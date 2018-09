Фестиваль бега, парад студентов, кино. Афиша Новосибирска на 8-9 сентября 

Новосибирский полумарафон Раевича — Сибирский фестиваль бега

В субботу, 8 сентября, на площади Ленина пройдет XXI Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича — Сибирский фестиваля бега.

Начало в 10:00 На главной площадке Cибирского Фестиваля Бега пройдет «Полумарафон памяти Александра Раевича».

Как заявили организаторы, в этом году полумарафон Раевича планирует собрать 1700 бегунов. Традиционно в Сибирском Фестивале Бега принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и рядовые жители Новосибирска разных возрастов.

Главный судья соревнований — олимпийский чемпион Андрей Перлов.

Для более четкого и корректного хронометража результатов участников полумарафонской дистанции введена система одноразовых чипов Mylaps, используемая на всех крупнейших легкоатлетических стартах.

Программа Сибирского Фестиваля Бега—2018:

10.00 — начало мероприятия;10.40 — 10.55 — официальная церемония открытия фестиваля.

Дистанции массовых забегов:

11.00 — старт забега на 1500 м для девочек 2004 г. р. и моложе;11.20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2004 г. р. и моложе;11.45 — старт забега на 3600 м для девушек 2001–2003 г. р. ;12.05 — старт забега на 3600 м для юношей 2001–2003 г. р. ;12.25 — старт Smart забега NL на 3600 м для всех желающих.

XXI Новосибирский полумарафон Александра Раевича:

13.00 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин;13.07 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для мужчин.

На площади Ленина с 10 учтра также будет работать площадка «АиФ на Оби». Для вас подготовлены увлекательные конкурсы и эстафеты, призы и подарки. Вход свободный!

Награждение призеров и победителей XXI Новосибирского Полумарафона памяти Александра Раевича пройдет на главной сцене сразу после финиша участников.

Для самых маленьких спортсменов возле Краеведческого музея состоится Чемпионат ползунков. Регистрация — с 10.00, начало — в 11.00.

Соревнования «Lazer run»

8 сентября для горожан будут проводиться соревнования «Lazer run» — бег с 2, 3, 4 огневыми рубежами.

Для зрителей и болельщиков предусмотрена развлекательная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и артистов.

На площади имени Ленина — всемирный городской тур соревнований по «Лазер-Ран»

8 сентября на площади имени Ленина в рамках Сибирского фестиваля бега–2018 состоится всемирный городской тур соревнований по «Лазер-Ран» — бегу со стрельбой из лазерного оружия на огневых рубежах. «Лазер-Ран» — заключительная дисциплина современного пятиборья (олимпийский вид спорта с 1912 года), в него входят фехтование, плавание, конкур, бег и стрельба. Всемирный городской тур «Лазер-Ран» направлен на повышение массовости, узнаваемости этого вида спорта. Формат соревнований интересен тем, что дает возможность любителям наравне с профессиональными спортсменами стать участниками финала Всемирного городского тура.

Новосибирский этап равнозначен по статусу аналогичным состязаниям в Нью-Йорке, Амстердаме, Хельсинки, Мельбурне и другим. Это один из пяти, выделенных на Россию, этапов; а всего в мире их проводится около 80.

По результатам рейтинга по лучшим пяти стартам будут отобраны участники финала Мирового тура. Каждому участнику присваивается свой идентификационный номер в мировом рейтинге. По результатам пяти лучших стартов будут отобраны участники финала Всемирного мирового городского тура «Лазер-Ран».

Каждый участник по своему усмотрению может свободно выступать на любом из этапов в любом городе или стране. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию. В Новосибирском этапе примут участие около 450 спортсменов и любителей от 9 до 60 лет и старше. Будет разыграно 20 комплектов медалей. Время и место проведения — с 9.00 до 16.00 на участке Вокзальной магистрали от площади имени Ленина до улицы Советской.

Всероссийская акция «Парад российского студенчества» и концерт Хора Турецкого на площади Ленина

Хор Турецкого возглавит самое массовое исполнение гимна студентов, а также поздравит новосибирских студентов-участников Всероссийской акции «Парад российского студенчества» и даст концерт «Праздник песни» на площади Ленина.

"Праздник Песни" в Новосибирске — совместный проект НОВАТа, Правительства Новосибирской области и знаменитого музыкального коллектива «Хор Турецкого». 8 сентября 2018 года Новосибирск в очередной раз присоединится к Всероссийской акции «Парад российского студенчества». По центральным улицам города пройдут колонны студентов новосибирских вузов. В 18 часов старт параду будет дан на площади Пименова. Финальной точкой станет площадь имени Ленина, где состоится грандиозный концерт с участием студенческих коллективов и торжественное посвящение первокурсников в студенты.

Мероприятие станет самым многочисленным исполнением студенческого гимна в России. Совместное исполнение гимна даст начало основному концерту Хора Турецкого «Праздник Песни», организованного НОВАТом и Правительством Новосибирской области. За 2015-2017 годы общероссийская программа открытых концертов «Праздник Песни» прошла в 35-ти городах России, а также в 15-ти городах Казахстана, собрав более 3,5 млн участников.

Концерт начнется в 20 часов. Артисты вместе со зрителями исполнят народные песни, песни из кинофильмов и известные хиты. Завершится «Народное караоке» исполнением Гимна России и большим праздничным фейерверком.

Здоровый субботник

Школа мастер-классов «Здоровый субботник» пройдёт 8 сентября в ТРЦ «Галерея»

Это школа самых настоящих мастер-классов, на которых можно привести в порядок базовые знания по медицине, сохранению здоровья, получить полезные навыки по оказанию первой помощи, пройти экспресс-тесты по здоровью и задать свои вопросы ведущих специалистам медицинских учреждений Новосибирска.

В режиме нон-стоп будут идти одновременно сразу 8 мастер-классов.

Программа:

Первая медицинская помощь. В этой зоне можно узнать, что нужно делать, как можно помочь больному до приезда скорой, научиться реанимационным действиям (симуляционное оборудование)

Здоровье сердце и сосудов. В этой зоне можно узнать, как распознать инсульт, инфаркт и какую помочь оказать заболевшему до приезда скорой

Детская стоматология, или Как сохранить зубы здоровыми. Специально для детей организован мастер-класс, на котором учат чистить зубы, ухаживать за деснами, рассказывают и объясняют специалисты ведущих стоматологических клиник

Медицинские анализы. Врачи крупной лаборатории расскажут, какие медицинские анализы нужно сдавать, чтобы знать всё о своём здоровье, как правильно подготовиться к сдаче тех или иных медицинских анализов и как правильно читать результаты этих медицинских исследований

Здоровье спины и суставов. Как много может рассказать о здоровье человека его ноги, и стопа в частности. Очень часто неправильно развитая и сформированная стопа является причиной многих хронических заболеваний. Пройди в этой зоне диагностику плоскостопия и деформации стоп и узнай больше о своём здоровье

Здоровье глаз. Как необходимо следить за здоровьем глаз, узнать, как видят ваши дети, близкие, если у них «-» или «+». В этой зоне можно будет пройти проверку зрения

Косметология. В этой зоне в рамках Субботника специалисты расскажут про наши родинки, о чём они могут рассказать. Здесь же можно пройти дерматоскопию, задать свой вопрос по здоровью кожи и сохранению здоровья кожи

Как развить в ребенке нужные навыки, умения, как воспитать гения. Цель мастер-класса — повысить грамотность населения в отношении сохранения здоровья и оказания медицинской помощи.

Адрес: ТРЦ «Галерея» — ул. Гоголя, 13, 4 этаж.

Начало в 11:00, окончание в 22:00.

Вход свободный.

Международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири»

С 9 по 12 сентября в новосибирском кинозале «Синема» (ул. Каинская, 4) пройдут показы в рамках XI Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири».

Новосибирск — один из немногих городов на кинематографической карте России, в котором родился, вырос и продолжает развиваться собственный профессиональный фестиваль документальных фильмов. Это единственный из крупных городов страны, где кинохроника снималась почти с его основания и сохранилась в немалом количестве. Здесь сложилась собственная, славная своими традициями, школа документалистики, сохраняется особый интерес к архивным киноматериалам, которые собирают и хранят кинематографисты города совместно с Новосибирским домом документального кино, Музеем Новосибирска и «Новосибирсккиновидеопрокатом». Лейтмотив фестиваля в этом году — «Кино — чудо XX века».

За дни фестиваля будут показаны работы российских режиссеров и зарубежных кинематографистов из Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Польши, Эстонии, а также студенческие работы. Кроме фестивальных показов зрителей ждут встречи с создателями фильмов, мастер-классы, обсуждения и дискуссии, награждение победителей конкурсов. Кино остается искусством на любом носителе, если авторы знакомы с языком киноискусства.

На фестивале пройдет конкурс лучших кадров и фильмов, снятых на телефон, в том числе конкурс для младших школьников. Приз — традиционный приз фестиваля «Кофренок». Конкурс студенческих фильмов соберет работы учеников высших учебных заведений страны, где обучаются молодые кинематографисты. Приз — традиционный приз фестиваля «Кофр». Конкурс лучших кадров и операторской работы состоится среди фильмов основной программы. Приз — традиционный приз фестиваля «Большой Кофр».

Фестиваль пройдет в этом году на нескольких площадках: в Центре культуры и отдыха «Победа (ул. Ленина,7), кинозале „Синема“ (ул. Каинская, 4) и на других площадках Новосибирской области.

Программа показов в кинозале „Синема“ 9 сентября

13:30. Кинозал „Синема“ (ул. Каинская, 4). Фильм „Похвальное слово Ничему“ (In Praise of Nothing). Сербия, Хорватия, Франция, 2017 год, 78 минут. Режиссер Борис Митич . Своей идеей — собрать документальные кадры, отражающее нечто, что можно назвать „Ничто“, Борис Митич увлек своих друзей и коллег. Фильм снимали во многих странах, по сути, по всему миру, в съемках участвовали более 60-ти человек. Нашлось место и Новосибирску: Анна Забоева сняла сибирские кадры, вошедшие в фильм Митича. И неудивительно: Борис бывал не раз на фестивале „Встречи в Сибири“, а молодая фестивальная компания „Встреч в Сибири“ выезжала в Венгрию на фестиваль „MEDIAWAVE“, где Борис частый гость и где за первый снятый им фильм он получил первый приз. В Новосибирске Митич представлял также свой знаменитый фильм — „Здравствуйте и До свидания“, где ирония и парадокс главенствовали в изображении и повествовании. Еще больше и того, и другого в новой работе Бориса Митича „Похвальное слово Ничему“. И снова есть парадоксальный закадровый комментарий, который исполняет рок-звезда Игги Поп. Он не поет, что тоже необычно — а читает стихи-комментарий о жизни, любви, мужчинах и женщинах, создавая уникальный закадровый образ. Изобразительный ряд строится из кадров, снятых в 70-ти странах.