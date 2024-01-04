Для тех, кто не собирается гулять каждый день.

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Если уже за три праздничных дня вы успели повидать всех родственников, друзей, накататься с горки и вдоволь нагулялись, остается одно главное развлечение — турецкие сериалы.

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Сюжеты, со стороны незамысловатые, разбавляют хитрые повороты событий, и не всегда знаешь, чем закончится эпопея. Наверено поэтому мы готовы тратить на просмотр одной серии 2 часа. Вот самые интересные на наш взгляд турецкие сериалы про любовь для новогодних каникул, которые можно смотреть всей семьей.

"Любовь напрокат"

Омер владеет успешной фирмой по созданию модной обуви. У него есть тетя и дядя, которые хотят женить своего племянника. Но не просто так, по доброте душевной, а чтобы удержать в своих руках наследство, а это деньги и дом.

Чтобы позлить тетю, которая задумала женить Омера на богатой и глупенькой девушке, он целует знакомую официантку Дефне в ресторане на глазах у родственницы. У последней в голове возникает план. Тетушка предлагает Дефне деньги за то, чтобы та довела ее племенника до брака.

Деньги девушке очень нужны, чтобы спасти своего брата, задоложавшего бандитам, и она соглашается. Тетя помогает устроиться Дефне личным ассистентом Омера в его модный бренд.

Наивная и простая она будет постигать азы мира моды, попадет в паутину интриг, а вскоре влюбится в начальника, которого должна была соблазнить по контракту. Правда девушка не так проста, у нее есть секреты из прошлой жизни, которые могут повлиять на работу и отношения с начальником. Что будет делать Омер, когда узнает всю правду о Дефне, коварных тетушкинах планах? И удастся ли девушке очистить свою репутацию?

"Любовь не понимает слов"

Понравится фанатам Ханде Эрчел. Она снималась в проекте еще до «Постучись в мою дверь». Главная героиня Хаят выросла в бедной семье в маленьком городке. Чтобы пробиться в жизни, она переезжает с подругами в столицу. Отец грозится забрать девушку обратно домой, если она на днях не устроится на работу. Но на что девушка может рассчитывать без опыта сразу после института? По стечению обстоятельств, в руки Хаят попадает идеальное резюме девушки по имени Сума. С ним она идет устраиваться в крупную текстильную компанию, рассчитывая по наивности хотя бы на самую низкую должность.

Но Хаят и не ожидала, что ее возьмут на высокую позицию в фирму, которой владеет красавчик по имени Мурат (его играет любимчик российских зрительниц Бурак Дениз). С этого момента жизнь девушки окутана ложью, ей все время приходится изворачиваться и проявлять смекалку, ведь для работы, на которую взяли Хаят, она совсем некомпетентна. А тут еще одна проблема, девушка влюбляется в своего шефа. Что будет дальше, когда обман раскроется? И сколько Хаят удастся вешать лапшу на уши Мурату?

"Если сильно полюбишь"

Для тех, кто скучает по сериалу «Постучись в мою дверь». В этом проекте играет Керем Бурсин, и в новой роли он так похож на Серкана Балата по характеру и подаче.

По сюжету его герой Атеш после нескольких лет жизни за границей возвращается в Стамбул. Его ловит семейный адвокат и приглашает в дом к отцу, который недавно умер. Родитель завещал Атешу свою компанию по производству модной одежды, а еще стать опекуном трем его детям от второй жены.

Атеш не горит желанием ни за что браться, ведь после продолжительной болезни и смерти матери, он во всем обвинял отца. Но молодого человека раззадоривает поведение сестры матери и ее мужа, которые уже готовы прибрать фирму полностью к рукам.

Атеш берет бразды правления на себя и уволняет тетушку. А та уже готова начать (и начнет) строить козни против племенника, чтобы вернуть бизнес в свои руки.

С детьми молодой человек не может найти общий язык, поэтому нанимает няню. На его беду, эту должность получает мошенница Лейла. Она вместе со своими подельниками зарабатывает тем, что раскручивает богатых мужчин на брак, а затем грабит по полной. Атеш — ее новая жертва.