Вечеринка в стиле мистера Бина или «Друзей»: как устроить Новый год по рецептам любимых героев

Если вы верите в примету: как встретишь Новый год, так его и проведешь, то герои любимых сериалов могут подсказать, как устроить незабываемый праздник. Мы подобрали шесть рецептов улетных новогодних вечеринок от наших лучших друзей с ТВ.

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Рецепт отличного праздника для умников и умниц

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Домоседы могут устроить ботанскую версию Нового года, стряхнув пыль со старой доброй версии «Подземелий и драконов». Главное, придумать тематические задания. А можно просто сыграть в Шарады, Угадай кто и Жарко-холодно.

Новый Год в стиле Теда Мозли

Новогодняя вечеринка в лимузине — отличный выход для тех, кто хочет, не покидая города, устроить нечто оригинальное. В прокате лимузина очень много плюсов — можно разъезжать по городу, посещать лучшие вечеринки, наслаждаться шампанским и делать снимки самых красивых инсталляций вашего города.

Рождество в стиле Фрейзера

Ну, а если вы все же хотите отправиться в путешествие, можно поехать на вечеринку в другой город… и ждать, когда поездка пойдет совсем не так, как вы планировали.

Праздник в стиле мистера Бина

Если вы абсолютно уверены в наличии юмора у ваших друзей и их спутников, можете устроить небольшой розыгрыш на Новый год, собрав гостей за пустым столом. Сразив их фирменным минимализмом в духе мистера Бина, потом все же угостите друзей салатом и шампанским, иначе розыгрыш будет слишком жестоким даже для мистера Бина.

Хорошие новости, если ваши гости достаточно легковерны и не искушены в розыгрышах, то после такого приема они будут рады даже салату из каперсов, сушеной елке и сырой хлопушке. Так что Новый год по рецепту мистера Бина является не только веселым, но и самым бюджетным из всех предложенных вариантов!

Новый год по рецепту «Друзей»

«Друзья» (6 сезон, 10 серия «Эпизод c 'халтуркой»)

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ДРУЗЬЯ"

По примеру Росса и его сестры Моники можно вспомнить свой коронный танцевальный номер и зажечь на танцполе. Или пойти еще дальше и устроить танцевальный конкурс у себя дома или на даче.

Экстремальный рецепт от светского льва Берти Вустера

«Дживс и Вустер» (4 сезон, 2 серия «Бывший и снова Бывший»)

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ДЖИВС И ВУСТЕР"