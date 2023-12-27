Лучшие русские новогодние фильмы: топ-10

Атмосферные фильмы — лучший способ создать праздничное настроение в преддверии Нового года. Для этого не обязательно в двадцатый раз пересматривать «Иронию судьбы, или С легким паром!» — существуют и другие российские и советские ленты, которые без проблем справляются с созданием новогоднего настроения. «Лента.ру» делится подборкой из десяти лучших российских и советских фильмов про Новый год и рассказывает об их сюжете.

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«Тариф новогодний»

Видео дня

Год выхода: 2008 Режиссер: Евгений Бедарев Жанр: комедия, фэнтези Длительность: 1 час 23 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1 В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников

Сказочная новогодняя история любви между Андреем (Максим Матвеев) и Аленой (Валерия Ланская). Андрей встречает 2009 год на Красной площади и решает набрать на телефоне случайный номер, чтобы поздравить незнакомца с наступившим Новым годом. На звонок отвечает Алена, которая как раз недавно рассталась со своим молодым человеком.

Андрей и Алена продолжают общение — между ними постепенно зарождаются чувства. Однако когда герои наконец решают встретиться в реальной жизни, выясняется непредвиденное обстоятельство — Андрей живет в 2009 году, а Алена «отстает» от него на целый год. Влюбленный Андрей решает отыскать девушку из прошлого в своем настоящем, но узнает, что она попала в автокатастрофу незадолго до наступления 2009 года. Единственный способ спасти Алену — позвонить в прошлое и проинструктировать ее.

«Елки»

Год выхода: 2010 Режиссер: Тимур Бекмамбетов Жанр: комедия Длительность: 1 час 30 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9 В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Екатерина Вилкова и другие

Фильм, давший начало полноценной новогодней франшизе. Первая часть «Елок» рассказывает о «теории шести рукопожатий» — согласно ей, все люди на Земле связаны друг с другом через пять общих знакомых. С помощью этой теории герои фильма помогают маленькой девочке Варе (Алина Булынко), которая в канун Нового года наврала другим детям, что ее отец — президент.

При этом в разных частях России одновременно происходят уникальные личные истории. Боря (Иван Ургант) летит домой к любимой девушке Оле (Елена Плаксина), но в самолете сталкивается с ее новым возлюбленным Женей (Сергей Светлаков). Параллельно вор Леха (Артур Смольянинов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбегает от капитана милиции Валерия Петровича (Сергей Гармаш), таксист Паша (Никита Пресняков) мечтает встретить Веру Брежневу (в фильме она играет саму себя), а лыжник (Александр Домогаров-младший) и сноубордист (Александр Головин) выясняют, кто из них круче.

«Елки» стали первой частью одноименной франшизы, новые фильмы которой практически каждый год показывают в кинотеатрах в канун праздника. В декабре 2023 года в прокат вышла уже десятая часть этой истории.

«О чем еще говорят мужчины»

Год выхода: 2011 Режиссер: Дмитрий Дьяченко Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 35 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8 В главных ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит

Продолжение истории о четырех близких друзьях из «Квартета И». В этот раз действие фильма разворачивается накануне Нового года — Саша (Александр Демидов) вступает в конфликт с женой влиятельного человека и не знает, как выпутаться из этой ситуации. На помощь, как всегда, приходят его друзья Леша (Леонид Барац), Камиль (Камиль Ларин) и Слава (Ростислав Хаит). Герои запираются в офисе Сашиного рекламного агентства и пытаются придумать, как помочь другу. Параллельно с этим они обсуждают разные жизненные ситуации — мужчины с юмором говорят о семье и детях, изменах и верности, делятся переживаниями о взрослении и будущем.

В отличие от первой части «О чем говорят мужчины», которая по сути своей была снята в жанре роуд-муви, вторая часть истории «квартетчиков» получилась гораздо более камерной. Почти все события происходят в забаррикадированном офисе — однако фильм остается динамичным и веселым, а за судьбу героев искренне переживаешь.

«Обратная связь»

Год выхода: 2020 Режиссер: Алексей Нужный Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 37 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0 В главных ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов

Еще одна картина, главные роли в которой исполнили участники «Квартета И». Это продолжение фильма «Громкая связь», адаптации итальянских «Идеальных незнакомцев». В первой части картины герои решили сыграть в игру — читать все приходящие на телефон сообщения вслух и отвечать на звонки по громкой связи. По итогу эта затея обернулась настоящим скандалом — героям пришлось раскрыть друг другу свои тайны, даже самые неприятные.

В этот раз три семейные пары и холостяк Дима (Александр Демидов) арендуют загородный дом, чтобы вместе встретить Новый год. При этом дела у друзей идут не так гладко, как хотелось бы: Борис (Ростислав Хаит) расстроен, что не получил повышение по работе, Вадим (Леонид Барац) переживает из-за разницы в возрасте с молодой Катей (Анастасия Уколова), а Лев (Камиль Ларин) кажется своей жене Еве (Мария Миронова) чересчур правильным.

Друзья вновь решают сыграть в игру — написать на бумажках то, что им не нравится друг в друге. Однако в процессе игры герои срываются и начинают высказывать накопившиеся претензии уже лично.

«Сирота казанская»

Год выхода: 1997 Режиссер: Владимир Машков Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7 В главных ролях: Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Елена Шевченко

Одна из лучших российских комедий, которая рассказывает о школьной учительнице Насте (Елена Шевченко), которая мечтает отыскать своего отца. После смерти матери она отправляет в газету письмо, которое та адресовала некоему Павлу. Настя надеется, что Павел, о котором она не знает ровным счетом ничего, откликнется на письмо и придет повидаться с дочерью.

В канун Нового года случаются настоящие чудеса, поэтому домой к Насте и ее жениху Коле (Николай Фоменко) приходят сразу трое Павлов, прочитавших послание. И повар (Олег Табаков), и фокусник (Валентин Гафт), и космонавт (Лев Дуров) уверены, что мать Насти обращалась именно к нему, и стремятся обрести новую семью. Растерянной Насте придется выяснить, как трое мужчин связаны с ее матерью, и определить, какой из Павлов — ее настоящий отец.

«Чародеи»

Год выхода: 1982 Режиссер: Константин Бромберг Жанр: мюзикл, фантастика, комедия Длительность: 2 часа 27 минут (2 серии) Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0 В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган

Светлая и добрая новогодняя история о всепобеждающей силе любви. Сценарий картины написали братья Стругацкие — фильм «Чародеи» частично основан на их фантастической повести «Понедельник начинается в субботу».

В центре сюжета — обычный парень Иван Пухов (Александр Абдулов) и его возлюбленная Алена (Александра Яковлева), которую сложно назвать обычной. Девушка работает в Научном универсальном институте изучения необыкновенных услуг (НУИНУ) в городке под названием Китежград. В институте прямо сейчас заканчивается разработка нового слова в магической науке — волшебной палочки.

На Новый год Алена собирается отправиться в Москву, чтобы встретиться с любимым. Однако влюбленный в Алену Аполлон Сатанеев (Валентин Гафт) хочет удержать девушку в институте — он обманывает директора НУИНУ Киру Шамаханскую (Екатерина Васильева), и волшебница накладывает на Алену заклинание, лишающее ее памяти. О произошедшем узнает Иван — вместе со своей младшей сестрой Ниной (Анна Ашимова) решают отправиться в Китежград и расколдовать Алену.

«Приходи на меня посмотреть»

Год выхода: 2000 Режиссеры: Олег Янковский, Михаил Агранович Жанр: мелодрама, комедия Длительность: 1 час 41 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0 В главных ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева

Дебютная и единственная режиссерская работа культового советского актера Олега Янковского. В центре истории — уже немолодая Татьяна (Ирина Купченко), которая всю жизнь провела рядом со своей больной матерью Софьей Ивановной (Екатерина Васильева). В канун Нового года мать сообщает Татьяне, что ей осталось жить всего несколько дней, и жалеет, что у дочери так и не появилась личная жизнь.

В этот момент в дверь звонит Игорь (Олег Янковский) — мужчина собирался на свидание к возлюбленной, но случайно ошибся адресом. Татьяна не хочет расстраивать мать и идет на хитрость — она представляет Игоря как своего жениха. Мужчина соглашается подыграть Татьяне и провести время с ней и Софьей Ивановной. Чтобы поддержать придуманную историю любви, женщине приходится изобретать все новые детали — ложь постепенно приобретает большие масштабы.

«Приходи на меня посмотреть» — трогательная и немного грустная история, которая рассказывает о трепетной любви к своим близким и настоящих новогодних чудесах.

«Со мною вот что происходит»

Год выхода: 2012 Режиссер: Виктор Шамиров Жанр: драма, трагикомедия Длительность: 1 час 12 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3 В главных ролях: Гоша Куценко, Виктор Шамиров, Александра Петрова, Олеся Железняк

Грустная, но светлая история, события которой разворачиваются в канун Нового года. К Артему (Гоша Куценко) в Москву приезжает его брат Валентин (Виктор Шамиров). Герой не может уделить брату много времени — он занят подготовкой к новогоднему корпоративу, на котором собирается впечатлить начальника песней из «Иронии судьбы».

Все меняется, когда братья узнают о том, что их отец неизлечимо болен. Вадим собирается вернуться в родной Волгоград, чтобы встретить Новый год с семьей, но пропускает свой поезд. Артем покупает брату билет на самолет — но Вадиму не суждено улететь домой. В ночь с 30 на 31 декабря соседи Артема сильно ругаются, а их 13-летняя дочь Алена (Александра Петрова) сбегает из дома. Герои решают приютить девочку у себя, и из-за этого пропускают рейс до Волгограда.

Теперь трое потерянных и запутавшихся в жизни героев бродят по предновогодней Москве и пытаются понять, что им делать дальше.

«Праздник»

Год выхода: 2019 Режиссер: Алексей Красовский Жанр: драма, комедия, военный Длительность: 1 час 13 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2 В главных ролях: Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Анастасия Чистякова

Фильм рассказывает о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Семья Геогрия Воскресенского (Ян Цапник) живет в частном доме и находится «на особом положении» — пока жители города страдают от голода, их новогодний стол ломится от продуктов. Спокойная подготовка к празднику прерывается, когда сын Геогрия Денис (Павел Табаков) приводит домой бедную и голодную Машу (Анастасия Чистякова). Одновременно с этим старшая дочь Воскресенского Лиза приглашает на праздник взрослого незнакомого мужчину — его зовут Виталий, и Лиза собирается выйти за него замуж.

Чем ближе наступление Нового года, тем напряженнее становится атмосфера в доме Воскресенских — глава семьи не понимает, что делать с нежданными гостями, а его жена Маргарита (Алена Бабенко) пытается скрыть от посторонних высокий уровень достатка семьи.

«Мужчина в моей голове»

Год выхода: 2010 Режиссер: Алексей Пиманов Жанр: романтическая комедия Длительность: 1 час 53 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1 В главных ролях: Андрей Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Погодина, Анна Якунина, Игорь Угольников

События этой фантастической истории разворачиваются в столице в канун новогодних праздников. Хозяйка книжного магазина Алена (Ольга Погодина) падает на катке и теряет сознание. Героиня приходит в себя в больнице и вдруг понимает, что слышит в голове незнакомый мужской голос. Женщина начинает общаться со своим внутренним голосом — он помогает девушке советом, поддерживает в трудных ситуациях и веселит ее.

Постепенно Алена осознает, что влюбилась в этого загадочного незнакомца — однако тот внезапно исчезает, оставляя героиню наедине со своими мыслями. В этот же момент в больнице приходит в себя известный телеведущий Дмитрий (Алексей Серебряков). Алена стремится узнать, куда пропал мужчина из ее головы, и начинает поиски — в преддверии Нового года она может рассчитывать на настоящее чудо.

Какие еще советские и российские фильмы посмотреть в преддверии Нового года