Гид: Лучшие театральные спектакли до конца сезона

Две версии «Иоланты», спектакль о Сталине, Александр Петров — Гамлет, а Максим Матвеев — Кинастон, гастроли сенсационного «Электротеатра Станиславский», финал трилогии «Три толстяка» и еще много чего — «Собака.ru» рассказывает о самых захватывающих постановках сезона, за билетами на которые нужно охотиться уже сейчас.

Когда: 7, 8 сентября, 17, 18, 19 октября, 21, 22 ноября, 5, 6, 7 декабря

Где: Михайловский театр

Когда: 8, 9 сентября, 13, 18 октября, 18, 28 ноября

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Константин Богомолов ставит забытого советского драматурга Виктора Гусева , сценариста пырьевских «Свинарки и пастуха». Для дебюта на сцене БДТ режиссер выбрал пьесу «Слава», написанную в 1935-м: до войны ее ставили по всему Союзу, а затем предпочли основательно забыть. Нескучный драматургический выбор в очередной раз подтверждает виртуозное умение Богомолова основательно встряхивать публику и фраппировать ее.

Когда: 13 сентября

Где: Театр «Мастерская»

«Дачную трилогию» Карло Гольдони — первую премьеру нового сезона «Мастерской» — никак нельзя назвать затасканной нашим театром. Полностью ее никто не ставил, довольствуясь лишь первой частью. И кому же, как не итальянскому режиссеру, к тому же ученику Анатолия Васильева , работать с сочинениями одного из лучших комедиографов всех времен и народов. Романтические перипетии юных влюбленных, запутавшихся в чувствах друг к другу, Кавекки прочтет так, словно они придуманы Чеховым. «Сирано де Бержерак», режиссер Николай Рощин

Когда: 14, 15, 16 сентября, 7, 21 октября

Где: Александринский театр

Для новой постановки на исторической сцене Николай Рощин выбрал «Сирано де Бержерака» неоромантика Эдмона Ростана — в современном подстрочном переводе. Заглавную роль исполнит Иван Волков , больше известен как театральный и кинокомпозитор. В качестве актера он выходит на сцену нечасто. Роль мятежного поэта — дебют артиста Волкова на сцене Александринского театра. С ростановским текстом режиссер обошелся ожидаемо немилосердно: сократил количество известных эпизодов, купировал стихотворные реплики и лишил исторической конкретности. Очистив ее тем самым от лирики, сосредоточился на физике — то есть на теме протеста.

Собственная премьера откроет фестиваль «Александринский», посвященный пятилетию Новой сцены.

Когда: 28 сентября, 11, 19 октября, 6, 30 ноября

Где: Малая сцена, театр-фестиваль «Балтийский Дом»

В год 100-летия Ингмара Бергмана театру, в том числе и петербургскому, тоже есть чем отметить круглую дату. Режиссер Анатолий Праудин выпустит на Малой сцене по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» с Аллой Еминцевой и Юрием Елагиным

Образцово-показательный Юхан однажды решает уйти от образцово-показательной Марианны — к другой женщине. Но прежде расставания супруги окажутся в некоем подобии «чистилища». Оттуда они, как бы со стороны, будут смотреть на себя и совместное прошлое и по ходу осмысливать случившееся.

Когда: 26, 27 сентября, 21, 23 октября

Где: Новая сцена Александринского театра, Черный зал Хуго Эрикссен, ученик Римаса Туминаса , уже успел поработать ассистентом и у своего мастера, и у Юрия Бутусова , а также выпустить три самостоятельные постановки в столице: в пространстве дизайн-завода FLACON, на Симоновской сцене Вахтанговского театра и в «Практике». В Петербурге он дебютирует «Демагогом».

Услышав сочетание «Пелопонесская война» мало у кого хоть что-то всколыхнется в памяти — за что можно поблагодарить школьную программу по истории. А жаль! Эта война по своему значению и последствиям превзошла многие ей предшествовавшие. Драматург Кирилл Фокин (сын художественного руководителя Александринки Валерия Фокина ) и режиссер Эрикссен справедливо решили, что сюжет из античной истории — именно что про сегодня. Особенно когда речь заходит о борьбе демократической и олигархической группировок, а некоторые герои вслух задаются вопросом что же в этом мире первично: идеология или деньги и не смешались ли эти два понятия.

Когда: 29, 30 сентября

Где: Каменноостровский театр — Вторая сцена БДТ Фламандец Люк Персеваль любит стряхивать пыль с осточертевших всем хрестоматийных текстов. Для постановки в Каменноостровском театре он выбрал самую известную историю любви и соединил ее с сюжетом романа «Библиотекарь» своего соотечественника Дмитрия Верхюльста.

Роль прикидывающегося слабоумным библиотекаря на пенсии по имени Дезире (он же Ромео) сыграет Дмитрий Воробьев , сегодня занятый, кажется, во всех главных спектаклях БДТ. Постаревшей и отправленной в дом для страдающих деменцией Розы (она же Джульетта) стала Ируте Венгалите. Именно здесь герою суждено ощутить себя свободным, и он получит шанс сказать своей первой любви все, что должен был 50 с лишним лет назад. Намерению не может помешать ни тускнеющее сознание вновь обретенной возлюбленной, ни маячащая поблизости смерть

Когда: 16 октября

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Про этот гастрольный спектакль было бы достаточно написать: в заглавной роли — Александр Петров. Антрепризный режиссер Валерий Саркисов, призванный худруком театра Олегом Меньшиковым , безуспешно пытается справиться с темпераментом артиста Петрова. По сути, спектакль вышел той же антрепризой, только Гамлета играет чрезвычайно востребованный молодой актер, чья экспрессия в роли мечты порой просто зашкаливает. Впрочем, «каждое поколение имеет право на своего Гамлета».

Когда: 22 и 23 октября

Где: Новая сцена Александринского театра

В этом году в рамках «Золотой маски» в Петербург привезут оперу «Проза» композитора Владимира Раннева, им же и поставленную в «Электротеатре Станиславского». Чеховская повесть «Степь» на удивление легко монтируется с рассказом «Жених» Юрия Мамлеева , показывая одного героя в начале жизни и почти в финале. Обе части исполняются одновременно: для мамлеевского текста, написанного в 1980 году, выбрана современная форма комикса, который проецируется на экран. «Гамлет. Ширма», режиссер Руслан Кудашов

Когда: 26 октября

Где: Большой театр кукол

Когда: 1 ноября

Где: Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

В XVII веке театральная традиция предписывала брать мужчин на женские роли. Эдвард Кинастон — один из последних, кому довелось завоевать небывалую популярность в этом качестве. Например, после каждого спектакля его терпеливо дожидались дамы, чтобы прокатиться вместе по Лондону. В 1999 году драматург Джеффри Хэтчер написал пьесу о Кинастоне, в 2004-м ее экранизировал Ричард Эйр . В Театре Олега Табакова пьесу поставил Евгений Писарев , превосходно работающий с исторической фактурой и умеющий делать эффектные спектакли. Но главное здесь — феерическая актерская работа Максима Матвеева.

Когда: 1 ноября

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Еще один гастрольный спектакль «Золотой маски». Можно ли счесть «Последние дни» частью «общественно-политической» трилогии, в которую уже входят «Нюрнберг» и «Демократия» — вопрос открытый. В этих спектаклях худрука РАМТа Алексея Бородина интересовала немецкая история, в «Днях» речь об истории отечественной. Смонтировав «Медного всадника», булгаковского «Пушкина» (она же — «Последние дни») и «Убить змееныша» Бориса Акунина , он получил текст о переломных исторических моментах. Простая и строгая сценография Станислава Бенедиктова подчеркивает обобщенность происходящего и ненадежность окружающего пространства.

«Мужья и жены», Константин Богомолов, МХТ им. А. П. Чехова

Когда: 9 и 10 ноября

Где: Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

Драмеди Вуди Аллена «Мужья и жены» Константин Богомолов перенес на сцену чеховского МХТ, взяв на главные роли Дарью Мороз Игоря Гордина , Игоря Верника и Александру Ребенок . Второй раз (первым был «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025») он взялся за почти невыполнимую задачу найти ключи к фирменной алленовской иронии и самоиронии.

Актеры легко жонглируют репликами и отношениями, публика меж тем рыдает от смеха. Дав всем нахохотаться вволю, действие совершает финальный твист, меняя смысл произошедшего, тем самым хлопая зрителей по голове и оставляя их в растерянности. «Иоланта», режиссер Андрий Жолдак

Когда: 13 ноября

Где: Михайловский театр

Украинец Андрий Жолдак прославился как чуть ли не самый скандальный режиссер современности. Он легко может раздеть на сцене стареющих народных артистов, сделать унитаз важной образующей частью мизансцены, натравить на зрителей настоящих овчарок или решить сценографию « Евгения Онегина » в черно-белых тонах. Про его версию оперы о счастливом исцелении слепой принцессы пока мало что известно, кроме одного: скучно точно не будет. Фестиваль «Дягилев. P. S.»

Когда: с 21 по 27 ноября

Хитовая «Пахита» Самодурова, южноафриканская версия «Жизели» про плантаторов и фантастически красивая «Баядерка» — в ноябре в Петербурге в девятый раз пройдет Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.». Темой этого года стало 200-летие Мариуса Петипа. Какие спектакли непременно нужно увидеть — читайте в нашем гиде.

Когда: 23, 24 ноября, 7, 17 декабря, 24 января

Где: Театр им. Ленсовета

Взрослым людям, если они не истовые почитатели Владимира Проппа, сказки и тому подобный фольклорный продукт интересны все больше как снотворное для ребенка. Режиссер Андрей Прикотенко собирается поменять положение дел, придав разрозненным текстам облик единой национальной мифологии. Буквальное воплощение коллективного национального сознания — непутевый Иванушка — отправится в странствие и по пути встретит персонажей известных с детства. «Матрица» удивит неканоничностью канонических героев: Гора-Богатырь произносит пацифистские речи, Баба Яга пытается отрегулировать личную жизнь, Кощей Бессмертный проповедует добровольное вымирание человечества. Узнаваемый музыкальный лад превратит отечественную «Одиссею» в почти мюзикл.

Когда: ноябрь-декабрь

Где: Мариинский театр

Редко исполняемую оперу Пуччини ставит француз Арно Бернар (автор «Сицилийской вечерни» в Мариинке, а также «Иудейки» и «Богемы» в Михайловском) с командой зарубежных же сценографов. «Уроки музыки»

Когда: 17 декабря

Где: Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

Спектакли и концерты с участием Чулпан Хаматовой в Петербурге вызывают неизменный ажиотаж. Поэзия и музыка — два максимально близких искусства, в этом спектакле объединятся в стихах Марины Цветаевой Беллы Ахмадуллиной , которые актриса Хаматова будет читать под меланхоличный саксофон Вероники Кожухаровой и этюды пианистки Полины Кондратковой. «Какая грусть! Конец аллеи», режиссер Андрей Калинин

Когда: декабрь

Где: Новая сцена Александринского театра, Черный зал Андрей Калинин, прежде ставивший Вайса и Стругацких, любит абсурд, гротеск и черный юмор. Для второго режиссерского опыта в Александринском он выбрал деликатную пьесу Резо Габриадзе . Сценографию для истории об актрисе Мери, вернувшейся из сталинских лагерей, а теперь живущей на кладбище среди надгробных памятников, в том числе и мужа, придумает сам драматург.

Когда: декабрь

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Заключительная часть блокбастера-антиутопии по мотивам произведений Юрия Олеши о темной космической энергии, захватившей планету людей. Самый зрелищный и массовый спектакль в сегодняшней афише БДТ: 40 с лишним артистов, каскадеры, исполнители особых трюков, задействованы все ресурсы и машинерия. Бессменный художник Могучего Александр Шишкин придумал постапокалиптическое пространство, где то и дело порхают юные космические разведчицы — самые красивые молодые актрисы БДТ, тетушка Ганимед «распадается» на трех дам в розовом, разговаривающих как мастер Йода, Тибул гуляет по проволоке, натянутой над зрительным залом, медведь (уже ставший мемом) то пристанет к цирковым артисткам, то «оторвет» голову зазевавшемуся зрителю.

Доктор Гаспар Арнери ( Александр Ронис ) оказывается не просто затворником, живущим среди склянок и грифельных досок с мудреными формулами, а ученым на службе правительству. Первые две части напоминали о «формальном» и цирковом («Кракатук») прошлом Могучего и были битком набиты масс-культурными аллюзиями. В последней части стоит, вероятно, ожидать троекратного усиления авторской фантазии и грандиозной развязки. А пока можно освежить в памяти первые два эпизода.

Когда: 29 декабря

Где: Театр им. Ленсовета

Новой версией «Трубадура» отметят 100-летие режиссера Игоря Владимирова , руководившего театром без малого 40 лет. Поставит спектакль Олег Леваков — владимировский ученик первого призыва. В спектакле 1974 года он играл то Короля, то Шута. В ролях согласно традиции займут молодых артистов труппы, а также Михаила Боярского , 44 года назад выходившего на эту сцену в роли Трубадура.

Когда: конец года

Где: Мариинский театр

В Мариинском театре ожидается двойная премьера — показ балета «Щелкунчик» и оперы «Иоланта» в один вечер, как задумывал Чайковский. Ставить оба спектакля будет хореограф Владимир Варнава, сценографические решения — на Марии Трегубовой

Когда: конец года

Где: Театр им. Ленсовета

Роман Кочержевский, до этого регулярно ассистировавший Юрию Бутусову и поставивший «Комнату Шекспира», получит возможность самостоятельной работы, для которой выбрал многофигурные «Мертвые души».

«Преступления и наказание», режиссер Юрий Цуркану

Когда: конец года

Где: Театр им. Ленсовета

Юрий Цуркану, много сотрудничающий с «Русской антрепризой имени Андрея Миронова», а в Ленсовета поставивший «Землю Эльзы», в конце года реализует свою версию «Преступления и наказания».

Когда: январь 2019-го Где: Театр на Васильевском

В активе режиссера Хусниярова уже есть два гоголевских спектакля: инсценировка «Носа» и «Ревизор». Картины русской жизни покажут в сопровождении симфонического оркестра. В роли бывшего коллежского советника Павла Чичикова следует ждать заслуженного артиста России Артема Цыпина , знакомого зрителям по роли отца в «Тесноте» Кантемира Балагова

«Рождение Сталина», режиссер Валерий Фокин

Когда: 23 февраля 2019 года

Где: Александринский театр

Новость о том, что художественный руководитель Александринского театра собирается поставить спектакль о молодых годах Великого кормчего взбудоражила театральную общественность еще два года назад. Но добрались до него только спустя пару сезонов. Постановка будет основана на архивных материалах, в нее включат фрагменты булгаковской пьесы «Батум». В роли начинающего Сталина можно будет увидеть Владимира Кошевого, в роли зрелого — Петра Семака . «Утиная охота», режиссер Григорий Козлов

Когда: зима 2019-го Где: Театр «Мастерская»

Где: Театр «Мастерская»

Когда: зима 2019-го Алексей Янковский соединит инсценировку романа Льва Толстого , сделанную Климом и впервые прочитанную на фестивале «Балтийский Дом» 16 лет назад, с «Торжеством любви» Пьера Мариво . В его пьесах, созданных в эпоху Просвещения, интрига лихо закручена, путаницы, обман и притворство характерны и узнаваемы. Театральные школы любят на их примере исследовать механику сценического действия. «Посох, палка и палач», режиссер Илья Мощицкий

Когда: весна

Где: Малая сцена Театра им. Ленсовета