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Мастер-классы «М. О. З. Г. 4,5» пройдут в Лианозове 

Управа района Лианозово + ещё 4 5 сентября 2018
Фото: Управа района Лианозово
Уроки оказания скорой медицинской помощи и мастер-классы «М. О. З. Г. 4,5» пройдут в Лианозовском парке 8 и 9 сентября. Как сообщила пресс-секретарь парка Светлана Мурси, на них врачи расскажут слушателям, как распознать симптомы инсульта и что предпринять в случае его возникновения.
— Фестиваль «Московское здоровое лето» от Диагностического центра № 5 продолжается в Лианозовском парке. По выходным ждем вас на площадке с белыми шатрами в парке аттракционов. Для вас это — уникальная возможность проверить здоровье прямо в любимом парке, — уточнила Светлана Мурси
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу ул. Угличская, д. 13. Лекция начнется в 16.00, а перед ней в 14.00 гостям по традиции расскажут об оказании первой медицинской помощи. Вход свободный. (ис)
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