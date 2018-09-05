Настольный теннис, шахматы и футбол: праздник «Скоро в школу» прошел в Марьиной Роще

На спортивной площадке по адресу 3-я ул. Марьиной рощи, д. 30 на днях состоялось праздничное спортивное мероприятие «Скоро в школу». Об этом сообщила руководитель досугового направления ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

— В последние теплые летние деньки, свободные от школьных занятий, дети приняли участие в „веселых стартах“, турнирах по настольному теннису, шахматам и футболу. В „веселых стартах“ команда с единственной девочкой среди всех участников заняла первое место. В настольном теннисе первое место заняла жительница района Марьина Роща, обыгравшая молодежь двора. Турнир по футболу был проведен в двух возрастных категориях: среди младшего и старшего возраста, — пояснила Цыганова.

Отмечается, что всем призерам были вручены медали и грамоты. (ак)