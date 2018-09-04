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Юлия Снигирьи Евгений Цыганов впервые вместе посетили кинопремьеру
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Юлия Снигирьи Евгений Цыганов впервые вместе посетили кинопремьеру 

Журнал ОК! 4 сентября 2018
Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась московская премьера картины Дуни Смирновой. Поддержать команду фильма прибыли многие российские знаменитости, в том числе и самая закрытая пара отечественного кинематографа — Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.
Фото предоставлены WDSSPR
Впервые на официальном мероприятии актриса появилась в компании своего возлюбленного Евгения Цыганова. Пара старалась не афишировать и никак не комментировать свои отношения в течение долгого времени. Актеры не только посетили одно мероприятие, что уже само по себе редкость, но и вместе прошлись по красной дорожке, перестав скрываться от объективов камер. Более того, в этот вечер Юля поделилась совместным фото на своей страничке в Инстаграме.
Фото предоставлены WDSSPR
Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова заговорили в 2015 году, актер тогда оставил свою законную супругу Ирину Леонову с семью детьми. Сын Снигирь и Цыганова — Федор родился в 2016-м.
Премьеру картины «История одного назначения» также посетили Марина Александрова, Татьяна и Анна Михалковы, Анатолий Чубайс, Андрей Смирнов, Баста с семьей и другие звезды.
Ксения Раппопорт
Марина Александрова
Анна и Татьяна Михалковы
Евгений Харитонов с супругой
Марина Жигалова-Озкан
Анатолий Чубайс и Сергей Кудрин
Алексей Макаров
Андрей Смирнов с супругой Еленой
Авдотья Смирнова
Константин Хабенский
Владимир Познер
Юлия Хлынина
Василий Вакуленко (Баста) с супругой Еленой Пинской
Съемочная группа картины «История одного назначения»
Сюжет картины повествует о поручике Григории Колокольцевом, который состоит в пехотном полку в Тульской области. В полку происходит преступление, а солдату, которого в нем обвиняют, грозит военный трибунал и расстрел. Защищать солдата на военном суде предстоит 38-летнему графу Толстому, работающему в это время над «Войной и миром».
Главные роли в фильме исполнили Ирина Горбачева и Евгений Харитонов. Впервые «История» была показана на фестивале «Кинотавр» летом этого года.
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