Фестиваль «Легенды Обдора» покажет кино под открытым небом

В Салехарде 7 и 8 сентября пройдет десятый открытый межмуниципальный фестиваль бардовской песни «Легенды Обдора». Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в культурно-досуговом центре «Наследие», первый фестивальный день состоится в самом учреждении. Там участников ждет мастер-класс от приглашенных бардов из Тюмени. После творческой лаборатории организуют внеконкурсный показ фильмов в рамках всемирного фестиваля уличного кино, который впервые в этом году проходит в Салехарде.

Второй день пройдет в районе паромной переправы через реку Обь недалеко от скульптурной композиции «Мамонт». Традиционно там откроют развлекательно-игровую площадку для детей и молодёжи и походную кухню, где посетители смогут попробовать костровой ухи «по-бардовски». Также для гостей и конкурсантов в этот день будет работать «Открытый микрофон». Центральным мероприятием фестиваля станет выступление конкурсантов и подведение итогов.

В этот же день пройдет заключительный конкурсный показ лучших короткометражных фильмов молодых российских режиссеров, снятых ими за 5 лет в рамках юбилея всемирного фестиваля уличного кино. Салехардцы проголосуют за лучшую работу светом фонарика или телефона. Победителя объявят в начале октября.

Отметим, для удобства и комфорта гостей организаторы предусмотрели транспортное сообщение по маршруту КДЦ «Наследие» — фестивальная площадка.