Фестиваль бега, парад студентов, кино. Афиша Новосибирска на 8-9 сентября

Новосибирский полумарафон Раевича — Сибирский фестиваль бега

В субботу, 8 сентября, на площади Ленина пройдет XXI Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича — Сибирский фестиваля бега.

На площади Ленина будет работать площадка « АиФ на Оби». Сотрудники редакции подготовили увлекательные конкурсы и эстафеты, призы и подарки для всей семьи. Приходите на большой праздник бега и спорта!

Начало в 10:00 На главной площадке Cибирского Фестиваля Бега пройдет «Полумарафон памяти Александра Раевича».

Как заявили организаторы, в этом году полумарафон Раевича планирует собрать 1700 бегунов. Традиционно в Сибирском Фестивале Бега принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и рядовые жители Новосибирска разных возрастов.

Главный судья соревнований — олимпийский чемпион Андрей Перлов.

Для более четкого и корректного хронометража результатов участников полумарафонской дистанции введена система одноразовых чипов Mylaps, используемая на всех крупнейших легкоатлетических стартах.

Программа Сибирского Фестиваля Бега—2018:

10.00 — начало мероприятия;10.40 — 10.55 — официальная церемония открытия фестиваля.

Дистанции массовых забегов:

11.00 — старт забега на 1500 м для девочек 2004 г. р. и моложе;11.20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2004 г. р. и моложе;11.45 — старт забега на 3600 м для девушек 2001–2003 г. р. ;12.05 — старт забега на 3600 м для юношей 2001–2003 г. р. ;12.25 — старт Smart забега NL на 3600 м для всех желающих.

XXI Новосибирский полумарафон Александра Раевича:

13.00 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин;13.07 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для мужчин.

На площади Ленина с 10 учтра также будет работать площадка «АиФ на Оби». Для вас подготовлены увлекательные конкурсы и эстафеты, призы и подарки. Вход свободный!

Награждение призеров и победителей XXI Новосибирского Полумарафона памяти Александра Раевича пройдет на главной сцене сразу после финиша участников.

Для самых маленьких спортсменов возле Краеведческого музея состоится Чемпионат ползунков. Регистрация — с 10.00, начало — в 11.00.

Соревнования «Lazer run»

8 сентября для горожан будут проводиться соревнования «Lazer run» — бег с 2, 3, 4 огневыми рубежами.

Для зрителей и болельщиков предусмотрена развлекательная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и артистов.

На площади имени Ленина — всемирный городской тур соревнований по «Лазер-Ран»

8 сентября на площади имени Ленина в рамках Сибирского фестиваля бега–2018 состоится всемирный городской тур соревнований по «Лазер-Ран» — бегу со стрельбой из лазерного оружия на огневых рубежах. «Лазер-Ран» — заключительная дисциплина современного пятиборья (олимпийский вид спорта с 1912 года), в него входят фехтование, плавание, конкур, бег и стрельба. Всемирный городской тур «Лазер-Ран» направлен на повышение массовости, узнаваемости этого вида спорта. Формат соревнований интересен тем, что дает возможность любителям наравне с профессиональными спортсменами стать участниками финала Всемирного городского тура.

Новосибирский этап равнозначен по статусу аналогичным состязаниям в Нью-Йорке, Амстердаме, Хельсинки, Мельбурне и другим. Это один из пяти, выделенных на Россию, этапов; а всего в мире их проводится около 80.

По результатам рейтинга по лучшим пяти стартам будут отобраны участники финала Мирового тура. Каждому участнику присваивается свой идентификационный номер в мировом рейтинге. По результатам пяти лучших стартов будут отобраны участники финала Всемирного мирового городского тура «Лазер-Ран».

Каждый участник по своему усмотрению может свободно выступать на любом из этапов в любом городе или стране. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию. В Новосибирском этапе примут участие около 450 спортсменов и любителей от 9 до 60 лет и старше. Будет разыграно 20 комплектов медалей. Время и место проведения — с 9.00 до 16.00 на участке Вокзальной магистрали от площади имени Ленина до улицы Советской.

Всероссийская акция «Парад российского студенчества» и концерт Хора Турецкого на площади Ленина

Хор Турецкого возглавит самое массовое исполнение гимна студентов, а также поздравит новосибирских студентов-участников Всероссийской акции «Парад российского студенчества» и даст концерт «Праздник песни» на площади Ленина.

"Праздник Песни" в Новосибирске — совместный проект НОВАТа, Правительства Новосибирской области и знаменитого музыкального коллектива «Хор Турецкого». 8 сентября 2018 года Новосибирск в очередной раз присоединится к Всероссийской акции «Парад российского студенчества». По центральным улицам города пройдут колонны студентов новосибирских вузов. В 18 часов старт параду будет дан на площади Пименова. Финальной точкой станет площадь имени Ленина, где состоится грандиозный концерт с участием студенческих коллективов и торжественное посвящение первокурсников в студенты.

Под руководством народного артиста России Михаила Турецкого Хор Турецкого и более 7 тысяч первокурсников исполнят Гимн студентов Gaudeamus (Гаудеамус).

Мероприятие станет самым многочисленным исполнением студенческого гимна в России. Совместное исполнение гимна даст начало основному концерту Хора Турецкого «Праздник Песни», организованного НОВАТом и Правительством Новосибирской области. За 2015-2017 годы общероссийская программа открытых концертов «Праздник Песни» прошла в 35-ти городах России, а также в 15-ти городах Казахстана, собрав более 3,5 млн участников.

Концерт начнется в 20 часов. Артисты вместе со зрителями исполнят народные песни, песни из кинофильмов и известные хиты. Завершится «Народное караоке» исполнением Гимна России и большим праздничным фейерверком.

Здоровый субботник

Школа мастер-классов «Здоровый субботник» пройдёт 8 сентября в ТРЦ «Галерея»

Это школа самых настоящих мастер-классов, на которых можно привести в порядок базовые знания по медицине, сохранению здоровья, получить полезные навыки по оказанию первой помощи, пройти экспресс-тесты по здоровью и задать свои вопросы ведущих специалистам медицинских учреждений Новосибирска.

В режиме нон-стоп будут идти одновременно сразу 8 мастер-классов.

Программа:

Первая медицинская помощь. В этой зоне можно узнать, что нужно делать, как можно помочь больному до приезда скорой, научиться реанимационным действиям (симуляционное оборудование)

Здоровье сердце и сосудов. В этой зоне можно узнать, как распознать инсульт, инфаркт и какую помочь оказать заболевшему до приезда скорой

Детская стоматология, или Как сохранить зубы здоровыми. Специально для детей организован мастер-класс, на котором учат чистить зубы, ухаживать за деснами, рассказывают и объясняют специалисты ведущих стоматологических клиник

Медицинские анализы. Врачи крупной лаборатории расскажут, какие медицинские анализы нужно сдавать, чтобы знать всё о своём здоровье, как правильно подготовиться к сдаче тех или иных медицинских анализов и как правильно читать результаты этих медицинских исследований

Здоровье спины и суставов. Как много может рассказать о здоровье человека его ноги, и стопа в частности. Очень часто неправильно развитая и сформированная стопа является причиной многих хронических заболеваний. Пройди в этой зоне диагностику плоскостопия и деформации стоп и узнай больше о своём здоровье

Здоровье глаз. Как необходимо следить за здоровьем глаз, узнать, как видят ваши дети, близкие, если у них «-» или «+». В этой зоне можно будет пройти проверку зрения

Косметология. В этой зоне в рамках Субботника специалисты расскажут про наши родинки, о чём они могут рассказать. Здесь же можно пройти дерматоскопию, задать свой вопрос по здоровью кожи и сохранению здоровья кожи

Как развить в ребенке нужные навыки, умения, как воспитать гения. Цель мастер-класса — повысить грамотность населения в отношении сохранения здоровья и оказания медицинской помощи.

Адрес: ТРЦ «Галерея» — ул. Гоголя, 13, 4 этаж.

Начало в 11:00, окончание в 22:00.

Вход свободный.

Международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири»

С 9 по 12 сентября в новосибирском кинозале «Синема» (ул. Каинская, 4) пройдут показы в рамках XI Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири».

Новосибирск — один из немногих городов на кинематографической карте России, в котором родился, вырос и продолжает развиваться собственный профессиональный фестиваль документальных фильмов. Это единственный из крупных городов страны, где кинохроника снималась почти с его основания и сохранилась в немалом количестве. Здесь сложилась собственная, славная своими традициями, школа документалистики, сохраняется особый интерес к архивным киноматериалам, которые собирают и хранят кинематографисты города совместно с Новосибирским домом документального кино, Музеем Новосибирска и «Новосибирсккиновидеопрокатом». Лейтмотив фестиваля в этом году — «Кино — чудо XX века».

За дни фестиваля будут показаны работы российских режиссеров и зарубежных кинематографистов из Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Польши, Эстонии, а также студенческие работы. Кроме фестивальных показов зрителей ждут встречи с создателями фильмов, мастер-классы, обсуждения и дискуссии, награждение победителей конкурсов. Кино остается искусством на любом носителе, если авторы знакомы с языком киноискусства.

На фестивале пройдет конкурс лучших кадров и фильмов, снятых на телефон, в том числе конкурс для младших школьников. Приз — традиционный приз фестиваля «Кофренок». Конкурс студенческих фильмов соберет работы учеников высших учебных заведений страны, где обучаются молодые кинематографисты. Приз — традиционный приз фестиваля «Кофр». Конкурс лучших кадров и операторской работы состоится среди фильмов основной программы. Приз — традиционный приз фестиваля «Большой Кофр».

Фестиваль пройдет в этом году на нескольких площадках: в Центре культуры и отдыха «Победа (ул. Ленина,7), кинозале „Синема“ (ул. Каинская, 4) и на других площадках Новосибирской области.

Программа показов в кинозале „Синема“ 9 сентября

13:30. Кинозал „Синема“ (ул. Каинская, 4). Фильм „Похвальное слово Ничему“ (In Praise of Nothing). Сербия, Хорватия, Франция, 2017 год, 78 минут. Режиссер Борис Митич . Своей идеей — собрать документальные кадры, отражающее нечто, что можно назвать „Ничто“, Борис Митич увлек своих друзей и коллег. Фильм снимали во многих странах, по сути, по всему миру, в съемках участвовали более 60-ти человек. Нашлось место и Новосибирску: Анна Забоева сняла сибирские кадры, вошедшие в фильм Митича. И неудивительно: Борис бывал не раз на фестивале „Встречи в Сибири“, а молодая фестивальная компания „Встреч в Сибири“ выезжала в Венгрию на фестиваль „MEDIAWAVE“, где Борис частый гость и где за первый снятый им фильм он получил первый приз. В Новосибирске Митич представлял также свой знаменитый фильм — „Здравствуйте и До свидания“, где ирония и парадокс главенствовали в изображении и повествовании. Еще больше и того, и другого в новой работе Бориса Митича „Похвальное слово Ничему“. И снова есть парадоксальный закадровый комментарий, который исполняет рок-звезда Игги Поп. Он не поет, что тоже необычно — а читает стихи-комментарий о жизни, любви, мужчинах и женщинах, создавая уникальный закадровый образ. Изобразительный ряд строится из кадров, снятых в 70-ти странах.

Фильм побывал уже во многих странах. Новая работа Бориса Митича востребована на самых престижных киносмотрах. 9 сентября, 15:00. Кинозал „Синема“ (ул. Каинская, 4) Фильм „Иван — Солдат“. Россия, 52 минуты. Режиссер Наталья Иванова . Сибирь — это особый регион по всем меркам, в том числе и в области музыки. Заслуга Томского музыкального колледжа и Новосибирской государственной консерватории в том, что силами студентов и преподавателей была поставлена ранняя опера признанного во всем мире классика современной музыки — сибиряка Эдисона Денисова. „Иван-солдат“ — оперное произведение новатора современной музыки, которое не рискнули ставить столичные музыкальные театры. Фильм показывает, как работали над постановкой сибирские музыканты.

9 сентября, 16:00. Кинозал „Синема“ (ул. Каинская, 4) Фильм „Керро 40“, Эстония, 2018, 28 минут. При поддержке Посольства Эстонии в Москве. Фильм представляет режиссер Алена Суржикова . Это теплый и вдохновляющий фильм об уникальной традиции эстонских жителей, проживающих в местечке Керро. От однообразия и трудностей жизни есть лекарство. И никто, решили жители, не придет и не устроит за них жизнь. Они собираются вместе регулярно с сентября по май, танцуют, обмениваются новостями, устраивают концерты. В основе — фольклорные танцы, но также это и классическиетанцевальные хиты танцплощадок 20-го века.

Режиссер Алена Суржикова прослеживает историю трех поколений участников событий клуба, в которых участвует и молодое поколение, и не только из самого Керро, но и из его окрестностей. Лембит Еенсоо присоединился к сообществу 40 лет назад, много всего произошло с тех пор. Инге Нуйа приходит сюда уже 22 года. Она начала посещать встречи в Керро со своей мамой. Тимо Туиск — представитель самого молодого поколения, он стал танцевать в Керро, когда ему было 17 лет. А теперь Керро празднует 40-летие сообщества. Подготовка и проведение праздника — зрелище трогательное и забавное, фильм вызывает у зрителей чувство причастности, напоминает о радостях и удовольствиях, которые всегда можно получить от жизни.

9 сентября, 17:30. Кинозал „Синема“ (ул. Каинская, 4) Фильм „История голографического кино“, Россия, 2017, 52 минуты. Фильм представляет режиссер Сергей Тютин . Фильм рассказывает о самом амбициозном проекте советской кинотехники — удачной попытке создания кинематографа будущего: голографического кино. Разработка этой чудо-технологии проходила с 1976 по 1986 годы под руководством профессора Виктора Комара. Начавшись с сенсационного голографического сеанса 7 октября 1976 года, который прошел в Москве в НИКФИ для ведущих киноинженеров 29 стран мира, он завершился запуском на студии Горького первого в мире коммерческого голографического фильма для голографического кинотеатра. Удивительно, что немногие знают, насколько прорывной и уникальной была работа наших киноинженеров. И более того, она была позаимствована для мировых технологий кинопроизводства и кинопроката известных зарубежных фирм. А в нашей стране разработки остановились на самом пике достижений. Прожив 100 лет, проработав в московском Научно-исследовательском кинофотоинституте, Виктор Комар не увидел в полной мере плодов своего труда в отечественной киноиндустрии. В 1991 году НИКФИ присуждена премия американской киноакадемии Оскар в номинации „За лучшие технические достижения“ (Technical Achievement Award). 9 сентября, 19:00. Кинозал „Синема“ (ул. Каинская, 4) Вечер, посвященный истории немого кино и студии „Альбатрос“. Встреча с режиссером Жером Диаман-Берже. Небольшая киностудия „Альбатрос“ была основана русскими эмигрантами во Франции в парижском предместье Монтрей в 20-х годах прошлого столетия. Искусство света и тени они развивали как никто другой и оказали влияние на развитие кино во Франции.

В парке имени Кирова 9 сентября в 19:00 пройдет вечер памяти Виктора Цоя.

Дата: 9 сентября

Время:19:00 Вход свободный.

Гоголь. Страшная месть 16+

Жанр: Детектив, Приключение, Триллер

Страна: Россия

Год: 2018

Продолжительность: 105 мин.

Где посмотреть: Киносити, Кинотеатр „Cinema Public“, Кинотеатр „Аврора“, Кинотеатр „Люксор Галерея“, и другие.

Тёмные отражения 16+

Жанр: Триллер, Фантастика

Страна: США Режиссер: Дженнифер Ю Нельсон

Год: 2018

Продолжительность: 111 мин.

После жуткой непонятной болезни в стране осталось в живых лишь 2% детей, да и те приобрели какие— то пугающие сверхспособности. Чтобы держать их под контролем, были созданы спецлагеря, где под запретом оказалась не только свобода, но и индивидуальность ребенка. Руби, которая провела в таком лагере шесть лет, удается бежать, но будет ли это избавлением или наказанием?

Где посмотреть: Киносити, Кинотеатр „Аврора“, Кинотеатр „Победа“, Кинотеатр „Седьмое небо“, и другие.

Кин 16+

Жанр: Боевик, Фантастика

Страна: США Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

Год: 2018

Продолжительность: 109 мин.

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

Где посмотреть: Киносити, Кинотеатр „Cinema Public“, Кинотеатр „Аврора“.