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Вышел в свет полный тизер-трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов»
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Вышел в свет полный тизер-трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов» 

Teleprogramma.pro 5 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Создатели сериала «Американская история ужасов» уже дразнили публику короткометражными тизерами к 8 сезону. Новые эпизоды вдохновлены бессмертным творением Дэвида Линча — «Твин Пикс» и видеоклипами группы Tool. Теперь появился полный трейлер восьмого сезона. «Апокалипсис» исключительно живописен. В нем фигурируют: ведьминский ковен, Антихрист, постъядерный мир, крушение самолета. Также, впервые с четвертого сезона, в сериале задействована Джессика Лэнг.
https://youtu.be/J_xezUcgwVI
Пока неясно, будут ли призраки Дома-убийцы и ведьмы Ковена сражаться на одной стороне или по отдельности иметь дело с Хаосом. Неизвестно и то, станут ли они причиной апокалипсиса, попытаются его остановить или просто будут стараться выжить. Но одно можно сказать наверняка: тизер-трейлер обещает очередной ад для персонажей и огромное удовольствие для зрителей.
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