Вышел трейлер «Короля Лира» с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон

Энтони Хопкинс — не великий поклонник театра, хотя большую часть своего мастерства он наработал именно там. Однако против новой шекспировской экранизации 80-летний актер устоять не смог и сыграл в современной адаптации «Короля Лира» главную одноименную роль.

На этот раз действие пьесы перенесено в наши дни, в «параллельную» гипотетическую Англию, где король Лир, военный диктатор, решает удалиться на покой и разделить государство между тремя своими дочерьми в зависимости от того, насколько сильна любовь каждой из них. Честность и доброта младшей Корделии (ее играет Флоренс Пью) не только оставляет без наследства ее саму, но и отдает всю власть в руки двух ее сестер — Реганы и Гонерильи, которые буквально лишают отца крыши над головой. Чуть позже Корделия попробует собрать войско и вернуть отцовские права, что выльется в масштабное противостояние всех трех женщин. Роли Регины и Гонерил исполняют Эмили Уотсон (не путать с Эммой !) и Эмма Томпсон, а премьера экранизации состоится на Amazon Prime Video совсем скоро — 28 сентября. Режиссером и сценаристом стал Ричард Эйр («Скандальный дневник», «Красота по-английски»).

Говорят, что во время съемок Энтони Хопкинс настолько вжился в роль изгнанного, теряющего рассудок короля, толкающего перед собой тележку из супермаркета, что на одной из улиц в городе Стивенидж (графство Хартфордшир) к нему подошла сердобольная местная жительница и указала дорогу до ближайшего хостела. Бывает!

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