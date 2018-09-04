Ещё
Супермен станет Ведьмаком
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Супермен станет Ведьмаком 

News.ru + ещё 2 4 сентября 2018
Генри Кавилл («Лига справедливости») исполнит роль Геральта из Ривии в грядущей экранизации ТВ-экранизации «Ведьмака» от Netflix. Об этом актёр рассказал в своём Instagram.
Как сообщалось ранее, Кавилл уже проявлял интерес к партии Белого Волка в рамках промо-тура последней части «Миссии невыполнима». Он не только проявил интерес к игровым адаптациям но и даже прочитал несколько книг. По его словам, произведения Анджея Сапковского «действительно очень хорошие».
Премьера сериала по «Ведьмаку» состоится на Netflix не раньше 2020 года.
News.ru: последние новости
Прилепин оценил воздействие рэпера Хаски на детей Писатель Усачёв обвинил «Союзмультфильм» в воровстве ЦСКА заполучил Сигурдссона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?1
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Самые ожидаемые фильмы этой осени
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение