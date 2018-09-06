«Моей профессии не существует». Тифлокомментатор о работе и незрячих людях

Янина Исаичкина по своей основной профессии — актриса. Она служит в московском театре имени М. А. Булгакова. Год назад ей выпала возможность получить дополнительное образование. Обучение длилось около двух месяцев в институте «Реакомп» — подразделении Всероссийского общества слепых. Это единственное место в России, из которого выпускают профессиональных тифлокомментаторов.

«АиФ-Черноземье» поговорил с Яниной Исаичкиной о сложностях и правилах тифлокомментирования, его развитии в России и об отношении к незрячим людям.

О спектаклях-невидимках

«На базе театра имени М. А. Булгакова пять лет назад возник независимый театральный проект «Спектакли-невидимки». Это постановки без визуального ряда. Восприятие спектакля основано на слуховых, кинестетических и обонятельных ощущениях.

Изначально это был благотворительный детский спектакль. Мы проехали Центральную Россию с ним, но потом мы расширили репертуар для более взрослой публики. С каждым спектаклем мы делаём всё новые и новые шаги. В двух последних постановках у нас наравне с профессиональными играют незрячие артисты.

Мы выступаем в полной темноте, подстраиваясь под условия незрячего человека. Сейчас на такие спектакли приходят и обычные люди — они надевают маски и воспринимают всё происходящее на слух».

О второй профессии

«Когда мы ездили по России, нас спонсировал фонд «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова . У фонда очень много направлений, и одно из них — «Особый взгляд». В рамках этой программы фонд выделяет деньги на поддержку людей с нарушениями зрения, в том числе на тифлокомментирование.

Они предложили нашей команде сдать экзамен, чтобы поступить в институт «Реакомп» и получить дополнительное образование тифлокомментатора. Фонду понадобились свои люди в этой профессии. Вообще в стране ею владеют лишь полсотни человек. И как таковой её нет на бумаге. Даже Word подчеркивает слово «тифлокомментатор» красной линией».

Об особенностях и правилах

«Тифлокомментирование — это лаконичное описание пространства, предметов и действий, которое недоступно незрячим и слабовидящим людям без специальных словесных пояснений.

Я не должна затмевать собой ни игру артистов, ни замысел режиссеров. Должна быть в своей подаче нейтральна, лаконична, с доступной дикцией. Одно из самых главных правил — это то, что мы говорим только в паузах, не накладываясь ни на реплики артистов, ни на песни. Потому что незрячие люди, как правило, музыкальны и в первую очередь захотят послушать песню, нежели бубнёж тифлокомментатора.

Из всех слепых — лишь 10% тотально незрячих. Остальные — слабовидящие со своими особенностями. Поэтому лучше не предварять события, но пояснить позже. Сложные звуки тоже нужно объяснять. Если это хлопок, то надо уточнить — закрылась ли это дверь или была пощёчина.

Я следую еще одному правилу — не называть героев заранее, пока они не прозвучали в картине, не давать установки, чтобы не было субъективности к героям и картине в целом».

О законах

«Летом 2017 года в России приняли закон, обязавший российских кинопроизводителей снабжать фильмы, производство которых финансируется из «Фонда кино», субтитрами и тифлокомментариями, иначе они не выйдут в прокат. А с января 2018 года все кинотеатры должны были оснастить залы системами для их прослушивания.

Оборудование для синхронного перевода — это главный микрофон или приемник, который находится у тифлокомментатора, и связующие приемники с наушником, которые раздаются слушателям. Они настраиваются на определенную частоту.

Мы должны сидеть в звукоизоляционном месте, но слышать и видеть всё, что происходит на сцене, а зрители должны хорошо нас слышать в наушник. Спектакль — это живой организм, никогда не знаешь, в какой момент актёр сделает паузу, мы всегда подстраиваемся под артистов».

О театрах

«Московский Губернский театр — единственный в России, где есть своё оборудование для синхронного перевода, и все спектакли идут с тифлокомментированием.

Именно там работает Ирина Безрукова — самый известный в России тифлокомментатор, которая уже пять лет работает в этой области и всячески её продвигает.

В других театрах — Наций, Современнике, имени Пушкина, Геликон-опере — спектакли идут в рамках программы «Особый взгляд». Они берут в аренду аппаратуру на каждый спектакль, выкупают билеты для незрячих и сопровождающих. Также фонд предоставляет комментатора, технического работника и волонтера».

О работе

«Я веду спектакль «Три товарища» в «Современнике». Там я прошу волонтера, который раздает приемники, чтобы люди включали их после первого звонка. Во-первых, чтобы проверить их и в случае чего поменять. Потому что случается иногда, что в первом акте люди поймали другую волну и слушали радио вместо комментария. А если спектакль перенасыщенный, то во время звонков можно заранее описать костюмы и декорации, перечислить героев или прочитать либретто.

Чем больше при подготовке я смотрю спектакль, тем больше с ним сливаюсь и чувствую себя свободнее. Мне проще, ведь я актриса. Посмотрев постановку или кино, я в 90% случаев понимаю, о чем говорит режиссер, и что нужно сказать людям, чтобы они постигли замысел. Стараюсь концентрироваться на акцентах, а не проходных местах.

Пока я сделала два фильма — «Мертвые ласточки» и «Молодое вино». Эти фильмы находятся ещё в постпродакшене, но скоро должны выйти с тифлокомментариями. Другой момент, где их потом покажут и кто их увидит. Самая большая проблема в этой сфере — когда что-то происходит, но мало кто об этом знает. Я надеюсь, 8 октября откроется портал «Особый взгляд» и там будет собрана вся информация для незрячих людей.

Летом я работала в музее и написала комментарий к выставке архитектуры стадионов. Там было 11 тактильных моделей. И меня даже попросили проводить экскурсии вместе с куратором выставки. Но, как правило, я сама не ищу работу в этой сфере, поскольку служу в театре».

О сложностях

«Для меня сложнее всего описывать статичные изображения — картины, инсталляции, фотографии, скульптуры. Как преподнести текст, чтобы человек правильно понял? Нужно очень хорошо разбираться в искусстве — видах техники, стилях и направлениях.

В театре и кино есть актеры с режиссером и незрячий человек должен сам сложить впечатление, понравился ли ему спектакль или фильм. Комментатор должен занять нейтральную позицию. Что касается музеев — тут существуют споры. Стоит ли подавать сухую информацию или сквозь призму своего восприятия. Нас учили, что допускается и даже нужна эмоциональная нагрузка».

О незрячих людях

«У меня есть друг из Оренбурга — уже пожилой мужчина с собакой поводырем, которые ведут активнейший образ жизни. Он мне рассказывает, где побывал и что узнал, пользуясь словами обычного человека. Понятное дело, что он этого не увидел, но смог почувствовать атмосферу.

Максимально приблизить незрячих людей к какому-то шедевру, который через театр или кино отражает сегодняшнее время, вытащить их из замкнутого пространства и сделать доступными простые человеческие радости — вот для этого и нужен тифлокомментатор».