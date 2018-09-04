Белых рассказал, что моральные уроды есть в любом социуме 

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых начал вести авторскую колонку на сайте White News. В ней бывший глава региона собирается рассказывать о буднях заключенных и проблемах функционирования системы ФСИН.
Белых отмечает, что собирается убедить всех, что среди осужденных немало порядочных, умных и даже невиновных людей. Белых напоминает читателям, что в тюрьму нередко попадали люди, которые в будущем становились символами государства. «Есть виновные, но не в том, за что их посадили, есть виновные, которых осудили правильно, но которые уже давно осознали и исправились. Нет, есть, конечно, и полные моральные уроды, глупо это отрицать, но они существуют в любом социуме, причем не факт, что в отдельно взятой колонии их доля принципиально выше, чем где-нибудь в манерной Рублевской тусовке», — пишет экс-губернатор. По словам бывшего главы региона, у многих сформировано неправильное представление о тюремной жизни. Вопреки стереотипам, многие заключенные любят джаз, качественные фильмы и хорошие фильмы. «Откуда заключенный должен понять, что надо читать не Дарью Донцову, а скажем, Чехова или Сенкевича. Кто подскажет, что программы Игоря Прокопенко по РЕН-ТВ смотреть в большом количестве вредно для здоровья, во всяком случае, психического», — пишет Белых. Экс-губернатор считает, что исправительные колонии должны исполнять не только карательные, но и воспитательные функции, чтобы бывший зек после освобождения чувствовал себя полноценным членом общества. Для этого, заключает Белых, нужно давать заключенным возможность реализовать свои инициативы, чего сейчас система ФСИН не позволяет.
Фото:kremlin.ru