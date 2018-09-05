Мастер-классы «М. О. З. Г. 4,5» пройдут в Лианозове

Уроки оказания скорой медицинской помощи и мастер-классы «М. О. З. Г. 4,5» пройдут в Лианозовском парке 8 и 9 сентября. Как сообщила пресс-секретарь парка Светлана Мурси, на них врачи расскажут слушателям, как распознать симптомы инсульта и что предпринять в случае его возникновения.

— Фестиваль «Московское здоровое лето» от Диагностического центра № 5 продолжается в Лианозовском парке. По выходным ждем вас на площадке с белыми шатрами в парке аттракционов. Для вас это — уникальная возможность проверить здоровье прямо в любимом парке, — уточнила Светлана Мурси

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу ул. Угличская, д. 13. Лекция начнется в 16.00, а перед ней в 14.00 гостям по традиции расскажут об оказании первой медицинской помощи. Вход свободный. (ис)