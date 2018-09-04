Театр под открытым небом и танцпол. Чем удивит липчан фестиваль «Ш. К. А. F.»

Широкий танцпол

С 10.00 начнет работать танцевальная площадка. Для липчан проведут мастер-классы по различным танцевальным направлениям: хип-хоп, брейк-данс, эстрадный танец, афро-танец, модерн, современный танец, джаз, восточный танец, народный танец.

На основной сцене выступят талантливые липецкие артисты: компания современного танца «Данс Лэнд Клаб», трайбл-коллектив «Венеды», театр танца «Сантарана», танцевальная школа «Академия танца», танцевальный коллектив «Абра-дэнс», шоу-дуэт «Корица», студия танцевальной культуры «Ангажемент», ансамбль стилизованных танцев «Тавини» и другие.

Музыка на любой вкус

На музыкальной арене с 10 утра будут выступать группы самых разных жанров и направлений: «Солнечный свет», 69 Band, «Данила Мастер», «Лаборатория», «Мое Другое Море», «Школа рока», а также Максим Сумбаев (саксофон), Антон Кукишев (вокал), Дима Морж. Хедлайнером фестиваля станет отечественная рок-группа из Москвы — «Служба Пути».

Театр под открытым небом

На другой фестивальной площадке выступят как уже известные театральные студии города, так и молодые актёры.

Так, театр игры «И снова — ЭТЮД» школы № 59 «Перспектива» покажет спектакль по стихам Сергея Михалкова . Театр моды «стиль-студия „Каприз“ порадует зрителей сказочными коллекциями „Обитель снов“ и „Экивоки по черевикам“. Режиссёр, драматург, прозаик Ирина Танунина презентует проект „Четвёртая стена“.

Олеся Ласкателева из Липецкого государственного театра кукол проведет читку пьесы „Маяковский. Бесконечная любовь“, а актёры Липецкого драматического театра на Соколе прочтут отрывки романа „Зачем ты пришла?“. „Театр Компромисс“ покажет отрывок из спектакля „И всё завертелось“ по рассказам Аркадия Аверченко , а его режиссер Борис Бужор представит постановку „Современная античная комедия“.

Театральная студия „Амплуа“ специально для фестиваля „Ш. К. А. F. “ подготовила экспериментальный проект — мини-спектакль „Из дома вышел человек“ по произведениям Даниила Хармса . Миниатюры, сцены в этой постановке, начатые в бытовом плане, разворачиваются в буфф, переходя иногда в настоящий „театр абсурда“. А на StandUP-концерте липчан и гостей города рассмешат монологи комиков из липецкой команды КВН „Громокошки“.

И другое

На детской площадке пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, развивающие и игры на иностранных языках.

В зоне „Читай футбол!“ для гостей фестиваля пройдут мастер-классы от тренеров ФК и спортивной школы „Металлург“, монофутбол, футбольные горелки.

На площадке „Магия шахматной ладьи“ руководитель театра „Компромисс“ Борис Бужор проведет игру „живыми шахматами“.

Фестиваль уличного кино

Завершит „Ш. К. А. F. “ всероссийский фестиваль короткометражек. С 18.30 Городище превратится в кинозал под открытым небом. Фильмы молодых режиссеров будут показывать на большом экране, а проголосовать за лучшие из них можно будет светом фонариков.

Всю актуальную информацию об арт-фестивале „Ш. К. А. F. “ можно отслеживать в группе в соцсети.