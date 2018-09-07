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Roof Place обещает горячий сентябрь для театралов и меломанов
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Roof Place обещает горячий сентябрь для театралов и меломанов 

АиФ Санкт-Петербург 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Крыша Roof Place продолжает культурный сезон. В сентябре петербуржцев ждут театральные премьеры и музыкальные концерты.
12 сентября на панорамной крыше будет показан спектакль «Пила вино и хохотала» — проект выпускниц Академии театрального искусства, ex-актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи» Анны Быковой и Инны Егоровой, ныне актрис «Театра Двух».
Спектакль основан на реальных событиях: впервые для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.
14 сентября состоится шоу «Опера на крыше». Популярнейшие оперные арии, отрывки из любимых мюзиклов и кинофильмов встретятся в одной программе, а декорациями к ней станет вечерний город. В программе такие оперные хиты, как «Мадам Баттерфляй», «Мефистофель», «Трубадур», песни из кинофильмов «Волшебник страны Оз», «Серенада солнечной долины», мелодии из мюзиклов «Вестсайдская история», «Кошки» и многое другое.
15 сентября гости услышат мировые хиты на электроскрипке. Violin Valentï — современный творческий проект. Это новый взгляд на скрипку как на актуальный и неклассический инструмент. Гости услышат мировые хиты в оригинальных аранжировках hip-hop, soul и r&b.
18 сентября будет показан последний спектакль сезона — «Вертинский: Балъ Господень».
Сезон проекта «Театр на крыше» закрывается спектаклем, который затянет зрителя в мир богемного искусства и атмосферы роковых 30-х годов, погрузит в эту чудесную кокаиновый дымку и даст ощутить всю безбрежность и негу аристократических будней.
Роль великого Маэстро исполнит актриса и певица Наталья Михайлова. За роялем — пианист Максим Вирок-Столетов.
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