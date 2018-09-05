«Новое пространство» открыло межрегиональную выставку «Эволюция образа»

Шесть художников, совершенно разных, не похожих друг на друга. Их программные работы, а рядом — эскизы, этюды, наброски, позволяющие проследить, как трансформируется образ, зародившийся в сознании художника.

"Путь к законченному произведению мучителен, иногда непредсказуем, — говорит куратор выставки, самарский художник Дмитрий Мантров. — Прежде чем приступить к работе над картиной, ее автор делает множество предварительных шагов. У каждого художника существуют «ремесленные» секреты, иногда составляющие 90 процентов успеха. Секреты, позволяющие воплотить в линии, формах и цвете образ, мерцающий, словно Жар-птица, ежесекундно меняющийся".

Сам Дмитрий Мантров стал не только куратором, но и одним их участников проекта, представив несколько символических композиций и наброски к ним. Любопытно проследить, как его зарисовки облаков замысловатой формы, причудливых волжских известковых камней и корней осокорей преображаются в образы философских работ. По признанию художника, толчком для создания картины «Построивший дом на камне» стал известковый камень необычной формы. Но к самой картине он приступил только два года спустя после первых набросков к ней — прочувстовав, как они в его сознании наполняются новыми смыслами. В результате получился символический образ Апокалипсиса, рухнувшего мира. А на его фоне — едва заметные признаки возрождения — земля, снова покрывающаяся травой, уцелевшая хижина и маленькие человеческие фигурки рядом.

Еще один самарский автор, Николай Ельцов, обратился к жигулевским пейзажам.

"Каждый год я бываю на Бахиловой поляне, — говорит Ельцов, — и каждый раз она разная. Одна осень не похожа на другую. И в моих картинах нет повторений, когда я пишу любимые мною бахиловские пейзажи". Третий самарский автор, ставший участником выставки — Евгения Тарасова . Она представила большую программную работу «Медитация со стайкой белых стрекоз» и множество набросков к ней. «В этой картине, — говорит художница, — мне хотелось показать единение человека с природой. Мир, сплетенный из сотен реальных сюжетов. Легкий полет мотылька олицетворяет мимолетность мгновения, девушка — жизни и грацию, а карпы кои — движение».

Рустем Хузин из Казани представил картины на темы исторического прошлого, связанные с загадочной погибшей Булгарией, а также многочисленные этюды к этим работам. Глядя на масштабные полотна этого художника, будто бы становишься очевидцем тех далеких событий — принятия булгарами ислама или битвы их с монголами.

К истории обращается и петербуржец Александр Новоселов . Но он сосредоточился на более близкой к нам теме Великой Отечественной. Помимо картин здесь — выразительные портреты танкистов и пехотинцев. Образы эти необыкновенно достоверны. Словно художник и сам узнал войну не понаслышке. Александр Новоселов объясняет этот феномен так: «Во мне срабатывает генетическая память, когда я пишу картины на темы войны».

А вот Татьяна Новоселова, супруга Александра, представила на выставке совсем иные работы, воспевающие вечные радости — материнства, единения в семье. Вот многочисленные наброски детей. А вот как эти образы и образ мамы гармонично объединились в большой работе «Мир детства». Особое, радостное звучание картине придают яркие красные тона. А в них погружены светлые пятна — лица и руки детей и матери.

В рамках выставки «Эволюция образа» в «Новом пространстве» пройдут лекции, мастер-классы и творческие встречи. Так, 8 сентября, в 18:00, гостями галереи станет команда театра «Город», 12 сентября, в 19:00, — художник Николай Ельцов, 20 сентября, в 18:00 — писатель Андрей Олех. 25 сентября, в 19:00, мастер-класс «От этюда к картине» проведет Дмитрий Мантров. А на следующий день, в это же время, Рустем Хузин пригласит на мастер-класс «Тайны живописного мастерства».

Выставка продлится до 27 сентября.