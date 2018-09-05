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Артисты театра-студии «Рампа» из Бибирева представят зрителям новый спектакль
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Артисты театра-студии «Рампа» из Бибирева представят зрителям новый спектакль 

Управа района Бибирево 5 сентября 2018
Фото: Управа района Бибирево
Артисты театра-студии «Рампа» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» представят зрителям новый спектакль по произведению Андрея Горбунова «Алладин и перо Жар-птицы». Зрителей будут ждать 8 сентября, сообщила художественный руководитель театра Любовь Павлова.
— В честь начала учебного года мы решили порадовать зрителей музыкальной интерактивной сказкой Андрея Горбунова, по мотивам всем известной истории, но с неожиданными поворотами сюжета, — рассказала Павлова.
Зрителей будут ждать в 12.00 и 15.00. Напомним, ЦДЮТ «Бибирево» находится по адресу: улица Лескова, дом 7. (ип)
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