«ВКонтакте» в прямом эфире покажет трансляцию церемонии вручения премии «Эмми»

Социальная сеть «ВКонтакте» в прямом эфире покажет 70-ю церемонию вручения премии «Эмми». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба компании.

Евгений Рыбов. Бесплатная трансляция, которая пройдет 18 сентября в 3.00 по московскому времени, будет доступа всем пользователям сети в паблике «Амедиатека». В качестве комментаторов выступят Михаил Козырев

Помимо этого «ВКонтакте» запустит голосование, в котором можно будет угадать победителя в главных номинациях премии и выиграть подписку на онлайн-сервис «Амедиатека».

Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября (по местному времени). Среди номинантов этого года — сериалы «Рассказ служанки», «Игра престолов», актеры Джейсон Бейтман Антонио Бандерас и другие. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.