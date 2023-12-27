Фильмы, которые 31 декабря смотрят в разных странах

До Нового года остаются считанные дни, а значит близится время, когда вся страна будет дружно резать оливье под «Иронию судьбы» или «Чародеев».

© Кадр из фильма "Реальная любовь"

А знаете ли вы, что традиция включать 31 декабря определенные фильмы есть не только в России? Светлана Бондарчук собрала список традиционных новогодних картин разных стран мира.

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Когда появилась традиция смотреть в Новый год «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова никто уже толком не помнит. Она возникла как и все традиции как-то сама собой и за десятки лет стала неотъемлемой частью 31 декабря. Цитаты из доброй советской комедии знает вся страна от мала до велика, как и песни исполненные в ней. Но прежде, чем мы успели снова погрузиться в немного наивный, но такой уютный сюжет, Светлана Бондарчук напоминает, что не только в России есть традиция, связанная с просмотром определенных фильмов 31 декабря.

«В разных странах в этот день годами, а то и десятилетиями показывают одни и те же картины. Интересно узнать, какие? Вот небольшой список», — написала в телеграм-канале журналистка.

Итак, что можно посмотреть 31 декабря, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу царящую вне границ стран СНГ?

Франция: «Дед Мороз — отморозок» (гротескная комедия 1982 году — попробуйте тоже посмотреть на праздниках, наверняка оцените).

Италия: «Рождественские каникулы» (есть несколько комедий с таким названием, итальянцы смотрят картину 1983 года, которая в оригинале называется Vacanze di Natale).

Великобритания: «Реальная любовь» (шикарный фильм, действительно идеальный вариант для праздничного вечера).

США: «Эта прекрасная жизнь» (черно-белая драма 1946 года) и «Крепкий орешек» (который многие американцы смотреть не хотят, но телеканалы все равно упорно ставят фильм в свои сетки вещания).

Мексика: «Один дома» (да, этот фильм каждое 31 декабря смотрят именно в Мексики, а не в Штатах, как можно было подумать).

Германия: «Девяностый день рождения, или Ужин на одного» (на самом деле это короткометражка в формате телеспектакля, она была снята в 1963 году).

Нидерланды: «Гринч — похититель Рождества» (американская комедия с Джимом Керри пришлась по вкусу нидерландцам).

Чехия: «Морозко» и «Три орешка для Золушки» (трогательные сказки, которые часто показывают и у нас, только обычно уже после Нового года, на январских каникулах).

Австралия: «Новая Рождественская сказка» (разумеется, тоже комедия, самый популярный праздничный жанр).