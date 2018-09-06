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Нижегородский театр «Комедiя» открывает театральный сезон 

Нижегородская правда 21 час назад
Фото: Нижегородская правда
13 сентября в 18.00 72-й театральный сезон в театре откроется знаменитой комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке московского режиссёра Вадима Данцигера.
Легендарная пьеса Бомарше, вторая и известнейшая часть из трилогии о Фигаро, была написана в 1779 году, и с тех самых пор бессменно входит в пятерку великих комедий всех времен.
Граф Альмавива, которому в свое время находчивый цирюльник помог заполучить возлюбленную, теперь увлекается невестой Фигаро — Сюзанной! Вдобавок главного героя преследует Марселина, требующая жениться на ней. Но пройдоха и ловкач Фигаро с блеском водит за нос всех своих многочисленных противников!
Комедия недаром названа «Безумный день»: Бомарше филигранно сплел такую сеть невероятнейших событий, что хватило бы на неделю! Любовные интриги и разоблачения следуют друг за другом непрерывно, и следить за хитросплетениями сюжета — одно удовольствие.
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