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О бесах и любви: в Театре Романа Виктюка рассказали о планах на сезон
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О бесах и любви: в Театре Романа Виктюка рассказали о планах на сезон 

Mos.ru 22 часа назад
Фото: Mos.ru
Театр Романа Виктюка открыл 22-й сезон. Первую премьеру представят 21 и 24 сентября. Комедию положений «Любовью не шутят» Альфреда де Мюссе ставит ведущий артист театра Игорь Неведров (заглавная роль в «Осипе Мандельштаме», Ипполит в «Федре», Иван Бездомный и Иешуа в «Мастере и Маргарите»).
В основе сюжета — трагикомическое несовпадение во взглядах на небесную и земную любовь кузена и кузины, влюбленных друг в друга с детства. Оно мешает им обрести счастье. Режиссер выводит персонажей на новый уровень — под его управлением они выходят на диалог с божественными силами.
Это вторая режиссерская работа Неведрова, первой была «Венецианка» в 2016 году. По мнению Романа Виктюка, у артиста большой режиссерский потенциал.
Новый спектакль готовит и сам Роман Григорьевич. На днях он приступил к репетициям «Мелкого беса» по роману Федора Сологуба. К этому произведению режиссер обращается уже в третий раз: ранее он ставил этот спектакль в «Современнике» и Русском театре Эстонии. Дата премьеры пока не сообщается.
Поздравления
Во время сбора труппы принимали поздравления старожилы театра — те, кто прослужил в театре 10 и более лет. Ефим Шифрин числится здесь уже 20 лет, Константин Авдеев, Владимир Белостоцкий и Олеся Быкодерова — 15, а Анна Терехова и Алексей Нестеренко — 10.
Гастроли
Уже в конце следующей недели артисты Театра Романа Виктюка едут на гастроли в Санкт-Петербург. Там они покажут нашумевшую «Саломею», премьера которой состоялась еще в 1998 году, а также спектакли «Нездешний сад. Рудольф Нуреев» и «Служанки».
Тогда же в культурной столице состоится презентация книги Романа Виктюка и Татьяны Печегиной «Небо. Полет второй». Ее представят и московским зрителям. Это произойдет 6 октября на сцене Дома света — здания театра на Стромынке.
«Саломею» увидят и в Латвии — в начале октября театр приедет в Ригу.
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