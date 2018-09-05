В Центре им. Мейерхольда пройдет фестиваль «Новая Драма. Осенний марафон»

Театральный сезон только начинается, а Центр им. Всеволода Мейерхольда уже встречает очередной модный фестиваль-представление молодых драматургов с новым свежим взглядом на жизнь. В программе фестиваля три ярких постановки — «Море. Сосны», «Рождество» и «Обет». Каждый из спектаклей — это особый независимый проект молодых, но уже опытных режиссеров.

Показы пройдут по следующему расписанию, приобрести билеты можно на официальном сайте ЦИМа:

«Море. Сосны»

История о любви, роковой любви, которая не признается, что она и есть та самая. 1964 год. Командировочный с путевкой и чемоданом приезжает отдохнуть в Пицунде и влюбляется я официантку Лику. Командировочный заказывает салат Столичный и все, пропала жизнь. Побег, граница с Турцией, спутник в космосе, наконец КГБ. Что с ними станет через пятьдесят лет? С их молодостью? Со страной? Как и с вагонами Ленинград-Сухуми?

Режиссер Саша Денисова с особой теплотой вспоминает своего Мастера Михаила Угарова и полностью посвящает данный спектакль ему:

Михаил Юрьевич мечтал снять кино по этому сценарию, вел переговоры — но не сложилось. Для меня эта вещь моего учителя, Михаила Угарова, самая близкая. Мне казалось, Михаилу Юрьевичу всегда было неловко ставить свои вещи — нескромно, неудобно как-то. Он как будто все откладывал себя как автора или махнул рукой на это. И нам остались невероятно талантливые, тонкие пьесы. В спектакле Центра им. Мейерхольда мы попытаемся соединить и кино, и театр, и прозу. И море, и сосны, и «театр, в котором не играют» — знаменитую читку, фирменную угаровскую читку с ремарками.

Когда и где: 9 и 11 сентября / 20.00/ Черный зал/ЦИМ «Рождество»

Кирилла Ковбасов. Занимательная история этой пьесы: когда-то она была направлена на творческий конкурс «Любимовку-2017», но никто так и не признался в ее авторстве. Есть версия, что текст этой истории стал результатом коллаборации сразу нескольких авторов, а Антон Лоскутов — всего лишь псевдоним на первой странице. На фестивале работу представит режиссер Никита Бетехтин , ученик Виктора Рыжакова . В главных ролях — семейный подряд Николая

Фотография: DR Преподаватель физики приезжает в родной дом, чтобы отдать загадочный «долг», к которому он готовится странным образом: воображает, что убивает каждого, кто встречается ему на пути. Его окружают странные персонажи: дядя-таксист, полицейский, женщина — они существуют как будто лишь в его бреду, но постепенно сквозь бред проступает сюжет, отсылающий к травматическому прошлому.

Детектив, укутанный в пышную литературную обертку, временами напоминающий Фолкнера и больше похожий на прозу, чем на пьесу, хотя это обстоятельство может стать хорошим вызовом для сильного режиссера.

Когда и где: 13 сентября / 20.00/Черный зал/ЦИМ «Обет»

История о вере, честном слове и ответственности за него, написанная в 2016 году швейцарскийм драматургом Домиником Бушем. Молодой врач работает в благотворительном центре «Надежда» в Абиджане. Помогает бедным, пытается в ужасных условиях лечить больных СПИДом и изможденных голодом детей. Наконец, он летит из этой командировки домой в Швейцарию. Но вдруг самолет начинает падать, и Тим дает себе обет: «если я уцелею в этой авиакатастрофе, то вернусь в центр „Надежда“ до конца своих дней». Самолет сел на воду, Тим выжил. Теперь он стоит перед сложным выбором: выполнить обещание и навсегда переехать в Африку или остаться дома в благополучной Швейцарии.

Фотография: DR В главной роли задействован участник «ИюльАнсамбля» — Алексей Ермошкин , постоянный резидент сцены ЦИМа. Режиссер-постановщик — Тимур Шарафутдинов, магистрант ЦИМа и Школы-студии МХАТ, приехавший в Москву из Узбекистана, где работал в знаменитом театре «Ильхом».

Когда и где: 19 и 20 сентября / 20.00/Черный зал/ЦИМ