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Михалкова с сыновьями и мамой, Цыганов со Снигирь и другие: семьи звезд на премьере фильма «История одного назначения»
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Михалкова с сыновьями и мамой, Цыганов со Снигирь и другие: семьи звезд на премьере фильма «История одного назначения» 

Teleprogramma.pro 5 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
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«История одного назначения»: как создавалась картина про Льва Толстого и про нас«История одного назначения» — новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой. Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.
На широкий экран картина выходит 6 сентября, а оценить ее до премьеры смогли звезды российской сцены: Константин Хабенский, Марина Александрова, Юлия Хлынина, Владимир Познер, Борис Хлебников, Василий Уткин. Многие артисты пришли на закрытый показ с семьями. Анна Михалкова оценила ленту в компании сыновей и мамы Татьяны Евгеньевны; Ксения Рапопорт прибыла с дочерью Аглаей Тарасовой; актриса Яна Троянова — с супругом Василием Сигаревым; жены сопровождали Анатолия Белого, Игоря Золотовицкого и других знаменитых персон. Самой обсуждаемой парой вечера стали, пожалуй, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, — влюбленные впервые вышли в свет вместе и не скрывали отношений.
Ленту «История одного назначения» зрителям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, режиссер Авдотья Смирнова, соавтор сценария Павел Басинский, исполнительный продюсер Данила Ипполитов, художник-постановщик Татьяна Патрахальцева, композиторы Василий Вакуленко (Баста) и Алексей Голубенко, актеры Андрей Сергеевич Смирнов, Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Алексей Макаров, Анна Рыцарева, Геннадий Смирнов и другие.
Фотографии с мероприятия — в галерее Teleprogramma.pro (фото предоставлены WDSSPR)
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Юлия Хлынина
Ксения Раппопорт
Баста и Авдотья Смирнова
Константин Хабенский
Марина Александрова
Анна и Татьяна Михалковы
Филипп Гуревич
Никас Сафронов
Владимир Познер
Алексей Макаров
Анна Исаева
Анна Михалкова с сыновьями
Яна Троянова, Борис Хлебников и Василий Сигарев
Алексей Смирнов и Анастасия Пальчикова
Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин
Анатолий Белый с супругой
Андрей Смирнов с супругой
Авдотья Смирнова
Евгений Харитонов с супругой
Игорь Прокопенко и Оксана Барковская с детьми
Игорь Золотовицкий с супругой
Марина Жигалова-Озкан
Съемочная группа фильма
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