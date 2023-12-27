Лучшие русские новогодние фильмы: топ-10

Атмосферные фильмы — лучший способ создать праздничное настроение в преддверии Нового года. Для этого не обязательно в двадцатый раз пересматривать «Иронию судьбы, или С легким паром!» — существуют и другие российские и советские ленты, которые без проблем справляются с созданием новогоднего настроения. «Лента.ру» делится подборкой из десяти лучших российских и советских фильмов про Новый год и рассказывает об их сюжете.

Лучшие русские новогодние фильмы: топ-10
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«Тариф новогодний»

Видео дня

Год выхода: 2008 Режиссер: Евгений Бедарев Жанр: комедия, фэнтези Длительность: 1 час 23 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1 В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников

Сказочная новогодняя история любви между Андреем (Максим Матвеев) и Аленой (Валерия Ланская). Андрей встречает 2009 год на Красной площади и решает набрать на телефоне случайный номер, чтобы поздравить незнакомца с наступившим Новым годом. На звонок отвечает Алена, которая как раз недавно рассталась со своим молодым человеком.

Андрей и Алена продолжают общение — между ними постепенно зарождаются чувства. Однако когда герои наконец решают встретиться в реальной жизни, выясняется непредвиденное обстоятельство — Андрей живет в 2009 году, а Алена «отстает» от него на целый год. Влюбленный Андрей решает отыскать девушку из прошлого в своем настоящем, но узнает, что она попала в автокатастрофу незадолго до наступления 2009 года. Единственный способ спасти Алену — позвонить в прошлое и проинструктировать ее.

«Елки»

Год выхода: 2010 Режиссер: Тимур Бекмамбетов Жанр: комедия Длительность: 1 час 30 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9 В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Екатерина Вилкова и другие

Фильм, давший начало полноценной новогодней франшизе. Первая часть «Елок» рассказывает о «теории шести рукопожатий» — согласно ей, все люди на Земле связаны друг с другом через пять общих знакомых. С помощью этой теории герои фильма помогают маленькой девочке Варе (Алина Булынко), которая в канун Нового года наврала другим детям, что ее отец — президент.

При этом в разных частях России одновременно происходят уникальные личные истории. Боря (Иван Ургант) летит домой к любимой девушке Оле (Елена Плаксина), но в самолете сталкивается с ее новым возлюбленным Женей (Сергей Светлаков). Параллельно вор Леха (Артур Смольянинов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбегает от капитана милиции Валерия Петровича (Сергей Гармаш), таксист Паша (Никита Пресняков) мечтает встретить Веру Брежневу (в фильме она играет саму себя), а лыжник (Александр Домогаров-младший) и сноубордист (Александр Головин) выясняют, кто из них круче.

«Елки» стали первой частью одноименной франшизы, новые фильмы которой практически каждый год показывают в кинотеатрах в канун праздника. В декабре 2023 года в прокат вышла уже десятая часть этой истории.

«О чем еще говорят мужчины»

Год выхода: 2011 Режиссер: Дмитрий Дьяченко Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 35 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8 В главных ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит

Продолжение истории о четырех близких друзьях из «Квартета И». В этот раз действие фильма разворачивается накануне Нового года — Саша (Александр Демидов) вступает в конфликт с женой влиятельного человека и не знает, как выпутаться из этой ситуации. На помощь, как всегда, приходят его друзья Леша (Леонид Барац), Камиль (Камиль Ларин) и Слава (Ростислав Хаит). Герои запираются в офисе Сашиного рекламного агентства и пытаются придумать, как помочь другу. Параллельно с этим они обсуждают разные жизненные ситуации — мужчины с юмором говорят о семье и детях, изменах и верности, делятся переживаниями о взрослении и будущем.

В отличие от первой части «О чем говорят мужчины», которая по сути своей была снята в жанре роуд-муви, вторая часть истории «квартетчиков» получилась гораздо более камерной. Почти все события происходят в забаррикадированном офисе — однако фильм остается динамичным и веселым, а за судьбу героев искренне переживаешь.

«Обратная связь»

Год выхода: 2020 Режиссер: Алексей Нужный Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 37 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0 В главных ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов

Еще одна картина, главные роли в которой исполнили участники «Квартета И». Это продолжение фильма «Громкая связь», адаптации итальянских «Идеальных незнакомцев». В первой части картины герои решили сыграть в игру — читать все приходящие на телефон сообщения вслух и отвечать на звонки по громкой связи. По итогу эта затея обернулась настоящим скандалом — героям пришлось раскрыть друг другу свои тайны, даже самые неприятные.

В этот раз три семейные пары и холостяк Дима (Александр Демидов) арендуют загородный дом, чтобы вместе встретить Новый год. При этом дела у друзей идут не так гладко, как хотелось бы: Борис (Ростислав Хаит) расстроен, что не получил повышение по работе, Вадим (Леонид Барац) переживает из-за разницы в возрасте с молодой Катей (Анастасия Уколова), а Лев (Камиль Ларин) кажется своей жене Еве (Мария Миронова) чересчур правильным.

Друзья вновь решают сыграть в игру — написать на бумажках то, что им не нравится друг в друге. Однако в процессе игры герои срываются и начинают высказывать накопившиеся претензии уже лично.

«Сирота казанская»

Год выхода: 1997 Режиссер: Владимир Машков Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7 В главных ролях: Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Елена Шевченко

Одна из лучших российских комедий, которая рассказывает о школьной учительнице Насте (Елена Шевченко), которая мечтает отыскать своего отца. После смерти матери она отправляет в газету письмо, которое та адресовала некоему Павлу. Настя надеется, что Павел, о котором она не знает ровным счетом ничего, откликнется на письмо и придет повидаться с дочерью.

В канун Нового года случаются настоящие чудеса, поэтому домой к Насте и ее жениху Коле (Николай Фоменко) приходят сразу трое Павлов, прочитавших послание. И повар (Олег Табаков), и фокусник (Валентин Гафт), и космонавт (Лев Дуров) уверены, что мать Насти обращалась именно к нему, и стремятся обрести новую семью. Растерянной Насте придется выяснить, как трое мужчин связаны с ее матерью, и определить, какой из Павлов — ее настоящий отец.

«Чародеи»

Год выхода: 1982 Режиссер: Константин Бромберг Жанр: мюзикл, фантастика, комедия Длительность: 2 часа 27 минут (2 серии) Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0 В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган

Светлая и добрая новогодняя история о всепобеждающей силе любви. Сценарий картины написали братья Стругацкие — фильм «Чародеи» частично основан на их фантастической повести «Понедельник начинается в субботу».

В центре сюжета — обычный парень Иван Пухов (Александр Абдулов) и его возлюбленная Алена (Александра Яковлева), которую сложно назвать обычной. Девушка работает в Научном универсальном институте изучения необыкновенных услуг (НУИНУ) в городке под названием Китежград. В институте прямо сейчас заканчивается разработка нового слова в магической науке — волшебной палочки.

На Новый год Алена собирается отправиться в Москву, чтобы встретиться с любимым. Однако влюбленный в Алену Аполлон Сатанеев (Валентин Гафт) хочет удержать девушку в институте — он обманывает директора НУИНУ Киру Шамаханскую (Екатерина Васильева), и волшебница накладывает на Алену заклинание, лишающее ее памяти. О произошедшем узнает Иван — вместе со своей младшей сестрой Ниной (Анна Ашимова) решают отправиться в Китежград и расколдовать Алену.

«Приходи на меня посмотреть»

Год выхода: 2000 Режиссеры: Олег Янковский, Михаил Агранович Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 41 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0 В главных ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева

Дебютная и единственная режиссерская работа культового советского актера Олега Янковского. В центре истории — уже немолодая Татьяна (Ирина Купченко), которая всю жизнь провела рядом со своей больной матерью Софьей Ивановной (Екатерина Васильева). В канун Нового года мать сообщает Татьяне, что ей осталось жить всего несколько дней, и жалеет, что у дочери так и не появилась личная жизнь.

В этот момент в дверь звонит Игорь (Олег Янковский) — мужчина собирался на свидание к возлюбленной, но случайно ошибся адресом. Татьяна не хочет расстраивать мать и идет на хитрость — она представляет Игоря как своего жениха. Мужчина соглашается подыграть Татьяне и провести время с ней и Софьей Ивановной. Чтобы поддержать придуманную историю любви, женщине приходится изобретать все новые детали — ложь постепенно приобретает большие масштабы.

«Приходи на меня посмотреть» — трогательная и немного грустная история, которая рассказывает о трепетной любви к своим близким и настоящих новогодних чудесах.

«Со мною вот что происходит»

Год выхода: 2012 Режиссер: Виктор Шамиров Жанр: драма, трагикомедия Длительность: 1 час 12 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3 В главных ролях: Гоша Куценко, Виктор Шамиров, Александра Петрова, Олеся Железняк

Грустная, но светлая история, события которой разворачиваются в канун Нового года. К Артему (Гоша Куценко) в Москву приезжает его брат Валентин (Виктор Шамиров). Герой не может уделить брату много времени — он занят подготовкой к новогоднему корпоративу, на котором собирается впечатлить начальника песней из «Иронии судьбы».

Все меняется, когда братья узнают о том, что их отец неизлечимо болен. Вадим собирается вернуться в родной Волгоград, чтобы встретить Новый год с семьей, но пропускает свой поезд. Артем покупает брату билет на самолет — но Вадиму не суждено улететь домой. В ночь с 30 на 31 декабря соседи Артема сильно ругаются, а их 13-летняя дочь Алена (Александра Петрова) сбегает из дома. Герои решают приютить девочку у себя, и из-за этого пропускают рейс до Волгограда.

Теперь трое потерянных и запутавшихся в жизни героев бродят по предновогодней Москве и пытаются понять, что им делать дальше.

«Праздник»

Год выхода: 2019 Режиссер: Алексей Красовский Жанр: драма, комедия, военный Длительность: 1 час 13 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2 В главных ролях: Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Анастасия Чистякова

Фильм рассказывает о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Семья Геогрия Воскресенского (Ян Цапник) живет в частном доме и находится «на особом положении» — пока жители города страдают от голода, их новогодний стол ломится от продуктов. Спокойная подготовка к празднику прерывается, когда сын Геогрия Денис (Павел Табаков) приводит домой бедную и голодную Машу (Анастасия Чистякова). Одновременно с этим старшая дочь Воскресенского Лиза приглашает на праздник взрослого незнакомого мужчину — его зовут Виталий, и Лиза собирается выйти за него замуж.

Чем ближе наступление Нового года, тем напряженнее становится атмосфера в доме Воскресенских — глава семьи не понимает, что делать с нежданными гостями, а его жена Маргарита (Алена Бабенко) пытается скрыть от посторонних высокий уровень достатка семьи.

«Мужчина в моей голове»

Год выхода: 2010 Режиссер: Алексей Пиманов Жанр: романтическая комедия Длительность: 1 час 53 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1 В главных ролях: Андрей Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Погодина, Анна Якунина, Игорь Угольников

События этой фантастической истории разворачиваются в столице в канун новогодних праздников. Хозяйка книжного магазина Алена (Ольга Погодина) падает на катке и теряет сознание. Героиня приходит в себя в больнице и вдруг понимает, что слышит в голове незнакомый мужской голос. Женщина начинает общаться со своим внутренним голосом — он помогает девушке советом, поддерживает в трудных ситуациях и веселит ее.

Постепенно Алена осознает, что влюбилась в этого загадочного незнакомца — однако тот внезапно исчезает, оставляя героиню наедине со своими мыслями. В этот же момент в больнице приходит в себя известный телеведущий Дмитрий (Алексей Серебряков). Алена стремится узнать, куда пропал мужчина из ее головы, и начинает поиски — в преддверии Нового года она может рассчитывать на настоящее чудо.

Какие еще советские и российские фильмы посмотреть в преддверии Нового года

«Вечер шутов, или Серьезно с приветом» «Карнавальная ночь» «С Новым годом, мамы!» «Президент и его внучка» «Новогодние приключения Маши и Вити» «Ирония судьбы. Продолжение» «Серебряные коньки» «Бедная Саша»

Новый год 2024
Со мною вот что происходит
Президент и его внучка
С новым годом, мамы!
Новогодние приключения Маши и Вити
Праздник
Приходи на меня посмотреть
Идеальный незнакомец
Чародеи
Ирония судьбы, или с легким паром!
О чём говорят мужчины
Ёлки
Громкая связь
О чём ещё говорят мужчины
Идеальные незнакомцы
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Константин Бромберг
Анастасия Уколова
Алина Булынко
Сергей Походаев
Светлана Суханова
Семен Фарада
Анфиса Черных
Елена Шевченко
Ян Цапник
Алексей Красовский
Елена Плаксина
Игорь Угольников
Евгений Бедарев
Ростислав Хаит
Анастасия Чистякова
Александра Яковлева
Александр Демидов
Леонид Барац
Екатерина Васильева
Виктор Шамиров
Андрей Чернышов
Лев Дуров
Олеся Железняк
Ольга Погодина
Алексей Пиманов
Михаил Агранович
Николай Фоменко
Алексей Серебряков
Олег Янковский
Камиль Ларин
Алена Бабенко
Дмитрий Дьяченко
Эммануил Виторган
Анна Якунина
Ирина Горбачева
Никита Пресняков
Иван Ургант
Валерия Ланская
Ирина Купченко
Мария Миронова
Алексей Нужный
Вера Брежнева
Тимофей Трибунцев
Валентин Гафт
Екатерина Вилкова
Гоша Куценко
Тимур Бекмамбетов
Валерий Золотухин
Владимир Машков
Сергей Гармаш
Александр Головин
Сергей Светлаков
Максим Матвеев
Борис Корчевников
Артур Смольянинов
Олег Табаков
Павел Табаков
Минюст России
Российские актеры
Советские фильмы
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