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«ВКонтакте» в прямом эфире покажет трансляцию церемонии вручения премии «Эмми»
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«ВКонтакте» в прямом эфире покажет трансляцию церемонии вручения премии «Эмми» 

Собака.ru + ещё 2 20 часов назад
Фото: Собака.ru
Социальная сеть «ВКонтакте» в прямом эфире покажет 70-ю церемонию вручения премии «Эмми». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба компании.
Бесплатная трансляция, которая пройдет 18 сентября в 3.00 по московскому времени, будет доступа всем пользователям сети в паблике «Амедиатека». В качестве комментаторов выступят Михаил Козырев и Евгений Рыбов.
Помимо этого «ВКонтакте» запустит голосование, в котором можно будет угадать победителя в главных номинациях премии и выиграть подписку на онлайн-сервис «Амедиатека».
Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября (по местному времени). Среди номинантов этого года — сериалы «Рассказ служанки», «Игра престолов», актеры Джейсон Бейтман, Антонио Бандерас и другие. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.
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