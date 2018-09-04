Театр «Колесо» откроет сезон премьерой спектакля по пьесе Островского «Бешеные деньги» 

Постановщик — Олег Скивко. В главных ролях — Александр Двинский, Андрей Амшинский, Роман Михайлов, Елена Радионова.
По сюжету пьесы, столичная красавица Лидия Чебоксарова, в ожидании богатого мужа, отвергает не слишком обеспеченных ухажеров. Приятели, желая разыграть Лидию, выдают безнадежно влюблённого в нее провинциала Василькова за миллионера золотопромышленника. Девушка тут же решает сменить гнев на милость, устроители розыгрыша веселятся, а в семье молодоженов разыгрывается сюжет «укрощение строптивой», правда, с сильным финансовым уклоном