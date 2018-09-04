В Москве представят сборник эссе о «Собиборе»

В апреле этого года состоялась премьера фильма Хабенского «Собибор», который основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в одноименном нацистском лагере смерти. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Авторами документального сборника «Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского» выступили журналист, историк, общественный деятель Николай Сванидзе и председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев

"На обширном документальном материале авторы прослеживают историю забвения и признания подвига собиборцев с 1943 года и до наших дней. Как получилось, что в течение почти 70 лет этот беспрецедентный подвиг не получал должного признания в Советском Союзе, в постсоветской России и в остальном мире? Этот вопрос возникает у каждого, кто знаком с историей собиборского восстания. Именно на него и отвечают авторы исследования", — говорится в сообщении пресс-службы.