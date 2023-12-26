Премьера мини-фильма "Чебурашка. Выходной" состоится 1 января

Мини-фильм "Чебурашка. Выходной" выйдет в Сети в первый день 2024 года. Режиссер новогоднего спецэпизода тот же, что и у полнометражного фильма - Дмитрий Дьяченко.

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Премьера новой ленты состоится в онлайн-кинотеатре START. Авторы говорят, что за просмотром мини-фильма "Чебурашка. Выходной" зрители смогут скоротать время в ожидании второй части кинохита. Ранее стало известно, что работа над продолжением уже ведется. Вторая часть семейной сказки выйдет в следующие новогодние каникулы 31 декабря 2025.

По сюжету короткометражного фильма у Гены (Сергей Гармаш) и Чебурашки наступил выходной! Но каждый из них хочет провести его по-своему: Гена мечтает отдохнуть с газетой и чашечкой чая, а Чебурашка ни минуты не может усидеть на месте. Смогут ли друзья найти решение и провести день вместе?

Напомним, что фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января 2023 года и почти сразу стал абсолютным рекордсменом по сборам: картина заработала более 7 млрд рублей в России и в других странах СНГ, собрав у больших экранов 23 млн зрителей. Это самый кассовый фильм в истории современного российского кинематографа.