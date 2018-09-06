«Золотая Маска» проведет в Новокуйбышевске круглый стол «Театры в малых городах»

Круглый стол посвятят проблемам театров в малых городах России, способам привлечения и сохранения зрительской аудитории, вопросам репертуарной политики, возможностям обновления и творческого развития в условиях ограниченного бюджета.