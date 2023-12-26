Появились персональные постеры с главными героями фильма «Холоп 2»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персональные постеры фильма «Холоп 2». На них изображены главные герои фильма, сыгранные популярными российскими актёрами: от Ивана Охлобыстина до Марии Мироновой и Милоша Биковича. В режиссёрское кресло продолжения вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».

Продолжение «Холопа» расскажет о том, как бывший мажор Гриша изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Премьера ленты состоится уже 1 января 2024 года.