Татарстанские фильмы, которые хорошо идут с оливье

Топ-5 претендентов на звание новогоднего хита в масштабах республики.

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У татарстанского кинематографа обязательно должен появиться фильм, который зрители будут пересматривать в новогодние праздники. Не обязательно это должно произойти сразу после выпуска картины. Известно, что "Иронию судьбы" в советское время показали девять раз, включая премьеру и три повтора в 1976 году, а далее в 1977, 1979, 1983 и 1989 годах. Значит, возможно, такое кино уже снято и его просто вскоре начнут показывать каждое 31 декабря. Сделаем свою выборку кандидатов.

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"Әбиләр"

Фирдус Тямаев несколько лет предваряет концертные программы небольшими фильмами, которые можно смотреть и без музыкального сопровождения. История двух бабушек, едущих на выступление Тямая, вроде бы кажутся всего лишь дополнением к лайву. Однако Ильтазар Мухаматгалиев и Радик Бариев, Хуршида и Муршида соответственно, во-первых, разыгрывают роли, в которых они существовали более 20 лет. Во-вторых, это физическая комедия, популярная в зимний период. В-третьих, здесь все заканчивается хорошо. А можно было доснять картину до полного метра. Потому что татарских бабушек любят все.

"Әпипә"

Дебютный полнометражный фильм Ильшата Рахимбая хоть и не наделал такого шума, как "Микулай" (во всяком случае, на него никто не писал жалобы), в качестве новогоднего кино смотрится гораздо привычнее. Здесь есть любовная линия, хоть и выстроенная абсолютно очевидно, очень много знакомых поп-звезд, немного играющих, но все больше поющих, есть атмосфера абсолютного комфорта, когда сразу понятно, что все у всех будет замечательно.

"Семейные хлопоты"

Похоже, теперь уже редкий опыт Алексея Барыкина в семейной комедии. Теперь преподаватель КазГУКИ успешно работает, снимая документальные ленты о православных святынях, и готовит серию картин о СВО. "Хлопоты" напоминают французскую историю квипрокво, когда молодая семья не может решить, как назвать мальчика, в результате супругам необходимо провести две важные церемонии в один день. Отметим абсолютно проходную по функциональности, но блистательную по вовлеченности роль полицейского в исполнении Рамиля Тухватуллина.

"Пельмени"

Одна из "татарометражек" Салавата Юзеева, нами еще в рамках "Куктау-20" не отсмотренная, более всего подходит для новогоднего стола. Здесь готовят пельмени, как и полагается делать если не 31 декабря, то в один из дней после (когда кончатся салаты). Правда, в обычной жизни это не приводит к дракам. Это самая экономная с точки зрения текста татарская короткометражка в принципе. И, вероятно, единственная, где звучит так много музыки на виолончели.

"Галиябану"