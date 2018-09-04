Квантовая теория, медитация и эксперименты: какими будут Международные дни джаза-2018 в Архангельске

В этом году фестиваль пройдет в 37-ой раз Фестиваль «Международные дни джаза» захватит Архангельск на три дня — с 18 по 20 октября. Торжественное открытие состоится в Поморской филармонии, программу других дней эта площадка разделит с АГКЦ, музыкальным колледжем и рестораном «Почтовая контора». Сейчас программа доверстывается, но о её лучших моментах 29.ru уже рассказал продюсер фестиваля Тим Дорофеев.

Откроет фестивальные дни трио из Москвы «Второе приближение» со спецпроектом «Квантовая теория клавира или о физиках и лириках». В его составе рояль, перкуссия, контрабас и вокал.

Если в прошлом году главным направлением дней джаза организаторы обозначили прогрессивный джаз, то в этот раз акцент будет сделан на фьюжн-джазе, то есть позволить музыке самых разных стилей стать единым целым. Именно поэтому участниками фестиваля станут блюзовые музыканты. Так, в АГКЦ появится сочетание музыки «Blues band» из Москвы и иТакже впервые на архангельской сцене выступит американская певица FINNLY. Свою программу вовсем не джазовая, а соул и поп-исполнительница представит под аккомпанемент северных джазменов — арт-ансамбля Тима Дорофеева. Среди экспериментальных и дуэт из Швейцарии под названием «Hely»: двое музыкантов покажут, как в соединении рояля и барабанов получается медитативная музыка.

На 37-ом фестивале в Архангельске выступят коллективы из Беларуси, Америки, Израиля и Швейцарии. Почти все в первый раз, хотя вокальный ансамбль «Камерата» уже радовал архангельского зрителя, но помнят об этом не многие.

— Лет 25 назад мы с Владимиром Резицким совместно делали с ними концерт, сначала в Минске, потом здесь. Спустя эти годы мы встречаемся снова — это важно, это большой срок. Хотя они были у нас и не так давно — выступали по приглшаению филармонии, но джаза не было, — рассказал Тим Дорофеев.

Также впервые Архангельск посетит известный композитор, импровизатор и пианист Вячеслав Ганелин. Вместе с саксофонистом Алексеем Кругловым и перкуссионистом, барабанщиком Олегом Юдановым они отыграют концерт-импровизацию. Сразу после них, во второй день фестиваля, выступил квинтет Антона Горбунова из Москвы — коллектив, который редко бывает гостем фестивального формата.

В этот раз «Международные дни джаза» планируется наполнить не только самой разнообразной музыкой, но и дополнить ее визуально.

— У нас будет показ анимационный фильм «Апокриф». В его основе картины и музыка одного человека — Александра Ростоцкого . Фильм этот редко где показывают, он эксклюзивный, — отметил Дорофеев.

В дни фестиваля в АГКЦ откроются и две выставки. Под названием PROJAZZ организаторы соберут картины архангельских художников, которыми они в разные годы откликались на джазовое искусство. Откроется к фестивалю и выставка фотографа Павла Пастушенко.

В программе присутствуют и традиционный детский концерт, мастер-классы и лекции о джазе на базе Архангельского музыкального колледжа. В ресторане «Почтовая контора» пройдут вечерние джем-сейшены фестиваля