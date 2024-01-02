Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в январские праздники

Россияне выбрали, что смотреть в январские праздники. Это показал опрос сервиса SuperJob.

Согласно данным опроса, 22 процента россиян собираются смотреть советские фильмы: выбор пал на классические киноленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

13 процентов респондентов отдали предпочтение современным зарубежным фильмам и сериалам, в том числе серии фильмов о Гарри Поттере и трилогии «Властелин колец». Восемь процентов собираются пересмотреть классику зарубежного кинематографа: «Один дома»,«Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

Современные российские фильмы планируют посмотреть девять процентов россиян. Среди кинолент — нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

6 процентов россиян доверятся телевизионной программе, в то время как почти четверть опрошенных вовсе не собирается смотреть фильмы и сериалы в новогодние праздники.

Из опроса следует, что женщины будут чаще смотреть советское кино, а мужчины — современные отечественные фильмы и сериалы. В сравнении с прошлогодним исследованием россияне стали чаще выбирать для просмотра российские новинки.