он видит веселье, доброту и домашний уют. Увиденное трогает Джека до глубины души, и он решает почувствовать, каково это - нести людям счастье, а не страх. Король Хэллоуина решает похитить Санта-Клауса и устроить Рождество самому, и праздник наполняется пугающей атмосферой.

Все герои "Кошмара перед Рождеством" - это реальные куклы, созданные по эскизам Тима Бёртона. На одну минуту мультика уходила неделя кропотливой работы. Фильм получил Оскар в 1994 году за лучшие визуальные эффекты. Кроме того, это мюзикл. Композитор Дэнни Эльфман вместе с Тимом Бёртоном написали к фильму красивые композиции, которые впоследствии перепели многие популярные исполнители. Одним словом, "Кошмар перед Рождеством" - шедевр сценарного, визуального и музыкального искусств!

"Снежная королева" (1957) 0+

Вышедший в 1957 году, мультфильм собирал у экранов телевизоров не только советских детей, но и американских: в 1960-1970 годах в дни новогодних праздников его транслировали по телевидению США. Сюжет, наверное, вам могут без труда пересказать ваши родители: Снежная королева уводит мальчика по имени Кай в свои владения и превращает его доброе сердце в холодный осколок льдинки. Спасти Кая отправляется его подруга - маленькая девочка Герда.

Интересный факт: "Снежная королева" стала решающим фактором, когда Хаяо Миядзаки решал, стоит ли ему заниматься анимацией. Кстати, художники мультфильма Леонид Шварцман и Александр Винокуров создавали внешность Снежной королевы при помощи ротоскопирования - покадровой перерисовки отснятой киноплёнки с актрисой Марией Бабановой, которая и озвучила жестокую зимнюю волшебницу. Мультфильм "Снежная королева" - шедевр мировой мультипликации и способен подарить вам один из самых запоминающихся и эмоциональных праздничных вечеров.

"Двенадцать месяцев" (1956) 0+

Ещё один прекрасный советский анимационный фильм по мотивам одноимённой пьесы Самуила Маршака. По сюжету истории избалованной принцессе захотелось, чтобы ей зимой принесли корзину подснежников. Мачеха отправляет в лес свою падчерицу Настеньку, девушку с открытой душой и добрым сердцем. На лесной поляне она встречает двенадцать волшебников времён года - братьев-месяцев и делится с ними своей бедой. Месяцы помогают Настеньке, и она приносит весенние цветы сводной сестре. Однако история на этом мне заканчивается…

Помимо СССР, мультипликационный фильм был популярен в Аргентине и Испании. Во время просмотра хочется рассматривать красивую анимацию в акварельной манере, а необычная психоделическая обложка "Союзмультфильма" в начале мультика сразу притягивает к экрану. Музыка композитора Моисея Вайнберга делает историю ещё более сказочной. Ну и, конечно, нельзя не сказать про потрясающую озвучку советских артистов Людмилы Касаткиной (падчерица), Георгия Вицина (Февраль), Эраста Гарина (учителя принцессы). В общем, одним словом - чудо.

"Легенды ночных стражей" (2010) 0+

Закончим наш топ не совсем рождественским фильмом, однако, считаем, что он отлично подходит для просмотра в первую неделю нового года. "Легенды ночных стражей" познакомят вас с жизнью сов. Они правят в мире, в котором уже не осталось людей. Самые мудрые совы живут на великом дереве Га’Хуул. Но однажды в королевстве сов на смену гармонии приходит смута, и волшебный лес оказывается в опасности со стороны соседних жестоких правителей, которые грозят разрушить привычное мироздание.

Анимация этого мультика, на наш взгляд, шедевральна. Совы там будто настоящие, а персонажи наделены невероятным обаянием. Неудивительно, ведь над картиной работали гиганты индустрии Warner Bros. Pictures. Визуальное удовольствие от просмотра гарантировано.

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