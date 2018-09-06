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Премьера на ShowJet: сериал «Ватага»
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Премьера на ShowJet: сериал «Ватага» 

Ruvod.com 19 часов назад
Фото: Ruvod.com
В четверг 6 сентября в онлайн-кинотеатре ShowJet состоялась премьера криминального триллера от HBO Europe «Ватага».
Сериал «Ватага» — это история о границе между государствами, богатством и бедностью, обманом и доверием, жизнью и смертью. А также первый польский сериал, купленный для показа на британском TV.
Ночь, польско-украинская граница, пост пограничников в Карпатских горах. Внезапный авиаудар — и сторожевая башня разрушена до основания. Не выжил никто, кроме капитана Виктора Реброва. Придя в себя, он обнаруживает, что потерял не только товарищей, но и свою возлюбленную — невесту Еву. Ребров решает любой ценой выяснить причины нападения и узнать, кто стоит за этим жестоким убийством. Начинается масштабное расследование, в ходе которого выясняется, что один из виновных — близкий друг главного героя.
Действие сериала происходит в труднодоступной горной местности в Бещадах, где примыкают друг к другу Польша, Украина и Словакия. Это действительно одна из малонаселенных лесных областей юго-востока Польши. С давних пор здесь процветает слабо контролируемая контрабанда алкоголя, наркотиков, оружия и людей.
Чудом выжившего пограничника Виктора Реброва играет харизматичный польский актер Лешек Лихота. Для расследования громкого преступления из Варшавы присылают молодую амбициозную прокуроршу Игу Добощ (ее играет Александра Поплавска), которая пытается с ходу раскрыть дело и уехать поскорее из глуши. Естественно, первое подозрение падает на Реброва. Заступивший на место погибшего коменданта заставы опытный военный Конрад Марковски (известный актер Анджей Зелиньски) пытается разобраться в хитросплетениях приграничной криминальной жизни, но ему для этого нужен бывалый Ребров, который знает ее как никто другой. Ребров, преследуемый законом, и из-за этого вынужденный скрываться в глухой чаще, своими способами ищет объяснение случившемуся.
Первый сезон разворачивается как расследование гибели целого пограничного отряда, во втором сезоне раскрывается актуальная тема нелегальной миграции выходцев из ближневосточных стран в Европу.
Сейчас оба сезона можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ShowJet. Польский сериал «Ватага» озвучен в собственной студии ShowJet.
Продолжительность: два сезона (по 6 серий в каждом) | Рейтинг на IMDB 7,5 | «Ватага» на ShowJet
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