О бесах и любви: в Театре Романа Виктюка рассказали о планах на сезон

В основе сюжета — трагикомическое несовпадение во взглядах на небесную и земную любовь кузена и кузины, влюбленных друг в друга с детства. Оно мешает им обрести счастье. Режиссер выводит персонажей на новый уровень — под его управлением они выходят на диалог с божественными силами.

Это вторая режиссерская работа Неведрова, первой была «Венецианка» в 2016 году. По мнению Романа Виктюка, у артиста большой режиссерский потенциал.

Новый спектакль готовит и сам Роман Григорьевич. На днях он приступил к репетициям «Мелкого беса» по роману Федора Сологуба . К этому произведению режиссер обращается уже в третий раз: ранее он ставил этот спектакль в «Современнике» и Русском театре Эстонии. Дата премьеры пока не сообщается.

Поздравления

Гастроли

Уже в конце следующей недели артисты Театра Романа Виктюка едут на гастроли в Санкт-Петербург. Там они покажут нашумевшую «Саломею», премьера которой состоялась еще в 1998 году, а также спектакли «Нездешний сад. Рудольф Нуреев » и «Служанки».

Тогда же в культурной столице состоится презентация книги Романа Виктюка и Татьяны Печегиной «Небо. Полет второй». Ее представят и московским зрителям. Это произойдет 6 октября на сцене Дома света — здания театра на Стромынке.

«Саломею» увидят и в Латвии — в начале октября театр приедет в Ригу.