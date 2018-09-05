Ещё
Настольный теннис, шахматы и футбол: праздник «Скоро в школу» прошел в Марьиной Роще
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

Настольный теннис, шахматы и футбол: праздник «Скоро в школу» прошел в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща + ещё 4 5 сентября 2018
Фото: Управа района Марьина роща
На спортивной площадке по адресу 3-я ул. Марьиной рощи, д. 30 на днях состоялось праздничное спортивное мероприятие «Скоро в школу». Об этом сообщила руководитель досугового направления ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.
— В последние теплые летние деньки, свободные от школьных занятий, дети приняли участие в „веселых стартах“, турнирах по настольному теннису, шахматам и футболу. В „веселых стартах“ команда с единственной девочкой среди всех участников заняла первое место. В настольном теннисе первое место заняла жительница района Марьина Роща, обыгравшая молодежь двора. Турнир по футболу был проведен в двух возрастных категориях: среди младшего и старшего возраста, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что всем призерам были вручены медали и грамоты. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Мультфильм «Чиполлино» увидят гости летнего кинотеатра на Сущевском Валу В летнем кинотеатре на Сущевском Валу покажут мультфильмы «Снежная Королева» и «Василиса Прекрасная» В Марьиной Роще состоится показ фильма «Четвертый»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение