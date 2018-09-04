Юлия Снигирьи Евгений Цыганов впервые вместе посетили кинопремьеру

Фото предоставлены WDSSPR

Впервые на официальном мероприятии актриса появилась в компании своего возлюбленного Евгения Цыганова. Пара старалась не афишировать и никак не комментировать свои отношения в течение долгого времени. Актеры не только посетили одно мероприятие, что уже само по себе редкость, но и вместе прошлись по красной дорожке, перестав скрываться от объективов камер. Более того, в этот вечер Юля поделилась совместным фото на своей страничке в Инстаграме.

Фото предоставлены WDSSPR

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова заговорили в 2015 году, актер тогда оставил свою законную супругу Ирину Леонову с семью детьми. Сын Снигирь и Цыганова — Федор родился в 2016-м.

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Сюжет картины повествует о поручике Григории Колокольцевом, который состоит в пехотном полку в Тульской области. В полку происходит преступление, а солдату, которого в нем обвиняют, грозит военный трибунал и расстрел. Защищать солдата на военном суде предстоит 38-летнему графу Толстому, работающему в это время над «Войной и миром».