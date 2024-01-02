4 новогодние комедии для всей семьи

Новогодние праздники – идеальное время для того, чтобы погрузиться в атмосферу семейного отдыха. Однако если погода за окном не радует, один из беспроигрышных вариантов досуга –просмотр комедийных фильмов.

© Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

Приготовьте попкорн, налейте какао и выберите фильм по душе. Подробнее о лучших новогодних комедиях, которые точно скрасят вечер, читайте в материале "Рамблера".

"Гринч – похититель Рождества", 2000

Действие картины разворачивается в сказочной стране, где все обожают праздновать Рождество, кроме Гринча. Гринч ненавидит этот праздник, ведь ему не с кем отмечать его. Кроме того, героя обидели в детстве, и он до сих пор не может об этом забыть.

Чтобы и другие не предавались веселью, Гринч решает испортить Рождество горожанам. Он намерен украсть все подарки, ведь, по мнению героя, именно презенты – главный атрибут праздника. Однако, как выясняется, есть вещи более ценные, чем подарки.

"Чудо на 34-й улице", 1994

Волею судьбы вместо актера на роль Санта-Клауса в магазин игрушек взяли настоящего Санту.

Однако маленькая Сюзан не верит в доброго волшебника. Ей всего шесть лет, но мама уже рассказала ей, что Санты не существует. Девочка составляет список желаний, хоть и не надеется, что Санта их исполнит. Впрочем, и желания ее отличаются от желаний других детей. Сюзан мечтает о новом доме, папе и маленьком братике.

"Рождественские хроники", 2018

Накануне Рождества брат с сестрой – Кейт и Тедди – решают снять на видеокамеру появление Санта-Клауса. Однако дети еще не знают, что их на первый взгляд маленькая шалость приведет к большому приключению. Вместе с эльфами и оленями Кейт и Тедди помогут Санте спасти Рождество.

"Пережить Рождество", 2004