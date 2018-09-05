В «Театральную ночь» в Башкирии зрители смогут посетить спектакли бесплатно 

12 сентября в Башкирии состоится ежегодная акция «Театральная ночь». Во всех театральных коллективах республики готовятся обширные программы для зрителей, включающие показы, театрализованные представления мастер-классы, кинопробы, флешмобы. Вход для зрителей свободный.
В Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури акция начнется с интерактива со зрителями. В программе также просмотр спектакля «Я сотворил тебя… », мастер-классы режиссера Булата Юсупова и кинопробы, а также показ короткометражных фильмов с участием артистов театра.
В Башкирском театре оперы и балета артисты театра-студии «ALTEREGO» покажут спектакль «Двойник Доры Маар».
В Республиканском русском драмтеатре готовят театрализованное представление «Морской круиз» и программу, посвященную 100-летию республики и 100-летнему юбилею народного поэта Мустая Карима.
В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима зрителям предложат посмотреть спектакли «Чума на оба ваших дома» и «Четыре жениха Диляфруз», а также мастер-класс по режиссуре и мастерству актера.
В уфимском татарском театре «Нур» можно будет посмотреть спектакли «Дело было в переулке» и «Женщина из прошлого».
В Башкирском театре кукол готовится выставка кукол и театрального реквизита, игровая программа для детей с участием ростовых кукол. Зрители смогут посмотреть две сказки — «Девочка и Пришелец» и «Хроники путешествия Нильса».
В Башкирской филармонии артисты театра «НитьЯ» из Екатеринбурга покажут спектакль «День Ангела».
В Стерлитамакском русском драмтеатре пройдет «Поэтический марафон», посвященный 100-летнему юбилею Мустая Карима, — все желающие смогут прочитать свое любимое стихотворение народного поэта. На площади перед театром будет организовано костюмированное шествие актеров и пиротехническое шоу.
Салаватский башкирский драмтеатр готовит концертную программу, флешмоб, выставку реквизита и декораций. Зрителям предложат «семейный» спектакль «Золотой цыпленок», а также фильм Флорида Булякова «Бабье лето».