От этой пьесы хочется плакать: спектакль Бородино в Екатеринбурге

30 сентября в ЦК «Верх-Исетский» состоится спектакль «Бородино. Наброски людей» по авторской пьесе Ларисы Абашевой , режиссера театра «Шарманка». Удивителен спектакль не только тем, что рассказывает о событиях одного из самых кровопролитных сражений в истории, но и своими необычными актерами. Зрители, которым уже удалось посетить премьеру спектакля, уверяют: пьеса не оставит равнодушным никого.

Спектакль «Бородино. Наброски людей» — это историческая компиляция, основанная на исторических фактах и текстах переписки, воспоминаний и дневниковых записей. Монологи и диалоги актеров не дописаны автором пьесы, а взяты из печатных достоверных источников.

Масштабные декорации, музыка, освещение, театральные костюмы создают невероятный антураж, способный перенести зрителя в 1812 год прямо на место масштабного сражения.

Фото: Злата Лучина

Автор пьесы Лариса Абашева поделилась: спектакль посвящен всем погибшим во всех войнах мировой истории. Целью постановки было рассказать о кровопролитной битве, ее незаслуженных потерях и сильных мира сего, жертвами порочности и жестокости которых становятся простые люди.

В Верх-Исетском это уже вторая премьера спектакля. Первая состоялась 26 августа.

Актеры театра «Шарманка» и инклюзивного театра «ORA», несомненно, сумели завоевать любовь зрителей. «Наблюдатели» Бородинской битвы признались: пережить «Бородино» дважды им не под силу — слишком сильно и трагично.

Фото: Злата Лучина

Для создания постановки был выделен президентский грант. Спектакль ставили в течение полугода. За это время его актеры очень выросли, — признается Лариса Абашева.

Театр «Шарманка» существует уже 16 лет. В его состав входят профессиональные актеры, среди которых — победители, лауреаты, дипломанты всероссийских театральных фестивалей и конкурсов.

А вот инклюзивному театру-студии «ORA» — еще 3 года. Он создан при поддержке благотворительного фонда «Верба». Актеры театра — люди с инвалидностью 1-3 группы, не имеющие профессионального актерского образования, однако они вполне могут составить сильную конкуренцию профессионалам.

В прошлом году спектакль театра «ORA» по произведениям Хармса вошёл в лонг-лист «Золотой маски».

Два этих театра в данный момент совершенно бездомные — у них даже нет репетиционной площадки.

4 премьеры спектакля уже состоялись. Впереди пятая. Но, как принято считать в театре, первые 10 показов можно считать премьерными.

ЦК «Верх-Исетский» приглашает жителей города посетить спектакль 30 сентября в 18.00 и взглянуть на события Бородинской битвы изнутри глазами ее исторических персонажей.

Фото превью — Злата Лучина