Гид по Московской международной книжной выставке-ярмарке. Что почитать и кого послушать 

Литературный критик, поэт и куратор Сергей Сдобнов выбрал самые интересные события за все ярмарочные дни и главные книжки этой осени.
5 СЕНТЯБРЯ
Презентация книги Ольги Паволги и Михаила Перловского «Стеклобой»
Когда: 13:00 — 14:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж, фойе
Авторы расскажут о своем романе, герой которого уезжает из мегаполиса в Малые Вишеры за повседневными чудесами и литературной карьерой. Жителям этой провинции, часто напоминающей точку на карте из миров Стругацких, запрещено мыть окна, в их городке расставлены тысячи разноцветных скамеек, а каждый новый знакомый вызывает противоречивые чувства доверия и опасности.
Презентация книги Татьяны Устивновой «Звезды и Лисы»
Когда: 14:00 — 14:45 Где: Стенд D2-E1, Издательство «Эксмо». Павильон 75, зал B. Первый этаж
В центре романа — взаимоотношения двух братьев. Один из них — избалованный славой и деньгами известный рэпер, второй — скромный начальник отдела в заштатном НИИ. Оба они оказываются втянуты в опасную игру, и на них падает подозрение в убийстве человека. Чтобы оправдаться, братья начинают свое собственное расследование.
Презентация книги Феклы Толстой «Как жаль, что Толстой не арбуз»
Когда: 15:00 — 15:30 Где: C2-D1, издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
1908 год. Россия готовится отмечать 80-летие живого классика Льва Толстого. Газетные отрывки, карикатуры, записи из дневника писателя — основа противоречивой репутации русского писателя, о которой и расскажет Фекла Толстая.
6 СЕНТЯБРЯ
Публичное интервью с Василием Уткиным
Когда: 13:30 — 14:50 Где: Стенд F12-G15, Российский книжный союз. Павильон 75, зал В. Первый этаж
Литературный критик Клариса Пульсон поговорит с известным футбольным комментатором о его взглядах на литературу и книжную культуру в России.
Презентация книги Александра Цыпкина «Дом до свиданий»
Когда: 15:00 — 16:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал B. Первый этаж
Автор проекта «Беспринцыпные чтения», в рамках которого его рассказы читают известные артисты, представит свой второй сборник.
"Чувственность в русской литературе"
Когда: 15:30 — 16:15 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж
Литературовед Егор Сартаков вспомнит лирику Пушкина, рассказы Бунина и обсудит с гостями ярмарки, почему сложно писать об эротике и как так вышло, что язык любви почти отсутствует в русской литературе.
Презентация книги Елены Соковениной «П. Осликов продолжает хотеть как лучше»
Когда: 18:00 — 19:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж
Писатель представит книгу о взрослении и разочаровании современного школьника, который предпочитает проводит все свободное время в своей комнате и не реагировать на просьбы родителей.
Презентация книги Михаила Горбачева «В меняющемся мире»
Когда: 18:30 — 19:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ» Павильон 75, зал В. Первый этаж
Глава СССР с 1985 по 1991 год представит свою книгу о временах холодной войны и других ключевых событиях второй половины XX века для нашей страны.
Максим Кронгауз, Александр Пиперски и Антон Сомин: «Сто языков». АСТ Когда: 19:00 — 20:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Известные лингвисты-просветители расскажут малоизвестные факты о необычных и знакомых нам языках, на которых сегодня говорят несколько миллионов или десятков людей.
7 СЕНТЯБРЯ
Презентация книги Нины Дашевской «День числа Пи»
Когда: 12:00 — 13:00 Где: Сцена на детской площадке. Павильон 75, зал С. Первый этаж
Писатель представит книгу о сложных буднях школьника, которого считают не совсем нормальным, хотя он сам другого мнения, любит музыку за логичность и ищет себе друзей.
Джон Патрик Хэмингуэй. «Папа»
Когда: 19:00 — 19:50 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж
Редкая возможность поговорить с внуком легендарного писателя. Джон Патрик представит семейные мемуары Strange tribe, которые в 2019 планируют перевести на русский. Он расскажет о взаимоотношениях своего отца и нобелевского лауреата по литературе.
Презентация книги Анатолия Наймана "Анна Ахматова. Когда мы вздумали родиться"
Когда: 17:00 — 17:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Поэт и эссеист представит сборник воспоминаний Беллы Ахмадулинной, Андрея Битова, Дмитрия Бобышева и других деятелей русской культуры второй половины XX века об Анне Ахматовой.
Презентация книги Анны Немзер «Раунд. Оптический роман»
Когда: 17:30 — 18:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Писатель и телеведущая расскажет о своем новом романе, посвященном диалогу между людьми в разных ситуациях — интервью, допрос у следователя, сеанс у психоаналитика, судебное заседание, рэп-баттл — и общению человека с самим собой и собственной историей на фоне катастрофического XX века и неопределенного будущего.
Презентация книги Юлии Яковлевой «Азбука любви»
Когда: 18:00 — 19:00 Где: Сцена на детской площадке. Павильон 75, зал С. Первый этаж
Писательница Юлия Яковлева представит свой гид по любовным признаниям от Джульеты, Анны Карениной и других героев мировой классики.
8 СЕНТЯБРЯ
"Тайна смерти Рудольфа Гесса. Дневник надзирателя Межсоюзной тюрьмы Шпандау"
Когда: 12:00 — 13:00 Где: Стенд F24. Павильон 75, зал В. Первый этаж
Бывший надзиратель тюрьмы Шпандау расскажет об одном из главных своих узников. Рудольф Гесс один совершил перелет в Шотландию в надежде договориться о союзе, который ждал Гитлер, но Гесса арестовали, а 17 августа 1987 года он был найден повешенным.
Галина Юзефович представляет книгу «О чем говорят бестселлеры»
Когда: 13:00 — 13:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал B. Первый этаж
Литературный обозреватель «Медузы» расскажет о том, как устроен Гарри Поттер, за какие заслуги дают Нобелевскую премию и поделится другими секретами популярной литературы.
Презентация книги Гузель Яхиной «Дети мои»
Когда: 13:30 — 14:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал B. Первый этаж
Автор книги представит свое новое произведение. Роман «Дети мои» рассказывает о жизни российского немца Якоба Баха, учителя в колонии Гнаденталь в Поволжье в 20-30-е годы XX века. На уединенном хуторе он растит единственную дочь Анче и пишет сказки, которые отчасти воплощаются в реальность.
"Экспериментальная родина". Разговор с Глебом Павловским
Когда: 14:00 — 14:45 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж
Воспоминания одного из главных политтехнологов России о его политической активности с 1968 года до наших дней.
Презентация книги Алексея Венедиктова «Мое особое мнение»
Когда: 15:30 — 17:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж, фойе
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» представит свою новую книгу — наблюдение за политической историей постсоветской России (1993−2018), неоднозначные мнения о российских чиновниках и ситуации в стране.
Михаил Зыгарь. «Свободная история. Соцсеть русской революции»
Когда: 17:00 — 17:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Журналист расскажет о том, как сегодня можно говорить об истории XX века для широкой аудитории и анонсирует свою новую книгу по мотивам мультимедийного проекта «1917. Свободная история».
"Кино и книга. История одного назначения". Павел Басинский — Авдотья Смирнова
Когда: 18:30 — 19:15 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж
Писатель, исследователь творческого пути Льва Толстого, Павел Басинский обсудит вместе с сценаристом и режиссером Авдотьей Смирновой ее новый фильм, снятый по мотивам одной из глав книги Басинского «Святой против Льва». Также на встрече покажут фрагменты «Истории одного назначения».
Лекция литературоведа-популяризатора, ведущего специалиста по культуре Серебряного века Олега Лекманова о роли Осипа Мандельштама в российской и мировой культуре.
Презентация книги Алексея Поляринова «Центр тяжести»
Когда: 19:15 — 20:00 Где: Стенд D2-E1, Издательство «Эксмо». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Презентация дебютного экспериментального романа литературного критика Алексея Поляринова о приключениях хакера, художницы и журналиста в Москве и собственном воображении.
Дарья Варламова. «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно»
Когда: 19:00 — 20:00 Где: Конференц-зал № 238 Павильон 75. Второй этаж
Авторы книги расскажут о том, как, по данным науки, в человеке уживаются природные инстинкты, психологические особенности, культурные коды и запреты — ключи к своей сексуальности и пониманию партнеров.
9 СЕНТЯБРЯ
Алексей Сальников. «Петровы в гриппе и вокруг него»
Когда: 14:00 — 14:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Встреча с автором самого обсуждаемого русскоязычного романа 2017 года, посвященного повседневной жизни провинциальной семьи. Повествование с первых страниц превращается в исследование (бес) сознательного россиян, которые находятся в переходном состоянии от советского к постсоветскому миру.
"Вообще ЧУМА! История болезней от лихорадки до Паркинсона"
Когда: 14:30 — 15:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Алексей Паевский и Анна Хоружая расскажут о синдроме Стендаля, болезни Паркинсона и других заболеваниях, которые терзают человечество.
Презентация книги Леонида Юзефовича «Маяк на Хийумаа»
Когда: 15:00 — 15:30 Презентация
Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж
Писатель представит новый сборник рассказов разных лет. Герои этих текстов — немецкий родственник барона Унгерна, бывший латышский стрелок и другие свидетели XX века.
Александр Кушнир. Безумная механика русского рока. Мультимедийный музыкальный нон-фикшен на платформе Storytel
Когда: 16:00 — 17:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж, фойе
Александр Кушнир вместе с продюсером сервиса Storytel Дианой Смироновой и руководителем проекта «Книгабайт» Денисом Давыдовым представят аудиоверсии книг об Илье Кормильцеве и Сергее Курехине.