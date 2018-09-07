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Афиша 76.ru: уроки фотографии, курсы для писателей и вечер каверов
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Афиша 76.ru: уроки фотографии, курсы для писателей и вечер каверов 

76.ru 22 часа назад
Фото: 76.ru
Синоптики обещают последние тёплые выходные лета
Синоптики предрекают нам последние по-летнему тёплые выходные. А это значит, что провести их нужно по-особенному. 76.ru узнал, какие события пройдут в Ярославле в эти выходные.
Хоккейный матч
В Ярославле новый хоккейный сезон. На этой неделе уже прошли два матча, третий идём смотреть в воскресенье, 9 сентября. «Локомотив» сыграет с «Слованом». Давайте поддержим любимую команду!
Приходите на матч
Когда: 9 сентября в 18:00  Почём: билеты от 300 рублей
Уроки фотографии и игротека
Интересные выходные предлагает торговый центр «Аура». В центральном атриуме в субботу с 16:00 до 18:00 откроется бесплатная игротека от «Мосигры», а в воскресенье в это же время здесь пройдёт лекция от фотографов «Геометрии» о том, как идеально снимать портреты.
Все события бесплатны.
Курсы для писателей
Хотите почувствовать себя писателем? Создать рассказ всего за несколько часов? Попробуйте себя в роли литературного гения на игровом мастер-классе «Сочини меня» от книжного магазина «Грифель». Мастер-класс проведёт магистр филологии Юлия Кубикова.
Когда: 7 сентября с 18:30  Почём: 500 рублей
Вечер каверов
Jam Square приедут в Ярославль и исполнят крутые каверы
Танцуйте, пойте и насдаждайтесь отличным кавер-исполнением крутых зарубежных и русских песен на вечеринке вместе с группой Jam Square, которая посетит Ярославль в эти выходные. А уже на следующий день после них выступят нежно-лиричные «YOUJNEE [южнее]».
Когда: 8 и 9 сентября
Где: бар «Папин Гараж»
Лекторий от режиссёров
Ролик захватывает каждого, кто его смотрит
Этим летом социальные сети взорвал ролик от студии IDEAFIXFILMS о Ярославской области. Фильм «Включи свою историю» с видами нашего края поразил жюри международных фестивалей больше, чем Дубай. В Стамбуле и в Сербии работа стала победителем фестивалей. Юрий Дудь разместил видео в своем инстаграм. В субботу работники студии расскажут о себе, студии и нашумевшем фильме.
Когда: 9 сентября в 18.00  Где: Лофт-пространство «Полиграф»
Почём: вход свободный
76.ru: последние новости
Как в кино. В Ярославле открыли обновленный парк «Нефтяник»: что в нём сделали «Сделаем, как вы просили»: жители в Ярославской области выбрали дороги для ремонта Зрители замерли. В Ярославле показали фильм о погибшем хоккеисте «Локомотива» Иване Ткаченко
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