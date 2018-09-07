Roof Place обещает горячий сентябрь для театралов и меломанов

Крыша Roof Place продолжает культурный сезон. В сентябре петербуржцев ждут театральные премьеры и музыкальные концерты.

12 сентября на панорамной крыше будет показан спектакль «Пила вино и хохотала» — проект выпускниц Академии театрального искусства, ex-актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи» Анны Быковой Инны Егоровой , ныне актрис «Театра Двух».

Спектакль основан на реальных событиях: впервые для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

14 сентября состоится шоу «Опера на крыше». Популярнейшие оперные арии, отрывки из любимых мюзиклов и кинофильмов встретятся в одной программе, а декорациями к ней станет вечерний город. В программе такие оперные хиты, как «Мадам Баттерфляй», «Мефистофель», «Трубадур», песни из кинофильмов «Волшебник страны Оз», «Серенада солнечной долины», мелодии из мюзиклов «Вестсайдская история», «Кошки» и многое другое.

15 сентября гости услышат мировые хиты на электроскрипке. Violin Valentï — современный творческий проект. Это новый взгляд на скрипку как на актуальный и неклассический инструмент. Гости услышат мировые хиты в оригинальных аранжировках hip-hop, soul и r&b.

18 сентября будет показан последний спектакль сезона — «Вертинский: Балъ Господень».

Сезон проекта «Театр на крыше» закрывается спектаклем, который затянет зрителя в мир богемного искусства и атмосферы роковых 30-х годов, погрузит в эту чудесную кокаиновый дымку и даст ощутить всю безбрежность и негу аристократических будней.