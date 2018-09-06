Воронежский ТЮЗ поставил спектакль о любви по рассказам Чехова

В среду, 5 сентября, Воронежский ТЮЗ открыл 55-й юбилейный театральный сезон премьерой спектакля по рассказам Антона Павловича Чехова «Жизнь в вопросах и восклицаниях».

Герои Чехова чаще всего сами становятся заложниками своих неудач и ошибок. Драматург показывает, как простые социальные проблемы ставят в тупик, приводят к душевным проблемам и не дают ответы на вопросы. В инсценировке «Жизнь в вопросах и восклицаниях» главного режиссера Вадима Кривошеева герои проходят через все этапы любви, которой все возрасты покорны.

«Я специально приурочил спектакль по рассказам Антона Павловича Чехова к открытию юбилейного сезона. В спектакль вошло семь рассказов писателя: «Шуточка», «Пропащее дело», «Неудача», «Перед свадьбой», «Злой мальчик», «Жених» и «Выигрышный билет». Все они объединены темой любви, которая на протяжении времени претерпевает ряд изменений. Пыл, когда мы влюблены в юношестве, под закат жизни проходит. Мужчина с женщиной уже терпеть друг друга не могут. Но все это автор нам преподносит с юмором, в саркастичной форме, характерной для Антона Павловича. В выборе рассказов я опирался на собственный вкус. Я думаю, глупо режиссеру брать материал, который он не может поставить. А ставить он может только то, что очень любит. Эти рассказы — одни из моих любимых произведений писателя. Рассказы в спектакле объединены опусом Чехова «Жизнь в вопросах и восклицаниях». Это такие выкрики, которые человек слышит на протяжении всей жизни — в толпе, от родителей, от друзей. «Делай так, а не иначе» — мы постоянно слышим со всех сторон, нас все время кто-то учит жить», — рассказывает Вадим Кривошеев.

Сам режиссер назвал спектакль «ансамблевым». Герои в классических костюмах и декорациях ведут себя на сцене «не классически». Актеры не остаются наедине — их постоянно сопровождают вздохи и восклицания «толпы». И не важно, в какой ситуации они находятся — в шаге от помолвки, в момент важного признания или в состоянии душевных мук.

«Почему именно Чехов? Когда театру исполняется 55 лет, невольно приходишь к воспоминаниям о Станиславском, Горьком, Чехове, которые были родоначальниками МХАТа. Не иметь Чехова в репертуаре нехорошо. Мы детский театр, «Чайку» поставить не сможем. Зато можем увлечь зрителя рассказами. Тем более некоторые произведения входят в школьную программу», — добавил режиссер.