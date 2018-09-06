Что смотреть на «Золотой Маске» в Новокуйбышевске

«Отцы и сыновья», Театр им. Вл. Маяковского, 7 и 8 сентября, в 19:00.

Пьеса ирландца Брайана Фрила написана по роману Тургенева «Отцы и дети». Добротный, подробный спектакль Леонида Хейфеца в 2014 г. открывал филиал Театра им. Маяковского на Сретенке. Московских зрителей здесь сажают в деревянную беседку с льняными шторами, на дачные стулья (художник Владимир Арефьев ). В Новокуйбышевске спектакль покажут в большом зале, так что публика будет дальше от актеров, но через райский сад усадьбы Кирсановых наверняка все так же будет течь ручей, который актерам придется перешагивать в разговорах. Сцена в спектакле Хейфеца заставлена горшками с цветами, зонтики — кружевные, мороженое — домашнее, Россия — наше отечество…

Акценты в тургеневском сюжете у мастера мелодрамы Фрила и мастера психологической школы Хейфеца расставлены по-своему. «Детям-радикалам — Базарову и Аркадию Кирсанову — в пьесе Фрила противостоят вовсе не консерваторы-отцы, но сама природа-матушка. А она берет свое легко и быстро: оба нигилиста влюбляются отчаянно, до самозабвения и горьких укоров гордости», — писала после премьеры критик Ольга Егошина.

Режиссер рассказывает, что ставил спектакль о том, как «любовь оказалась сильнее нигилизма», как встреча с женщиной отодвигает революцию в сторону и в конечном счете «любовь оказывается сильнее всего».

"Магадан/Кабаре", Театр «Около дома Станиславского», 18 и 19 сентября, в 19:00.

Спектакль Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре» в 2017-м получил «Золотую Маску» в малой форме, в 2010 г. с другим своим спектаклем стал лауреатом сам режиссер.

"Около дома Станиславского" — маленький авторский театр с уникальным стилем. «Что бы ни ставил Юрий Погребничко, спектакли его непременно встраиваются в общий ряд, начатый режиссером несколько десятилетий назад. Впрыгнуть в эту жизнь театра случайному прохожему, наверное, сложно. Не покидать ее никогда, предположу, страшновато. Навещать время от времени — что-то вроде лекарства, приносящего облегчение, — писал после премьеры „Магадан/Кабаре“ театральный критик Роман Должанский . — Хотя мир Юрия Погребничко столь же гармоничен, сколь и трагичен — в нем воплощен будто весь опыт русско-советской цивилизации прошлого века».

"Магадан/Кабаре" — очень важный для «Около», почти программный спектакль. В нем есть все, без чего невозможно представить театр Погребничко: концертная форма, странные персонажи, условный Магадан и лагерная тема, шинели и кружевные перчатки, буддистское принятие жизни и русская тоска. И много песен — от французского шансона до Бориса Гребенщикова . Нежность к своей истории — и попытки изжить неизживаемое.

"Колыбельная для Софьи", Минусинский драматический театр, 21 и 22 сентября, 19:00.

Минусинский театр — один из старейших в Сибири, ведет свою историю с 19 века. Алексей Песегов пришел в театр в 1974 г., освоил почти все театральные профессии и в 2010 г. официально стал художественным руководителем. Авторским театром Песегова Минусинский стал задолго до этого. Театр постоянно участвует в престижных российских фестивалях, пять раз попадал в программу «Золотой Маски».

"Колыбельная для Софьи" сделана в необычном жанре. Не драматический спектакль и не балет, под несмолкающую музыку Ирины Беловой и Евгении Терехиной она пластическим языком рассказывает драматичную историю любовного треугольника. И делает это настолько эмоционально и завораживающе, что не поддаться невозможно.

"В спектакле режиссера Алексея Песегова впервые сценически прочитана неоднократно экранизированная, в том числе и в Европе, повесть Евгения Замятина «Наводнение». Алексей Песегов — яркий представитель авторского театра, выводящего ностальгическую традицию русской психологической сцены на почти экзистенциальный уровень, — пишет театральный критик Ирина Алпатова . — У Песегова и его артистов тишина кричит, а слово порой едва слышно".

Круглый стол и мастер-классы

Помимо спектаклей, «Золотая Маска» готовит обширную специальную программу. Так, 17 сентября в Новокуйбышевске пройдет круглый стол, посвященный проблемам работы театров в малых городах.

Для театральных специалистов пройдет серия профессиональных мастер-классов. С 17 по 20 сентября тренинги по сценической пластике проведет актер, режиссер трюковой пластики, создатель московской студии «Школа ловкости» Владимир Малюгин . Мастер-классы по сценической речи и работе с поэтическим текстом с 21 по 23 сентября будет вести педагог Школы-студии МХАТ, актриса Наталья Волошина . 22 и 23 сентября театральный критик Кристина Матвиенко прочитает открытые лекции на тему «Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка».