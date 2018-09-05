Вышел в свет полный тизер-трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов»

Создатели сериала «Американская история ужасов» уже дразнили публику короткометражными тизерами к 8 сезону. Новые эпизоды вдохновлены бессмертным творением Дэвида Линча — «Твин Пикс» и видеоклипами группы Tool. Теперь появился полный трейлер восьмого сезона. «Апокалипсис» исключительно живописен. В нем фигурируют: ведьминский ковен, Антихрист, постъядерный мир, крушение самолета. Также, впервые с четвертого сезона, в сериале задействована Джессика Лэнг

https://youtu.be/J_xezUcgwVI

Пока неясно, будут ли призраки Дома-убийцы и ведьмы Ковена сражаться на одной стороне или по отдельности иметь дело с Хаосом. Неизвестно и то, станут ли они причиной апокалипсиса, попытаются его остановить или просто будут стараться выжить. Но одно можно сказать наверняка: тизер-трейлер обещает очередной ад для персонажей и огромное удовольствие для зрителей.