5 фильмов для новогоднего настроения

Предновогодняя пора – это не только шопинг, поиск подарков и подготовка к праздничному застолью. Это еще и время, когда хочется замедлиться в ожидании чуда. Атмосферу Нового года вы сможете ощутить еще больше, если устроите просмотр любимых фильмов, которые подарят вам прекрасное настроение и чувство приближающегося Рождества.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Редакция "Клео.ру" подготовила для вас подборку.

Видео дня

1. Гарри Поттер и Философский камень (2001)

Фильм режиссера Криса Коламбуса по одноименному роману Джоан Роулинг повествует об истории юного Гарри Поттера, который становится студентом школы чародейств и волшебства Хогвартс. Его родители погибли от рук темного волшебника Волан-де-Морта. Со злодеем мальчику придется столкнуться в одной из заключительных сцен фильма. А до этого он успеет найти настоящих друзей, узнать, что его родители оставили ему целое состояние и узнать тайну философского камня. Приключенческий фильм-фэнтези с кучей спецэффектов, потрясающей анимацией и атмосферой магии, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

2. День сурка (1993)

На первый взгляд фильм режиссера Гарольда Рамиса кажется незамысловатой комедией: парень по имени Фил Коннорс попадает в петлю времени и просыпается каждый раз 2 февраля – в День Сурка. Парадокс в том, что главный герой и так устал от ежедневной рабочей рутины на ТВ, а тут еще и дополнительная заезженная пластинка. Фил пытается выпутаться из это ситуации, но все тщетно. Сначала он пускается во все тяжкие. Но после знакомства с девушкой Ритой что-то внутри у него меняется. Главный герой начинает каждый день использовать для того, чтобы чему-то научиться и делать добро. В итоге в сердце неисправимого циника зарождается настоящее чувство. И лишь после этого он встречает вместе со своей возлюбленной 3 февраля.

3. Елки (2010)

Фильм Тимура Бекмамбетова стал хитом в российском кинопрокате. Кинолента повествует о нескольких необычных историях, которые случаются в разных городах России в канун Нового года 31 декабря. Каждая история по-своему сложна и непредсказуема. И только чудо может помочь в решении той или иной ситуации. А чудом оказывается та самая теория шести рукопожатий. По ходу фильма с героями происходят невероятные ситуации, которые меняют кардинально их жизнь.

4. "Один дома" (1990)

Еще один фильм Криса Коламбуса, который стал культовой рождественской кинолентой. Семилетний мальчик Кевин МакКалистер загадывает желание остаться дома одному, потому что его коммуникация с семьей заходит в тупик: все считают его маленьким неумехой. В итоге, все происходит именно так, как пожелал Кевин: он остается один в большом доме, на который положили глаз местные воришки. Пареньку придется освоить нюансы шопинга, вкусить прелесть самостоятельной жизни и отстоять свой дом от посягательства преступников. Но в финале фильма малыш все же поймет, что ничего дороже семьи на свете нет.

5. "Дневник Бриджит Джонс" (2001)