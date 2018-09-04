Александр Сокуров представит в Петербурге киноверсию спектакля по пьесе Иосифа Бродского

Первый показ пройдет 6 сентября при свободном посещении зрителей в культурном центре «Новая Голландия» в рамках Первого Санкт-Петербургского международного книжного фестиваля «Ревизия».

"В этой постановке я хотел поговорить о схватке варварства и цивилизации в современном мире. От варварства никто не застрахован ни в Италии, ни во Франции, ни в Германии, оно и в России у нас есть", — сказал режиссер о своем театральном дебюте на драматической сцене, который состоялся осенью 2016 года в итальянском городе Виченце в уникальном Театро Олимпико, построенном Андреа Палладио в XVI веке.

По словам режиссера, он «очень хотел сделать итальянский театр — с музыкой, песнями, столкновением разных жанров», привнеся в него и какие-то качества русской культуры. Помимо пьесы «Мрамор», в спектакль вошли и стихи Иосифа Бродского в переводах выдающихся итальянским поэтов (некоторые из них были лично знакомы с Нобелевским лауреатом по литературе), а также какие-то фрагменты его биографии, ставшие частью общего сюжета. Петербуржцу особенно дорого, что присутствовавшая на премьере вдова поэта приняла этот замысел, и спектакль произвел на нее благоприятное впечатление.

На трех премьерных показах в Виченце производилась многокамерная видеосъемка. А потом уже в России из этого материала группа молодых коллег Александра Сокурова смонтировала 75-минутную киноверсию, которая сопровождается субтитрами на русском языке.

По признанию Сокурова, этот итальянский спектакль — очень дорогая для него память, поскольку труд театрального режиссера он ставит по совокупности сложностей выше труда кинорежиссера. К тому же с театром у него, как он считает, «судьба сложная». Так, в свое время была закрыта работа над «Гамлетом» в московской «Новой опере», а затем такая же участь постигла спектакль «Орестея» по опере Сергея Танеева в Михайловском театре. В Большом театре он поставил в 2007 году оперу «Борис Годунов», однако она продержалась в репертуаре всего полтора сезона.

Фестиваль «Ревизия», где будет показана мировая премьера, заявил о себе как ярмарка интеллектуальной литературы, на которой посетителям предложат выборку лучшего: издательств и независимых книжных магазинов, библиотек и других городских, публичных и виртуальных площадок и проектов.