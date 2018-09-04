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Найдены пропавшие туфельки из фильма «Волшебник страны Оз»
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Найдены пропавшие туфельки из фильма «Волшебник страны Оз» 

Газета.Ru + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Найдена пропавшая пара туфлей, в которых Джуди Гарленд воплотила на экране образ Дороти Гейл из «Волшебника страны Оз» (1939), передает The New York Times со ссылкой на сообщение ФБР.
13 лет назад красные туфли в пайетках, принадлежавшие частному коллекционеру, были украдены из музея Джуди Гарленд в Миннесоте. Это случилось 28 августа 2005 года. Не осталось ни отпечатков пальцев, ни записей с камер видеонаблюдений. Как удалось вернуть туфельки, пока тоже неизвестно, ничего не говорится и об их состоянии.
Эта пара — одна из четырех аналогичных, которые носила Джуди Гарленд на съемочной площадке. По сюжету киносказки и легшей в ее основу книги Фрэнка Баума, туфли были волшебными: они могли отнести Дороти домой в Канзас.
В начале июня стало известно, что умер звезда «Волшебника страны Оз» Джерри Марен — последний из снявшихся в картине карликов.
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