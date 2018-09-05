Гид по Московской международной книжной выставке-ярмарке. Что почитать и кого послушать

Литературный критик, поэт и куратор Сергей Сдобнов выбрал самые интересные события за все ярмарочные дни и главные книжки этой осени.

5 СЕНТЯБРЯ

Презентация книги Ольги Паволги и Михаила Перловского «Стеклобой»

Когда: 13:00 — 14:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж, фойе

Авторы расскажут о своем романе, герой которого уезжает из мегаполиса в Малые Вишеры за повседневными чудесами и литературной карьерой. Жителям этой провинции, часто напоминающей точку на карте из миров Стругацких, запрещено мыть окна, в их городке расставлены тысячи разноцветных скамеек, а каждый новый знакомый вызывает противоречивые чувства доверия и опасности.

Презентация книги Татьяны Устивновой «Звезды и Лисы»

Когда: 14:00 — 14:45 Где: Стенд D2-E1, Издательство «Эксмо». Павильон 75, зал B. Первый этаж

В центре романа — взаимоотношения двух братьев. Один из них — избалованный славой и деньгами известный рэпер, второй — скромный начальник отдела в заштатном НИИ. Оба они оказываются втянуты в опасную игру, и на них падает подозрение в убийстве человека. Чтобы оправдаться, братья начинают свое собственное расследование.

Презентация книги Феклы Толстой «Как жаль, что Толстой не арбуз»

Когда: 15:00 — 15:30 Где: C2-D1, издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

1908 год. Россия готовится отмечать 80-летие живого классика Льва Толстого . Газетные отрывки, карикатуры, записи из дневника писателя — основа противоречивой репутации русского писателя, о которой и расскажет Фекла Толстая.

6 СЕНТЯБРЯ

Когда: 13:30 — 14:50 Где: Стенд F12-G15, Российский книжный союз. Павильон 75, зал В. Первый этаж

Литературный критик Клариса Пульсон поговорит с известным футбольным комментатором о его взглядах на литературу и книжную культуру в России.

Когда: 15:00 — 16:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал B. Первый этаж

Автор проекта «Беспринцыпные чтения», в рамках которого его рассказы читают известные артисты, представит свой второй сборник.

"Чувственность в русской литературе"

Когда: 15:30 — 16:15 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж

Литературовед Егор Сартаков вспомнит лирику Пушкина, рассказы Бунина и обсудит с гостями ярмарки, почему сложно писать об эротике и как так вышло, что язык любви почти отсутствует в русской литературе.

Презентация книги Елены Соковениной «П. Осликов продолжает хотеть как лучше»

Когда: 18:00 — 19:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж

Писатель представит книгу о взрослении и разочаровании современного школьника, который предпочитает проводит все свободное время в своей комнате и не реагировать на просьбы родителей.

Когда: 18:30 — 19:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ» Павильон 75, зал В. Первый этаж

Глава СССР с 1985 по 1991 год представит свою книгу о временах холодной войны и других ключевых событиях второй половины XX века для нашей страны.

Максим Кронгауз, Александр Пиперски и Антон Сомин: «Сто языков». АСТ Когда: 19:00 — 20:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Известные лингвисты-просветители расскажут малоизвестные факты о необычных и знакомых нам языках, на которых сегодня говорят несколько миллионов или десятков людей.

7 СЕНТЯБРЯ

Когда: 12:00 — 13:00 Где: Сцена на детской площадке. Павильон 75, зал С. Первый этаж

Писатель представит книгу о сложных буднях школьника, которого считают не совсем нормальным, хотя он сам другого мнения, любит музыку за логичность и ищет себе друзей.

Джон Патрик Хэмингуэй. «Папа»

Когда: 19:00 — 19:50 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж

Редкая возможность поговорить с внуком легендарного писателя. Джон Патрик представит семейные мемуары Strange tribe, которые в 2019 планируют перевести на русский. Он расскажет о взаимоотношениях своего отца и нобелевского лауреата по литературе.

Когда: 17:00 — 17:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Поэт и эссеист представит сборник воспоминаний Беллы Ахмадулинной, Андрея Битова Дмитрия Бобышева и других деятелей русской культуры второй половины XX века об Анне Ахматовой.

Когда: 17:30 — 18:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Писатель и телеведущая расскажет о своем новом романе, посвященном диалогу между людьми в разных ситуациях — интервью, допрос у следователя, сеанс у психоаналитика, судебное заседание, рэп-баттл — и общению человека с самим собой и собственной историей на фоне катастрофического XX века и неопределенного будущего.

Когда: 18:00 — 19:00 Где: Сцена на детской площадке. Павильон 75, зал С. Первый этаж

Писательница Юлия Яковлева представит свой гид по любовным признаниям от Джульеты, Анны Карениной и других героев мировой классики.

8 СЕНТЯБРЯ

"Тайна смерти Рудольфа Гесса . Дневник надзирателя Межсоюзной тюрьмы Шпандау"

Когда: 12:00 — 13:00 Где: Стенд F24. Павильон 75, зал В. Первый этаж

Бывший надзиратель тюрьмы Шпандау расскажет об одном из главных своих узников. Рудольф Гесс один совершил перелет в Шотландию в надежде договориться о союзе, который ждал Гитлер, но Гесса арестовали, а 17 августа 1987 года он был найден повешенным.

Когда: 13:00 — 13:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал B. Первый этаж

Литературный обозреватель «Медузы» расскажет о том, как устроен Гарри Поттер , за какие заслуги дают Нобелевскую премию и поделится другими секретами популярной литературы.

Презентация книги Гузель Яхиной «Дети мои»

Когда: 13:30 — 14:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал B. Первый этаж

Автор книги представит свое новое произведение. Роман «Дети мои» рассказывает о жизни российского немца Якоба Баха, учителя в колонии Гнаденталь в Поволжье в 20-30-е годы XX века. На уединенном хуторе он растит единственную дочь Анче и пишет сказки, которые отчасти воплощаются в реальность.

Когда: 14:00 — 14:45 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж

Воспоминания одного из главных политтехнологов России о его политической активности с 1968 года до наших дней.

Когда: 15:30 — 17:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж, фойе

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» представит свою новую книгу — наблюдение за политической историей постсоветской России (1993−2018), неоднозначные мнения о российских чиновниках и ситуации в стране.

Когда: 17:00 — 17:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Журналист расскажет о том, как сегодня можно говорить об истории XX века для широкой аудитории и анонсирует свою новую книгу по мотивам мультимедийного проекта «1917. Свободная история».

Когда: 18:30 — 19:15 Где: Павильон 75, зал С. Второй этаж

Писатель, исследователь творческого пути Льва Толстого, Павел Басинский обсудит вместе с сценаристом и режиссером Авдотьей Смирновой ее новый фильм, снятый по мотивам одной из глав книги Басинского «Святой против Льва». Также на встрече покажут фрагменты «Истории одного назначения».

Презентация книги Алексея Поляринова «Центр тяжести»

Когда: 19:15 — 20:00 Где: Стенд D2-E1, Издательство «Эксмо». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Презентация дебютного экспериментального романа литературного критика Алексея Поляринова о приключениях хакера, художницы и журналиста в Москве и собственном воображении.

Дарья Варламова . «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно»

Когда: 19:00 — 20:00 Где: Конференц-зал № 238 Павильон 75. Второй этаж

Авторы книги расскажут о том, как, по данным науки, в человеке уживаются природные инстинкты, психологические особенности, культурные коды и запреты — ключи к своей сексуальности и пониманию партнеров.

9 СЕНТЯБРЯ

Когда: 14:00 — 14:30 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Встреча с автором самого обсуждаемого русскоязычного романа 2017 года, посвященного повседневной жизни провинциальной семьи. Повествование с первых страниц превращается в исследование (бес) сознательного россиян, которые находятся в переходном состоянии от советского к постсоветскому миру.

"Вообще ЧУМА! История болезней от лихорадки до Паркинсона"

Когда: 14:30 — 15:00 Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Алексей Паевский и Анна Хоружая расскажут о синдроме Стендаля, болезни Паркинсона и других заболеваниях, которые терзают человечество.

Когда: 15:00 — 15:30 Презентация

Где: Стенд C2-D1, Издательство «АСТ». Павильон 75, зал В. Первый этаж

Писатель представит новый сборник рассказов разных лет. Герои этих текстов — немецкий родственник барона Унгерна, бывший латышский стрелок и другие свидетели XX века.

Александр Кушнир . Безумная механика русского рока. Мультимедийный музыкальный нон-фикшен на платформе Storytel

Когда: 16:00 — 17:00 Где: Павильон 75, зал С. Первый этаж, фойе