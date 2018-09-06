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Пять премьер и неделя лучших спектаклей: планы МХАТ имени Горького на новый сезон
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Пять премьер и неделя лучших спектаклей: планы МХАТ имени Горького на новый сезон 

Mos.ru 23 часа назад
Фото: Mos.ru
Новый сезон МХАТ имени Максима Горького откроет 15 сентября. В этот день сыграют возобновленную «Синюю птицу» Мориса Метерлинка, впервые поставленную на сцене театра в 1908 году самим Константином Станиславским, и «Вассу Железнову» по пьесе Горького с Татьяной Дорониной в заглавной роли.
В этом сезоне исполняется 120 лет со дня основания МХАТа. Праздник отметят 27 октября на основной сцене. О планах на юбилейный сезон на традиционном сборе труппы рассказала Татьяна Доронина, художественный руководитель театра, народная артистка СССР.
Пять премьер
Татьяна Доронина в этом сезоне поставит два новых спектакля. Первый — «Стеклянный зверинец» по частично автобиографической пьесе Теннесси Уильямса о семье, в которой все невольно мучают друг друга.
На сцену вернется другое детище художественного руководителя — булгаковская «Зойкина квартира». Премьера состоялась в июне 1989 года. В главной роли — сама Татьяна Васильевна. В чем смысл существования? Каков человек на самом деле? Что делать тем, кто оказался на обочине жизни? По мнению режиссера, все эти вопросы актуальны и сегодня.
На малой сцене покажут «Сказки старого Арбата». Пьесу Алексея Арбузова поставит актер и режиссер народный артист России Юрий Горобец.
Режиссер Владимир Бейлис обратится к комедии «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского, а Александр Дмитриев скоро приступит к репетициям «Леди Гамильтон».
Кроме того, с 20 по 26 октября в театре — неделя лучших мхатовских спектаклей. Подробности будут чуть позже.
Новые актеры и юбиляры
Во время сбора поздравили юбиляров — Андрея Чубченко, Михаила Кабанова, Владимира Ровинского. 70-летний юбилей работы в театре отметила Маргарита Юрьева, 60-летний — Генриетта Ромодина, 40 лет творческой деятельности — Лидия Матасова.
В труппу пришли новые актеры — Владимир Дмитриев, Анатолий Ищенко, Нуца Хубулава, Эльвира Цымбал, Семен Шевелин и Мария Янушевская. Все они в этом году окончили Театральный институт имени Бориса Щукина.
Что повезут на гастроли
На этой неделе театр отправляется на гастроли в Сыктывкар, где артисты покажут спектакли «Ее друзья», «Вишневый сад», «Мастер и Маргарита». Затем, в октябре, они поедут в Череповец — с постановками «Не все коту масленица» и «Бедный Марат».
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