Супермен станет Ведьмаком

Генри Кавилл («Лига справедливости») исполнит роль Геральта из Ривии в грядущей экранизации ТВ-экранизации «Ведьмака» от Netflix . Об этом актёр рассказал в своём Instagram.

Как сообщалось ранее, Кавилл уже проявлял интерес к партии Белого Волка в рамках промо-тура последней части «Миссии невыполнима». Он не только проявил интерес к игровым адаптациям но и даже прочитал несколько книг. По его словам, произведения Анджея Сапковского «действительно очень хорошие».

Премьера сериала по «Ведьмаку» состоится на Netflix не раньше 2020 года.