Евгений Светланов: «Мира вне музыки для меня не существует…» К юбилею маэстро 

6 сентября исполняется 90 лет со дня рождения российского дирижера, пианиста и композитора Евгения Светланова. К этой дате в эфире телеканала «Россия К» — документальный фильм «Воспоминание…» (6 сентября, 17:55; повтор 7 сентября, 9:05) и записи знаменитых концертов ГАСО СССР под руководством выдающегося дирижера (3-5 сентября, 09:10; повтор 17:55). В рубрике «Шлягеры уходящего века» смотрите концерт ГАСО под управлением Е. Светланова, солисты — Лариса Долина и Александр Градский (6 сентября в 09:10; повтор 7 сентября в 17:55).
«Мира вне музыки для меня не существует», — признавался Евгений Светланов. Документальный фильм «Воспоминание…» (6 сентября, 17:55, повтор 7 сентября, 09:05) рассказывает об одном из крупнейших музыкантов XX века. Портрет маэстро создают его близкие друзья и соратники, чьи судьбы оказались переплетены с судьбой Евгения Светланова: Родион Щедрин, Юрий Темирканов, Майя Плисецкая, Александра Пахмутова, Рене Керинг, Владимир Спиваков, Александр Градский, Николай Добронравов, вдова дирижера — Нина Николаева-Светланова, а также генеральный менеджер оркестра шведского радио Майкл Тайден и импресарио Марина Бауэр. В их воспоминаниях в полной мере раскрывается многогранность личности этого талантливого человека. Евгений Светланов удивительным образом совмещал в себе композиторский дар, был выдающимся дирижёром, прекрасным пианистом, вокалистом, публицистом. Долгое время он руководил одним из ведущих оркестров страны.
В дирижерском репертуаре Евгения Светланова более 600 произведений. Именно под его началом ГАСО вышел на международную арену и получил статус одного из лучших оркестров мира. По воспоминаниям современников, Светланов дирижировал очень эмоционально, внешне сдержанно, но всегда с большим чувством внутри. Многие отмечают его необычную интерпретацию известных произведений. В фильме Майя Плисецкая рассказывает о знаменательном случае из своей жизни — постановке балета «Лебединое озеро» на гастролях в Пекине. Светланов дирижировал известным произведением настолько непривычно, что хорошо знакомая музыка звучала необычно и самобытно, и «тот триумф, который имел спектакль, бесспорно, стоит отнести на его счет». В фильме «Воспоминание» звучат фрагменты произведений: Л. Бетховена, И. Брамса, Дж. Гершвина, А. Гречанинова, Дж. Леннона, П. Маккартни, Г. Малера, Й. Ньюстрема, А. Пахмутовой, М. Равеля, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, Е. Светланова, А. Скрябина, И. Стравинского, П. Чайковского, Д. Шостаковича, Р. Щедрина.
К юбилею маэстро телеканал «Россия К» покажет записи знаменитых концертов ГАСО под управлением Е. Светланова (3-5 сентября, 09:10; повтор 17:55). 6 сентября в 09:10 и 7 сентября в 17:55 в рубрике «Шлягеры уходящего века» смотрите выступление ГАСО под управлением Евгения Светланова, солисты — Лариса Долина и Александр Градский, при участии объединенного хора под управлением В. Попова. Запись в Большом зале Консерватории, 1997 год.